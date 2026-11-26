Samsung ogłosił nową promocję na tablety. Dzięki niej można otrzymać przydatny gratis, którego sugerowana cena wynosi nawet 999 złotych. Ich liczba jest jednak limitowana.

Nowa promocja na tablety Samsunga. Do odebrania gratis o wartości nawet 999 złotych

Już w samym tablecie drzemie ogromny potencjał, jednak można go zwiększyć, korzystając z (dedykowanych) akcesoriów. Nowa promocja Samsunga pozwoli to zrobić bez dodatkowych kosztów, ponieważ dzięki niej można otrzymać w prezencie etui z klawiaturą, którego sugerowana cena wynosi od 649 do nawet 999 złotych.

Nowa promocja Samsunga obejmuje następujące tablety:

Dedykowane etui mogą odebrać klienci, którzy kupią objęty promocją tablet do 27 grudnia 2026 roku w sklepie Samsunga albo u jednego z partnerów handlowych, w tym Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet, al.to i Komputronik.

Jak otrzymać gratis etui z klawiaturą po zakupie tabletu Samsunga w promocji? (instrukcja)

Przede wszystkim, co najważniejsze, z niniejszej promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które kupią tablet Samsung Galaxy Tab S12 Ultra, Galaxy Tab S12+, Galaxy Tab S11 lub Galaxy Tab S10 FE do 27 grudnia 2026 roku, a następnie uruchomią go na terenie Polski do 3 stycznia 2027 roku i zalogują się w aplikacji Samsung Members za pomocą konta Samsung.

Po 24 godzinach we wspomnianym przed chwilą programie pojawi się baner, po kliknięciu którego otworzy się formularz. Należy go wypełnić do 10 stycznia 2027 roku, dołączając w nim dowód zamówienia i dowód zakupu.

Po wysłaniu zgłoszenie zostanie zweryfikowane w ciągu 14 dni roboczych. Po pozytywnej weryfikacji etui z klawiaturą zostanie wysłane za pośrednictwem kuriera na wskazany adres w ciągu 30 dni. Samsung zastrzega, że ich liczba jest ograniczona, a jedna osoba może otrzymać maksymalnie trzy etui.

W puli konkretniej znajdują się:

268 etui Book Cover Keyboard Slim o wartości 999 złotych każde do Galaxy Tab S12 Ultra,

283 etui Book Cover Keyboard Slim o wartości 779 złotych każde do Galaxy Tab S12+,

515 etui Book Cover Keyboard Slim o wartości 649 złotych każde do Galaxy Tab S11

oraz 82 etui Book Cover Keyboard Slim o wartości 649 złotych każde i 1790 etui Book Cover Keyboard (z touchpadem) o wartości 999 złotych każde do Galaxy Tab S10 FE (w tym przypadku można wybrać, które się chce otrzymać, dopóki pozostanie wybór).

Regulamin promocji (PDF)