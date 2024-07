Tesla Model 3 to pierwszy elektryk, który tego dokonał. Polacy chętnie go kupują

Polacy nie chcą samochodów elektrycznych? Tesla Model 3 udowadnia, że to nie prawda. Co więcej, pojazd Elona Muska – jako pierwszy elektryk w historii – osiągnął tak wysoką pozycję w rankingu rejestracji nowych samochodów w Polsce.

Tesla Model 3 sprzedaje się naprawdę dobrze w Polsce

Jaki jest przepis na dobrze sprzedający się samochód elektryczny? Okazuje się, że identyczny, jak w przypadku cieszących się wysoką popularnością aut spalinowych. Wystarczy dostarczyć na rynek model, który zapewni dobry stosunek jakości i oferowanych możliwości do ceny. Tesla Model 3, a także Model Y spełniają ten warunek, więc – co nie powinno być zaskoczeniem – są coraz częstszym widokiem na polskich drogach.

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, iż Tesla udowadnia, że Polacy chcą kupować elektryki. Firma odnotowała spore wzrosty sprzedaży w 2023 roku. Prawdopodobnie ten rok będzie jeszcze lepszy dla Muska. Owszem, Model Y w Europie niedawno zaliczył spory spadek sprzedaży, ale może klienci czekają na odświeżoną, wyraźnie zmienioną wersję, która powinna zadebiutować do końca tego roku lub na początku 2025 roku.

Wróćmy jednak do Polski. Z danych opublikowanych przez IBRM Samar, przedstawiających liczbę rejestracji nowych samochodów w czerwcu 2024 roku, wynika, że Model 3 był drugim najchętniej wybieranym autem w segmencie premium. Popularna Tesla wykręciła liczbę rejestracji na poziomie 583 sztuk. Została wyprzedzona tylko przez Lexusa NX, który osiągnął 616 rejestracji. Elektrykowi udało się natomiast wyprzedzić chociażby spalinowe Audi Q5 (537 rejestracji) czy Volvo XC60 (536 rejestracji).

(źródło: IBRM Samar)

Łącznie w czerwcu 2024 roku Tesla osiągnęła 838 rejestracji. Pozwoliło to na zajęcie szóstej pozycji w rankingu marek premium. Pod tym względem producent wciąż pozostaje daleko w tyle za pierwszą trójką – Audi (2662 rejestracji), Mercedes (2570 rejestracji) i BMW (2090 rejestracji). Jeśli spojrzymy na cały 2024 rok, czyli okres od początku stycznia do końca czerwca, to Tesli udało się wyprzedzić Porsche (2718 vs. 2517 rejestracji). Na prowadzeniu wśród marek premium mamy BMW (13682 rejestracji), następnie jest Mercedes (13551 rejestracji), a podium zamyka Audi (13260 rejestracji).

Wojciech Drzewiecki, dyrektor IBRM Samar, zauważa, że Tesla zanotowała rekordowy wynik w wysokości 838 zarejestrowanych aut, co przełożyło się na 19. pozycję w czerwcowym rankingu, gdy pod uwagę weźmiemy wszystkie marki aut osobowych, nie tylko segment premium. Z kolei Model 3 znalazł się na 21. pozycji w rankingu wszystkich rejestrowanych nowych samochodów osobowych. To pierwszy elektryk, który wskoczył do 25 najchętniej wybieranych aut na polskim rynku. Liczba wszystkich zarejestrowanych samochodów elektrycznych pozwoliła na uzyskanie udziału na poziomie 4,3%.

(źródło: IBRM Samar)

Wypada jeszcze dodać, że najpopularniejszą marką od dłuższego czasu pozostaje Toyota z wynikiem 7626 rejestracji w minionym miesiącu. Drugie miejsce należy do Skody (4750 rejestracji), a na trzeciej pozycji znalazł się Volkswagen (3704 rejestracji). Z kolei trzy najchętniej rejestrowane modele, to: Toyota Corolla (1819 rejestracji), Skoda Octavia (1356 rejestracji) i Toyota Yaris (1220 rejestracji).

Z prawdopodobnie dobrych informacji dla Muska i inwestorów Tesli można jeszcze przywołać dane dotyczące drugiego kwartału 2024 roku. Tesla pochwaliła się, że globalnie wyprodukowała 410831 samochodów i dostarczyła 443956 aut. To wyniki lepsze niż zakładano, aczkolwiek o 4,8% gorsze w porównaniu z liczbą dostaw w drugim kwartale 2023 roku.

Natomiast z tych dobrych wiadomości dla kierowców w Polsce wypada dodać, że najpopularniejszy samochód w USA, czyli Ford F-150, trafi u nas do sprzedaży. Początkowo pickup będzie dostępny w salonie Multexim w Katowicach, ale w planach jest uruchomienie sprzedaży również w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Tesla ma pomysł, jak zachować czystość w robotaxi

Jednym z filarów finansowej przyszłości Tesli ma być usługa przewozów z wykorzystaniem autonomicznych taksówek. Flota ma składać się z zupełnie nowego samochodu, który firma ma zaprezentować już w sierpniu 2024 roku, a także z już obecnych Tesli z systemem FSD, które będą mogły zostać użyczone przez ich właścicieli. Cała usługa, którą będzie zarządzać amerykański producent, ma nazywać się Cybercab.

8 Ocena

Jak jednak utrzymać czystość w środku autonomicznych pojazdów? Tesla zamierza wdrożyć autonomiczny system w swoim robotaxi. Wykorzystany zostanie szereg czujników, którego zadaniem będzie wykrywanie temperatury, wilgotności i różnych patogenów. W razie wykrycia nieprawidłowości, może zostać podjęta decyzja o oczyszczeniu powietrza z pomocą filtrów czy użyciu światła ultrafioletowego.

Oczywiście pozwoli to wyeliminować tylko wybrane zanieczyszczenia, bowiem wciąż przykładowo pozostawione plamy będą musiały zostać usunięte ręcznie. Należy jeszcze podkreślić, że aktualnie mamy do czynienia tylko z patentem i trudno określić, kiedy omawiane rozwiązanie zostanie wdrożone.