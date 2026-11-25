Jeszcze jedna dobra wiadomość tuż przed końcem 2026 roku. Jeśli masz taki telewizor Samsunga, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że możesz już porozmawiać z wirtualnym asystentem Bixby po polsku.

Bixby po polsku dotarł na telewizory Samsung

W październiku 2026 roku jak grom z jasnego nieba huknęła wiadomość, że asystent Bixby Samsunga w końcu nauczył się języka polskiego. Początkowo lista kompatybilnych urządzeń nie była zbyt długa, ale kilka dni temu Bixby po polsku dotarł też na starsze smartfony Samsunga. Teraz producent podzielił się kolejnymi dobrymi wieściami, mianowicie takimi, że Asystent AI przemówi w naszym języku także na wybranych telewizorach (a właściwie: już zaczął się tak komunikować).

Asystent AI po polsku działa na telewizorach Samsung z roczników 2026 i 2025, reprezentujących rodziny Micro RGB, OLED, Neo QLED, Mini LED, QLED, Crystal UHD i The Frame oraz w przenośnym ekranie The Movingstyle. W urządzeniach z mikrofonem wbudowanym w obudowę można uruchomić asystenta wypowiadając komendę Hej, Bixby. W pozostałych modelach zaś należy wcisnąć przycisk mikrofonu na pilocie.

Musisz tylko podłączyć telewizor do internetu, zainstalować najnowszą wersję oprogramowania, zalogować się na konto Samsung i skonfigurować funkcję Asystenta AI.

Co potrafi Asystent AI po polsku na telewizorach Samsung?

Bixby po polsku umożliwia głosowe sterowanie telewizorem, wyszukiwanie treści i zadawanie rozmaitych pytań. Może m.in. regulować głośność i na życzenie podbijać słyszalność dialogów, przełączać kanały i uruchamiać aplikacje VOD albo też zaproponować kolejny film lub serial dostosowany do gustu i chwilowych preferencji.

Pozwala także na sterowanie urządzeniami inteligentnego domu w systemie SmartThings, a do tego odpowiada na najróżniejsze pytania – o przepisy kulinarne, podróże czy wyniki meczów w ostatniej kolejce ligowych zmagań. Wirtualny asystent spróbuje również pomóc rozwiązywać typowe problemy z telewizorem i włączy poszczególne funkcje, o które poprosi użytkownik.

Polską wersję Bixby opracował zespół warszawskiego Samsung R&D Institute Poland. Liderką projektu jest Marta Janik, która wyjaśniła, że ekipa starała się uwzględnić najrozmaitsze sposoby, w jakie osoby mogą chcieć komunikować się ze swoim telewizorem. Dzięki temu nie trzeba wypowiadać precyzyjnych komend nienaganną polszczyzną: ścisz to, podgłoś na maksa czy włącz jutuba też zadziała.