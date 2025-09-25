Nadciągają laptopy nowej generacji. Oto ich serca

Firma Qualcomm zaprezentowała nowe procesory do laptopów klasy Copilot+ PC. Rodzina Snapdragon X2 Elite wygląda na olbrzymi krok do przodu względem poprzedniej generacji, która zadebiutowała blisko dwa lata temu.
Premiera Qualcomm Snapdragon X2 Elite – to potężne procesory do laptopów z AI
Mobilny chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 był bez wątpienia najjaśniejszą gwiazdą wydarzenia zorganizowanego przez amerykańskiego producenta. Warto jednak przyjrzeć się także innym nowościom, jakie ujrzały światło dzienne w tym samym czasie. Mam tu na myśli nowe procesory do laptopów, reprezentujące rodzinę Snapdragon X2 Elite.
Wypuszczając procesor Snapdragon X Elite jesienią 2023 roku, firma Qualcomm szturmem wdarła się na rynek laptopów. Dziś już bez trudu można znaleźć w sklepach przenośne komputery z takimi chipsetami. Pierwsze generacje mają jednak to do siebie, że nierzadko cierpią na choroby wieku dziecięcego. Dlatego z dużym skupieniem przyglądam się następcom.
Firma Qualcomm zaprezentowała dziś trzy nowe chipsety do laptopów:
- 12-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite o taktowaniu do 4,7 GHz,
- 18-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite o taktowaniu do 4,7 GHz,
- 18-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite Extreme o taktowaniu do 5 GHz.
Dla porównania, w poprzedniej generacji najpotężniejszy Snapdragon X Elite miał 12 rdzeni i oferował częstotliwość taktowania do 3,8 GHz. Można zatem mówić o niemałym kroku naprzód.
Qualcomm obiecuje wysoką wydajność zarówno w obsłudze typowych zadań, jak i związanych z przetwarzaniem grafiki – to z kolei dzięki nowemu procesorowi graficznemu Adreno, oferującym 2,3-krotny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią generacją. W przypadku samego CPU wzrost wydajności wynosi 31%.
Istotnym elementem nowych procesorów jest także jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) – oferuje moc obliczeniową na poziomie 80 TOPS, co czyni ją najszybszą na świecie. Oznacza to bardzo szerokie możliwości w kontekście lokalnej obsługi sztucznej inteligencji w laptopach klasy Copilot+ PC.
W kontekście łączności będzie można skorzystać z modemu 5G, oferującego transfery do 10 Gb/s oraz karty Wi-Fi 7 o prędkości sięgającej 5,8 Gb/s. Jeśli zaś chodzi o energooszczędność, to sięga ona 43% w porównaniu do poprzedniej generacji.
Specyfikacja Qualcomm Snapdragon X2 Elite i X2 Elite Extreme – porównanie
|Snapdragon X2 Elite
(X2E-80-100)
|Snapdragon X2 Elite
(X2E-88-100)
|Snapdragon X2 Elite Extreme
(X2E-96-100)
|Proces technologiczny
|3 nm
|3 nm
|3 nm
|Liczba rdzeni CPU
|12
|18
|18
|Taktowanie bazowe
|3,4 GHz
|3,4 GHz
|3,6 GHz
|Taktowanie Boost
|4,7 GHz
|4,7 GHz
|5,0 GHz
|Pamięć cache
|34 MB
|53 MB
|53 MB
|Układ GPU
|Adreno X2-85
|Adreno X2-90
|Adreno X2-90
|Taktowanie GPU
|1,7 GHz
|1,7 GHz
|1,85 GHz
|Przetwarzanie grafiki
|DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0
|DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0
|DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0
|Układ NPU
|Hexagon
|Hexagon
|Hexagon
|Moc NPU
|80 TOPS
|80 TOPS
|80 TOPS
|Obsługiwany RAM
|128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)
|128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)
|128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)
|Obsługiwana pamięć masowa
|NVMe, UFS 4.0, SD
|NVMe, UFS 4.0, SD
|NVMe, UFS 4.0, SD
|Obsługiwane wyświetlacze
|Maks. 3 x 4K, 144 Hz
|Maks. 3 x 4K, 144 Hz
|Maks. 3 x 4K, 144 Hz
|Audio
|Qualcomm Aqstic, aptX
|Qualcomm Aqstic, aptX
|Qualcomm Aqstic, aptX
|Łączność 5G
|Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)
|Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)
|Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)
|Łączność Wi-Fi
|Wi-Fi 7, FastConnect 7800
|Wi-Fi 7, FastConnect 7800
|Wi-Fi 7, FastConnect 7800
|Łączność Bluetooth
|Bluetooth 5.4 / BLE
|Bluetooth 5.4 / BLE
|Bluetooth 5.4 / BLE
Kiedy zadebiutują laptopy z Qualcomm Snapdragon X2 Elite?
Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, to pierwsze laptopy z procesorami Snapdragon X2 Elite pojawią się na rynku w pierwszej połowie 2026 roku, najprawdopodobniej wiosną.