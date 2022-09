Podwójny ekran i mocna specyfikacja w laptopach ASUS to już norma. Zobacz tego wariata

ASUS jest producentem, który konsekwentnie rozwija swoje linie laptopów – w tym te „podwójne”. Jak się okazuje, firma wprowadziła kolejny model Zenbooka, który wyróżnia się na tle konkurencji podwójnym ekranem, a także solidną specyfikacją techniczną obejmującą najnowsze komponenty.

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED – dwa ekrany w jednym laptopie

Najnowszy ASUS Zenbook przykuwa wzrok w głównej mierze przez to, w jaki sposób został zbudowany. Ma bowiem wbudowane dwa osobne wyświetlacze gwarantujące ogromną przestrzeń roboczą, która sprawi, że wielozadaniowość okaże się drugim imieniem laptopa.

Producent bowiem wyposażył urządzenie w główny ekran OLED o przekątnej 14,5 cala w modnych ostatnio proporcjach 16:10 (wydłużenie ekranu w pionie). Matryca pracuje w rozdzielczości 2,8K (2880 x 1800 pikseli), cechuje się odświeżaniem na poziomie 120 Hz, jasnością maksymalną 550 nitów i 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3.

Drugi panel OLED ma nieco mniejszą powierzchnię – mowa tu o 12,7-calowej jednostce w wydłużonych proporcjach 32:10 o rozdzielczości 2880 x 864 pikseli, częstotliwości odświeżania 120 Hz, jasności szczytowej 500 nitów, a także 100% pokryciu barw DCI-P3. Oba wyświetlacze są oczywiście dotykowe, a ten poniżej nachyla się o 12° po otwarciu klapy.

Smukła, ale i potężna maszyna gotowa do pracy

Najnowszy ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED to istna maszyna stworzona do pracy – co sugerują m.in. dwa ekrany ze wsparciem rysików ASUS Pen 2.0. Specyfikacja techniczna jest niczego sobie, bo przecież też liczy się wnętrze. Warto zaznaczyć, że do sprzedaży trafi kilka wersji dwuekranowego Zenbooka nowej generacji.

Najpotężniejsza wersja otrzyma procesor Intel Core i9-12900H (14 rdzeni, 20 wątków) wspierany nawet 32 GB pamięci operacyjnej LPDDR5-4800, kartę graficzną GeForce RTX 3050 Ti z 85 W TDP, a także 2 TB przestrzeni na pliki za sprawą dysku SSD PCI-Express 4.0. Będą też wersje z procesorami Intel Core i7-12700H oraz Core i5-12500H.

Urządzenie będzie oferowało pełny zestaw portów – 2 x Thunderbolt 4, USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, combo audio jack 3,5 mm, a także czytnik kart microSD SD Express 7.0. W ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED nie zabraknie modułów łączności bezprzewodowej WiFi 6E (802.11ax) oraz Bluetooth 5.2.

Laptop otrzymał akumulator o pojemności 76 Wh, a całość została zamknięta w obudowie o wymiarach 325,5 x 224,7 x 17,9 mm o wadze 1,7 lub 1,75 kg (odpowiednio w wersjach bez dedykowanego i z dedykowanym GPU). W zestawie dołączany jest zasilacz 180 W dla modeli z kartą GeForce RTX 3050 Ti, zaś dla jednostek ze zintegrowanym układem – 150 W.

Najbardziej zaawansowany model (i9, 32 GB RAM, RTX 3050 Ti) został wyceniony na 12999 złotych i można już go zamawiać w przedsprzedaży, która potrwa do 23 września.