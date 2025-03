Nowy iPad Air zadebiutował. Apple chwali się ulepszoną klawiaturą

Apple pokazało nową generację iPada Air. We wnętrzu znalazł się nowszy i mocniejszy procesor. Do tego dochodzi opcjonalna, fizyczna klawiatura, która doczekała się ważnych usprawnień. Firma pochwaliła się też 11. generacją podstawowego iPada.

Zadebiutował nowy iPad Air z Apple M3

Niedawno mogliśmy usłyszeć, że w ciągu najbliższych dni Apple pokaże MacBooka Air 2025, a na odświeżone iPady będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Cóż, te informacje nie sprawdziły się w 100%. Owszem, premiera nowego laptopa w tym tygodniu jest wysoce prawdopodobna, ale to jednak iPady zadebiutowały jako pierwsze.

Pod wieloma względami nowy model nie różni się od iPada Air z Apple M2. Możemy więc mówić o delikatnym odświeżeniu, a nie o prawdziwie nowym urządzeniu. Nie zmienia to jednak faktu, że mamy do czynienia z tabletem, który zapewnia spory zapas mocy za sprawą procesora Apple M3. Identycznie jak w poprzedniku mamy 8 GB RAM, a w podstawie możemy liczyć na 128 GB pamięci na dane. Droższe warianty oferują 256 lub 512 GB, a dla najbardziej wymagających przygotowano wersję 1 TB.

Do wyboru otrzymujemy mniejszego iPada Air z ekranem 11 cali. Jego rozdzielczość to 2360 x 1640 pikseli, maksymalna jasność wynosi 500 nitów i wykonany jest w technologii IPS LED. Dostępny jest też 13-calowy model, w którym ekran ma rozdzielczość 2732 x 2048 pikseli, a jego maksymalna jasność to 600 nitów. Ekrany nie doczekały się więc usprawnienia i wszystko wskazuje, że nadal nie pojawiło się wyczekiwane odświeżanie 120 Hz ProMotion.

Aparat umieszczony z tyłu niezmiennie oferuje 12 Mpix z f/1.8, a ten z przodu to nadal 12 Mpix z f/2.0. Przycisk zasilania zintegrowany jest z czytnikiem linii papilarnych Touch ID. Mamy Wi‑Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, a w wersjach Wi‑Fi + Cellular również obsługę 5G (eSIM). Mniejszy tablet wyposażony jest w akumulator 28,93 Wh, a większy otrzymał akumulator 36,59 Wh.

Nowa klawiatura Magic Keyboard

W przypadku tegorocznego iPada Air mamy do czynienia z niewielką liczbą nowości, które są warte uwagi. Jak już ustaliliśmy, pierwsza to nowszy i mocniejszy procesor. Z kolei za drugą trzeba dodatkowo dopłacić. Otóż klawiatura Magic Keyboard doczekała się odczuwalnych usprawnień. Widać, że firma z Cupertino w tej kwestii inspirowała się klawiaturą, która wcześniej pojawiła się w iPadzie Pro z M4.

Na samej górze znalazł się dodatkowy rząd przycisków funkcyjnych, które w założeniach mają zmniejszyć liczbę sytuacji, gdy konieczne jest sięganie do dotykowego ekranu. Ponadto zwiększony został gładzik, co w założeniach ma podnieść komfort obsługi systemu operacyjnego i aplikacji.

iPad 11. generacji też doczekał się premiery

W udostępnionej informacji prasowej nowy, podstawowy iPad zasłużył tylko na jeden akapit. Oczywiście oznacza to, że zmian jest bardzo mało i mamy do czynienia tylko z delikatnym odświeżeniem poprzednika.

W związku z tym, że nawet Apple nie poświęciło zbyt wiele uwagi temu tabletowi, to ja też nie będę się zbytnio o nim rozpisywał. Wyposażony jest w 11-calowy IPS LED ekran o rozdzielczości 2360 x 1640 pikseli i jasności 500 nitów. Sercem urządzenia jest procesor A16. Apple nie podało ile jest RAM-u. Zależnie od wybranej wersji mamy 128, 256 lub 512 GB na dane. Aparat z tyłu to 12 Mpix z f/1.8, przedni to 12 Mpix z f/2.0. Mamy Wi‑Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.3, a w wersjach Wi‑Fi + Cellular obsługę 5G. Do tego dochodzi Touch ID i akumulator 28,93 Wh.

Teraz przejdźmy do czegoś wyjątkowo zabawnego, a przynajmniej dla tych, którzy nie zamierzają kupić podstawowego iPada. Otóż nowy iPad nie wspiera jednej z najważniejszych nowości Apple – nie mamy obsługi Apple Intelligence.

Nowy iPad Air i podstawowy iPad – dostępność i ceny

iPad Air 2025 i podstawowy iPad 11. generacji startują od tego samego poziomu cenowego, co ich bezpośredni poprzednicy. Zarówno Air, jak i model „budżetowy”, będą dostępne od 12 marca 2025 roku.

Ceny 11-calowego modelu Air wyglądają następująco:

iPad Air 11 cali 8/128 GB Wi-Fi – 2999 złotych,

iPad Air 11 cali 8/256 GB Wi-Fi – 3499 złotych,

iPad Air 11 cali 8/512 GB Wi-Fi – 4499 złotych,

iPad Air 11 cali 8/1 TB Wi-Fi – 5499 złotych.

Wersja z obsługą sieci komórkowej kosztuje:

iPad Air 11 cali 8/128 GB Wi-Fi + Cellular – 3799 złotych,

iPad Air 11 cali 8/256 GB Wi-Fi + Cellular – 4299 złotych,

iPad Air 11 cali 8/512 GB Wi-Fi + Cellular – 5299 złotych,

iPad Air 11 cali 8/1 TB Wi-Fi + Cellular – 6299 złotych.

Z kolei większy iPad Air został wyceniony na:

iPad Air 13 cali 8/128 GB Wi-Fi – 3999 złotych,

iPad Air 13 cali 8/256 GB Wi-Fi – 4499 złotych,

iPad Air 13 cali 8/512 GB Wi-Fi – 5499 złotych,

iPad Air 13 cali 8/1 TB Wi-Fi – 6499 złotych.

Wersja z obsługą sieci komórkowej kosztuje:

iPad Air 13 cali 8/128 GB Wi-Fi + Cellular – 4799 złotych,

iPad Air 13 cali 8/256 GB Wi-Fi + Cellular – 5299 złotych,

iPad Air 13 cali 8/512 GB Wi-Fi + Cellular – 6299 złotych,

iPad Air 13 cali 8/1 TB Wi-Fi + Cellular – 7299 złotych.

Nowa klawiatura Magic Keyboard to wydatek:

wersja dla 11-calowego iPada Air – 1399 złotych,

wersja dla 13-calowego iPada AIr – 1499 złotych.

Podstawowy iPad 11. generacji kosztuje: