AMD wprowadza nowe nazwy procesorów

Nazwy mobilnych procesorów AMD Ryzen od zawsze mocno odbiegały od układów desktopowych, co rodziło pewien problem z rozróżnieniem ich na pierwszy rzut oka. Czerwoni jednak podjęli świetną decyzję, dotyczącą wprowadzenia nowego systemu nazewnictwa dla jednostek stworzonych z myślą o laptopach. Dzięki niemu wszystko stanie się jaśniejsze.

Oznaczenie mobilnych procesorów AMD – czysty chaos

Oznaczenia desktopowych procesorów AMD Ryzen przedstawiają każdy model jasno i wyraźnie. Jednak porównując (pozornie) podobne nazwy mobilnych Ryzenów pojawia się problem.

Spójrzmy na przykład Ryzena 7 5700X, i Ryzena 7 5700U. Literki jasną wskazują, że pierwszy model jest stworzony dla desktopów, zaś drugi dla laptopów. Oba układy mają 8 rdzeni, 16 wątków, jednak różnica kryje się w architekturze rdzeni – mobilny Ryzen 7 5700U ma rdzenie Zen 2, a 7 5700X Zen 3. Model wyżej, Ryzen 7 5800U wydany w tym samym czasie, co Ryzen 7 5700U, oferuje taką samą liczbę rdzeni/wątków, jednak już ma rdzenie Zen 3. I jak tu się połapać bez sprawdzania specyfikacji?

Nowe nazwy dla mobilnych AMD Ryzen ułatwią sprawę

AMD ma na ten bałagan sposób – nowy system oznaczeń dla nadchodzących mobilnych układów, który w znaczny sposób ułatwi rozróżnienie ich. Na pierwszy rzut oka to pewnego rodzaju szyfr.

źródło: AMD

Niezmiennie pozostają Ryzen 3, 5, 7 bądź 9, podobnie jak oznaczenie roku – 7xxx zostaną wydane w 2023, 8xxx w 2024 itd. Druga ruga cyfra wskazuje segment procesora. Trzecia mówi o architekturze układu – jeśli będzie to „3”, to mamy do czynienia z Zen 3, „4” oznacza Zen 4. „0” lub „5” w czwartej cyfrze zostaną wykorzystane w momencie, gdy mamy architektury „z plusem” – Zen 3 otrzymałby „0”, zaś Zen 3+ oznaczenie „5”.

Literki na końcu ukazują TDP procesora – HX dla 55 W+, HS ~35 W+, U w zakresie 15 – 28 W, C dla Chromebooków 15 – 28 W, zaś e to 9 W.

źródło: AMD

Jak się okazuje, zmiana jest bardzo ważna – mobilne procesory Ryzen 7000, które zostaną wkrótce wydane, nie otrzymają tylko i wyłącznie rdzeni Zen 4. W planach są bowiem nawet Zen 2, czy Zen 3(+) – co potwierdzają układy APU Ryzen 7020 o nazwie kodowej Mendocino oraz 7030 Barcelo-R.

Jeśli będziemy chcieli dokładnie orientować się w nazewnictwie laptopowych modeli procesorów AMD, warto zachować sobie powyższe grafiki jako ściągawki.