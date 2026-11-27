Samsung przygotował nową promocję, dzięki której można dostać drugi (oczywiście nie taki sam) smartfon w prezencie. W puli gratisów znajdują się też smartwatche i słuchawki.

Nowa promocja na smartfony Samsunga. Można dostać drugi w prezencie

Osoby, które kupią jeden z wymienionych dalej smartfonów Samsunga do 27 grudnia 2026 roku, mogą otrzymać przypisany do niego gratis:

Aby skorzystać z niniejszej promocji, należy kupić objęty nią smartfon Samsunga do 27 grudnia 2026 roku, a następnie uruchomić go w Polsce z włożoną do niego kartą SIM polskiego operatora – najpóźniej 3 stycznia 2027 roku. Później zaś trzeba zalogować się do aplikacji Samsung Members, w której – w ciągu 24 godzin – pojawi się baner, prowadzący do formularza zgłoszeniowego.

Należy wypełnić go do 10 stycznia 2027 roku, wskazując gratis, który chce się otrzymać (dostępność poszczególnych prezentów może ulegać zmianie). Wysłany formularz zostanie zweryfikowany w ciągu 14 dni roboczych, a po pozytywnej weryfikacji nagroda trafi kurierem na wskazany adres (w ciągu 30 dni).

Co ważne: jedna osoba może otrzymać maksymalnie 3 gratisy, nawet jeśli kupi więcej smartfonów, objętych promocją.

Regulamin promocji (PDF)

Samsung przewidział scenariusz na wypadek wyczerpania się puli prezentów

Zwykle w tego typu akcjach obowiązuje zasada kto pierwszy, ten lepszy, jednak w tym przypadku Samsung przewidział scenariusz na wypadek wyczerpania się puli gratisów. W takiej sytuacji przyznany zostanie zwrot na kartę Visa w Samsung Wallet w wysokości:

1500 złotych po zakupie modeli Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold 8 i Samsung Galaxy S26 Ultra,

800 złotych po zakupie modeli Samsung Galaxy Z Flip 8, Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26+ i Samsung Galaxy S26 FE.

Przy okazji warto przypomnieć, że dostępna jest też nowa promocja na tablety Samsunga, dzięki której w kieszeni może zostać nawet 999 złotych.