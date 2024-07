Który procesor lepszy? Qualcomm Snapdragon czy MediaTek?

Wśród zaawansowanych użytkowników panuje przeświadczenie, że procesory Qualcomma są lepsze niż MediaTeki. Czy tak jednak jest w rzeczywistości? I tak, i nie.

Procesor Qualcomm Snapdragon znów lepszy niż MediaTek

AnTuTu, jeden z najpopularniejszych benchmarków, wciąż jest wyrocznią, jeśli chodzi o wydajność procesorów w urządzeniach mobilnych. Niezmiennie cieszy się wysoką renomą i rozpoznawalnością, nawet jeśli w przeszłości zdarzały się niechlubne sytuacje, które poddały w wątpliwość jego wiarygodność.

AnTuTu opublikowało najnowszy ranking najwydajniejszych smartfonów z Androidem w Chinach i ponownie mamy do czynienia z przetasowaniem na podium. W czerwcu 2024 roku najwydajniejszym modelem okazał się bowiem Asus Rog Phone 8 Pro z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 na pokładzie. Smartfon był w stanie wykręcić średnio ponad 2,13 mln punktów.

Chipset Amerykanów zdołał ponownie wdrapać się na szczyt rankingu AnTuTu, ponieważ w maju 2024 roku najwydajniejszym smartfonem według tego benchmarku był Vivo X100s z układem Dimensity 9300+ pod maską. W czerwcu smartfonem o najwyższej wydajności z SoC tajwańskiego przedsiębiorstwa był Oppo Find X7, który osiągnął podobny wynik jak ww. model marki Vivo (ponad 2,10 mln punktów).

Co jednak ciekawe – Oppo Find X7 dysponuje chipsetem Dimensity 9300, a nie najnowszym Dimensity 9300+, a mimo to uplasował się wyżej niż następny w kolejności Iqoo Neo 9S Pro z Dimensity 9300+ na pokładzie. Pokazuje to, że kierowanie się podczas wyboru wyłącznie datą premiery układu niekoniecznie jest wskazane, bo można się zdziwić.

Oppo Find X7 jest ponadto przykładem tego, że niżej pozycjonowany w ofercie model może być wydajniejszy niż topowy smartfon – Oppo Find X7 Ultra znalazł się bowiem dopiero na 10. miejscu czerwcowego rankingu AnTuTu!

źródło: AnTuTu

W średniej półce mamy do czynienia z podobną sytuacją

AnTuTu przygotowuje również rankingi najwydajniejszych smartfonów z Androidem, które nie są flagowcami, tylko lokują się na wyższej średniej półce. W tym zestawieniu zdecydowanie wygrał OnePlus Ace 3V z układem Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3. Druga pozycja należy do Realme GT Neo 6 SE z tym samym SoC, natomiast TOP 3 zamyka Redmi K70E z chipsetem Dimensity 8300-Ultra.