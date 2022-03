Oto najdroższy i najwydajniejszy procesor Intela

Jak dotychczas najpotężniejszym procesorem z konsumenckiej serii Intel Core był i9-12900K, czyli jeden z pierwszych układów 12. generacji Niebieskich. Ten oferował wszystko, co daje najnowsza architektura Alder Lake, z dodatkową możliwością podkręcenia. Tym razem producent chce zapewnić jeszcze wydajniejszą i potężniejszą jednostkę stworzoną z myślą o graczach i twórcach treści. Ofertę giganta z Santa Clara uzupełni Intel Core i9-12900KS.

Intel Core i9-12900KS – najszybszy, ale też najdroższy procesor konsumencki

Intel podczas premiery 12. generacji procesorów chwalił się w głównej mierze dwoma układami – średniopółkowym Core i5-12600K oraz flagowym Core i9-12900K. Oba czipy zostały wyposażone zarówno w wydajnościowe rdzenie „P”, jak i energooszczędne rdzenie „E”.

Ten drugi jest szczególnie ciekawy, bowiem jest to pierwszy konsumencki układ Niebieskich wyposażony w 16 rdzeni fizycznych. Układy te różnią się od siebie, nie tylko budową, ale także zegarami – co widać w praktyce. Topowy i9-12900K maksymalnie rozpędzał się nawet do 5,2 GHz. Intel idzie jednak o krok dalej.

Najnowszy Intel Core i9-12900KS (czyli specjalna edycja) ma być nieco inny, niż jego poprzednik. Po pierwsze, procesor w trybie turbo będzie rozpędzał się aż do 5,5 GHz (bez podkręcenia na dwóch rdzeniach), ale i podstawowa moc układu została nieco zwiększona (z 125 W TDP, do 150 W). To wszystko jest możliwe dzięki technologii Thermal Velocity Boost, a także Intel Adaptive Boost, które połączone razem, inteligentnie zarządzają mocą czipu.

Jako iż mamy tu do czynienia z procesorem o większym TDP, posiadacze Intel Core i9-12900KS będą musieli zaopatrzyć swój komputer w nieco mocniejsze systemy chłodzenia niż dla podstawowej i9-12900K. Od razu uspokajam – podstawka (socket) pozostaje niezmieniona – jest to LGA1700. Reszta specyfikacji układu zresztą nie inaczej, bowiem platforma została wyposażona w 16 rdzeni fizycznych (8 E +8 P), 30 MB pamięci Cache, obsługę linii PCI-Express 4.0 i 5.0, a także modułów RAM DDR4-3200 oraz DDR5-4800.

Intel Core i9-12900KS trafi już do pierwszych sklepów 5 kwietnia br. w cenie 739 dolarów (równowartość ~3160 złotych). Cena w Polsce będzie z pewnością wyższa. Procesor będzie dostępny standardowo w wersji BOX, a także w gotowych systemach komputerowych.