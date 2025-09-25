Nadciągają laptopy nowej generacji. Oto ich serca

Firma Qualcomm zaprezentowała nowe procesory do laptopów klasy Copilot+ PC. Rodzina Snapdragon X2 Elite wygląda na olbrzymi krok do przodu względem poprzedniej generacji, która zadebiutowała blisko dwa lata temu.

Premiera Qualcomm Snapdragon X2 Elite – to potężne procesory do laptopów z AI

Mobilny chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 był bez wątpienia najjaśniejszą gwiazdą wydarzenia zorganizowanego przez amerykańskiego producenta. Warto jednak przyjrzeć się także innym nowościom, jakie ujrzały światło dzienne w tym samym czasie. Mam tu na myśli nowe procesory do laptopów, reprezentujące rodzinę Snapdragon X2 Elite.

Wypuszczając procesor Snapdragon X Elite jesienią 2023 roku, firma Qualcomm szturmem wdarła się na rynek laptopów. Dziś już bez trudu można znaleźć w sklepach przenośne komputery z takimi chipsetami. Pierwsze generacje mają jednak to do siebie, że nierzadko cierpią na choroby wieku dziecięcego. Dlatego z dużym skupieniem przyglądam się następcom.

Firma Qualcomm zaprezentowała dziś trzy nowe chipsety do laptopów:

12-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite o taktowaniu do 4,7 GHz,

18-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite o taktowaniu do 4,7 GHz,

18-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite Extreme o taktowaniu do 5 GHz.

Dla porównania, w poprzedniej generacji najpotężniejszy Snapdragon X Elite miał 12 rdzeni i oferował częstotliwość taktowania do 3,8 GHz. Można zatem mówić o niemałym kroku naprzód.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite (źródło: Qualcomm)

Qualcomm obiecuje wysoką wydajność zarówno w obsłudze typowych zadań, jak i związanych z przetwarzaniem grafiki – to z kolei dzięki nowemu procesorowi graficznemu Adreno, oferującym 2,3-krotny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią generacją. W przypadku samego CPU wzrost wydajności wynosi 31%.

Istotnym elementem nowych procesorów jest także jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) – oferuje moc obliczeniową na poziomie 80 TOPS, co czyni ją najszybszą na świecie. Oznacza to bardzo szerokie możliwości w kontekście lokalnej obsługi sztucznej inteligencji w laptopach klasy Copilot+ PC.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite (źródło: Qualcomm)

W kontekście łączności będzie można skorzystać z modemu 5G, oferującego transfery do 10 Gb/s oraz karty Wi-Fi 7 o prędkości sięgającej 5,8 Gb/s. Jeśli zaś chodzi o energooszczędność, to sięga ona 43% w porównaniu do poprzedniej generacji.

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon X2 Elite i X2 Elite Extreme – porównanie

Snapdragon X2 Elite

(X2E-80-100) Snapdragon X2 Elite

(X2E-88-100) Snapdragon X2 Elite Extreme

(X2E-96-100) Proces technologiczny 3 nm 3 nm 3 nm Liczba rdzeni CPU 12 18 18 Taktowanie bazowe 3,4 GHz 3,4 GHz 3,6 GHz Taktowanie Boost 4,7 GHz 4,7 GHz 5,0 GHz Pamięć cache 34 MB 53 MB 53 MB Układ GPU Adreno X2-85 Adreno X2-90 Adreno X2-90 Taktowanie GPU 1,7 GHz 1,7 GHz 1,85 GHz Przetwarzanie grafiki DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0 Układ NPU Hexagon Hexagon Hexagon Moc NPU 80 TOPS 80 TOPS 80 TOPS Obsługiwany RAM 128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s) 128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s) 128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s) Obsługiwana pamięć masowa NVMe, UFS 4.0, SD NVMe, UFS 4.0, SD NVMe, UFS 4.0, SD Obsługiwane wyświetlacze Maks. 3 x 4K, 144 Hz Maks. 3 x 4K, 144 Hz Maks. 3 x 4K, 144 Hz Audio Qualcomm Aqstic, aptX Qualcomm Aqstic, aptX Qualcomm Aqstic, aptX Łączność 5G Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s) Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s) Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s) Łączność Wi-Fi Wi-Fi 7, FastConnect 7800 Wi-Fi 7, FastConnect 7800 Wi-Fi 7, FastConnect 7800 Łączność Bluetooth Bluetooth 5.4 / BLE Bluetooth 5.4 / BLE Bluetooth 5.4 / BLE

Kiedy zadebiutują laptopy z Qualcomm Snapdragon X2 Elite?

Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, to pierwsze laptopy z procesorami Snapdragon X2 Elite pojawią się na rynku w pierwszej połowie 2026 roku, najprawdopodobniej wiosną.