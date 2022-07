Klienci Alior Banku mogą zaoszczędzić na paliwie jeszcze więcej

W ostatnich dniach można zauważyć, że ceny na stacjach benzynowych nieco spadły, lecz nie zmienia to faktu, że tankowanie wciąż jest drogim obowiązkiem, pomimo akcji rabatowych na kilku popularnych stacjach. Alior Bank przygotował nową promocję, dzięki której jego klienci zaoszczędzą na paliwie jeszcze więcej.

Klienci Alior Banku zaoszczędzą na paliwie jeszcze więcej

Nowa promocja Alior Banku zapewnia wiele profitów, jednak w obecnych czasach najbardziej zwraca uwagę dodatkowa oszczędność na stacjach benzynowej. Oferta pod nazwą „Biznes na plusie, ceny na minusie” skierowana jest m.in. do klientów biznesowych z wszystkich segmentów firm, którzy w czasie jej trwania otworzą konto firmowe wraz z kartą Mastercard z Plusem.

Klienci, którzy spełnią ten warunek, będą mogli otrzymać do końca 2022 roku nawet 900 złotych zwrotu za zakupy na stacjach paliw, maksymalnie 150 złotych miesięcznie. Oczywiście moneyback łączy się z promocjami na stacjach benzynowych, które dają do 40 groszy rabatu na każdy litr paliwa, dzięki czemu klienci mogą zaoszczędzić na tankowaniu paliwa jeszcze więcej.

Alior Bank nie zapomina jednak też o obecnych klientach – ci, którzy posiadają już rachunek firmowy bez jakiejkolwiek karty debetowej firmowej i w okresie trwania promocji zawnioskują o kartę Mastercard z Plusem, będą mogli do końca 2022 roku otrzymać w sumie do 300 złotych zwrotu za zakupy na stacjach benzynowych, maksymalnie 50 złotych miesięcznie.

fot. Engin_Akyurt / Pixabay

Co trzeba zrobić, aby otrzymać zwrot? (warunki promocji)

Aby jednak otrzymać zwrot za dany miesiąc, trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszym jest realizacja w tym miesiącu transakcji gotówkowych lub bezgotówkowych kartą Mastercard z Plusem na łączną kwotę minimum 500 złotych oraz wykonanie co najmniej jednego przelewu do ZUS lub urzędu skarbowego.

Korzystanie z karty Mastercard z Plusem jest bezpłatne, pod warunkiem, że klient nie posiadał w Alior Banku żadnej debetowej karty firmowej w okresie od 1 listopada 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku i od 1 lipca do 31 grudnia 2022 roku złoży wniosek o wydanie tej karty do rachunku iKonto Biznes, 4×4, Plan Biznes lub Partner.

Dodatkowe benefity dla klientów w ramach promocji „Biznes na plusie, ceny na minusie”

Najnowsza promocja banku nie tylko zapewnia klientom biznesowym dodatkowy „rabat na paliwo”, ale też 10% rabatu na subskrypcję sprzętu elektronicznego od firmy WeSub (ta oferta obowiązuje tylko do 30 września 2022 roku), a także dostęp do nagród w programie Mastercard Bezcenne Chwile dla Biznesu.

Warto też wspomnieć, że kartą Mastercard z Plusem można płacić z wykorzystaniem Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay, SwatchPAY! i Xiaomi Pay. Kartę można dodać do cyfrowego portfela zanim klient otrzyma jej plastikową wersję.

Regulaminy promocji oraz szczegółowe tabele opłat i prowizji dostępne są na stronie Alior Banku.