W aplikacji Mapy Google pojawi się nowy tryb widoku. Tak wynika ze zmian odkrytych w kodzie aplikacji. Z kolei apka Portfel Google wzbogaciła się o niewielką, ale przydatną funkcję.

Mapy Google zapewnią nowy tryb

Użytkownicy Google Maps mogą obecnie zdecydować się w nawigacji na tryb jasny lub ciemny. W przyszłości natomiast ma pojawić się jeszcze jeden specjalny widok. Na ten moment znany jest jako styl wysokiej widoczności (High-visibility) i wpływa on na wygląd aplikacji zarówno z aktywnym motywem jasnym, jak i ciemnym.

Nowy widok został zauważony w aplikacji Mapy Google w wersji 26.48.00.1027729593. Warto odnotować, że nie mamy do czynienia tylko ze wzmiankami w kodzie, ale rozwiązaniem, które udało się aktywować przed premierą.

Użytkownik, po włączeniu nowego stylu, zobaczy inną paletę barw w nawigacji. Kolory są bardziej stonowane, a wyznaczona droga i punkt pokazujący lokalizację użytkownika mają fioletowy kolor. Sam interfejs pozostaje w zasadzie bez zmian. Różnice widać również w trybie ciemnym – mapa jest wyraźnie ciemniejsza niż normalnie, a jasnoniebieska trasa w nawigacji ma jasnofioletowy kolor.

źródło: Android Authority źródło: Android Authority

Nie wiemy, kiedy opisane rozwiązanie trafi do użytkowników. Całość wygląda na prawie ukończoną, co może sugerować, że debiut nastąpi już za moment, ale w przypadku produktów Google nie można być niczego pewnym.

Wypada dodać, że na początku zeszłego tygodnia dowiedzieliśmy się, że funkcja Zapytaj Map w Mapach Google zawitała do Polski. Wspomnę, że musiałem poczekać kilka dni na możliwość jej sprawdzania – dopiero dziś została aktywowana na moim smartfonie.

źródło: Android Authority

Portfel Google z niewielką, ale przydatną aktualizacją

Niedawno Portfel Google zadebiutował na iPhone’ach, a już poznaliśmy kolejną nowość. Tym razem jednak dotyczy ona użytkowników Androida i ułatwi wprowadzanie kodu bezpieczeństwa karty (CVV lub CVC). Należy odnotować, że funkcja jest częścią aktualizacji Usług Google Play w wersji 26.46, wydanej 23 listopada 2026 roku.

Zmiana sprawia, że nie trzeba już ręcznie wpisywać trzy- lub czterocyfrowego kodu, gdy wymaga tego strona internetowa lub aplikacja w celu dodatkowej weryfikacji karty. Zamiast tego Portfel Google może automatycznie wprowadzić wcześniej zapisany kod – oczywiście po uwierzytelnieniu się użytkownika (np. za pomocą tej samej metody, która służy do odblokowania smartfona).

Niestety, wiele ważnych informacji nie zostało podanych. Google nie ujawniło, czy wymagana jest konkretna wersja aplikacji Portfel Google. Nie wyjaśniono również, czy funkcja działa we wszystkich aplikacjach i stronach, czy tylko w przypadku wybranych.