Qualcomm Snapdragon X2 Elite
Qualcomm Snapdragon X2 Elite (źródło: Qualcomm)
Qualcomm

Nadciągają laptopy nowej generacji. Oto ich serca

Wojciech Kulik·
Strona główna
Producenci
Qualcomm
Nadciągają laptopy nowej generacji. Oto ich serca

Firma Qualcomm zaprezentowała nowe procesory do laptopów klasy Copilot+ PC. Rodzina Snapdragon X2 Elite wygląda na olbrzymi krok do przodu względem poprzedniej generacji, która zadebiutowała blisko dwa lata temu.

Premiera Qualcomm Snapdragon X2 Elite – to potężne procesory do laptopów z AI

Mobilny chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 był bez wątpienia najjaśniejszą gwiazdą wydarzenia zorganizowanego przez amerykańskiego producenta. Warto jednak przyjrzeć się także innym nowościom, jakie ujrzały światło dzienne w tym samym czasie. Mam tu na myśli nowe procesory do laptopów, reprezentujące rodzinę Snapdragon X2 Elite.

Wypuszczając procesor Snapdragon X Elite jesienią 2023 roku, firma Qualcomm szturmem wdarła się na rynek laptopów. Dziś już bez trudu można znaleźć w sklepach przenośne komputery z takimi chipsetami. Pierwsze generacje mają jednak to do siebie, że nierzadko cierpią na choroby wieku dziecięcego. Dlatego z dużym skupieniem przyglądam się następcom.

Firma Qualcomm zaprezentowała dziś trzy nowe chipsety do laptopów:

  • 12-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite o taktowaniu do 4,7 GHz,
  • 18-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite o taktowaniu do 4,7 GHz,
  • 18-rdzeniowy Snapdragon X2 Elite Extreme o taktowaniu do 5 GHz.

Dla porównania, w poprzedniej generacji najpotężniejszy Snapdragon X Elite miał 12 rdzeni i oferował częstotliwość taktowania do 3,8 GHz. Można zatem mówić o niemałym kroku naprzód.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite
Qualcomm Snapdragon X2 Elite (źródło: Qualcomm)

Qualcomm obiecuje wysoką wydajność zarówno w obsłudze typowych zadań, jak i związanych z przetwarzaniem grafiki – to z kolei dzięki nowemu procesorowi graficznemu Adreno, oferującym 2,3-krotny wzrost wydajności w porównaniu z poprzednią generacją. W przypadku samego CPU wzrost wydajności wynosi 31%.

Istotnym elementem nowych procesorów jest także jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) – oferuje moc obliczeniową na poziomie 80 TOPS, co czyni ją najszybszą na świecie. Oznacza to bardzo szerokie możliwości w kontekście lokalnej obsługi sztucznej inteligencji w laptopach klasy Copilot+ PC.

Qualcomm Snapdragon X2 Elite
Qualcomm Snapdragon X2 Elite (źródło: Qualcomm)

W kontekście łączności będzie można skorzystać z modemu 5G, oferującego transfery do 10 Gb/s oraz karty Wi-Fi 7 o prędkości sięgającej 5,8 Gb/s. Jeśli zaś chodzi o energooszczędność, to sięga ona 43% w porównaniu do poprzedniej generacji.

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon X2 Elite i X2 Elite Extreme – porównanie

Snapdragon X2 Elite
(X2E-80-100)		Snapdragon X2 Elite
(X2E-88-100)		Snapdragon X2 Elite Extreme
(X2E-96-100)
Proces technologiczny3 nm3 nm3 nm
Liczba rdzeni CPU121818
Taktowanie bazowe3,4 GHz3,4 GHz3,6 GHz
Taktowanie Boost4,7 GHz4,7 GHz5,0 GHz
Pamięć cache34 MB53 MB53 MB
Układ GPUAdreno X2-85Adreno X2-90Adreno X2-90
Taktowanie GPU1,7 GHz1,7 GHz1,85 GHz
Przetwarzanie grafikiDirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0DirextX 12.2 Ultimate, Vulkan 1.4, OpenCL 3.0
Układ NPUHexagonHexagonHexagon
Moc NPU80 TOPS80 TOPS80 TOPS
Obsługiwany RAM128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)128 GB / LPDDR5X (9523 MT/s)
Obsługiwana pamięć masowaNVMe, UFS 4.0, SDNVMe, UFS 4.0, SDNVMe, UFS 4.0, SD
Obsługiwane wyświetlaczeMaks. 3 x 4K, 144 HzMaks. 3 x 4K, 144 HzMaks. 3 x 4K, 144 Hz
AudioQualcomm Aqstic, aptXQualcomm Aqstic, aptXQualcomm Aqstic, aptX
Łączność 5GSnapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)Snapdragon X75 5G (do 10 Gb/s)
Łączność Wi-FiWi-Fi 7, FastConnect 7800Wi-Fi 7, FastConnect 7800Wi-Fi 7, FastConnect 7800
Łączność BluetoothBluetooth 5.4 / BLEBluetooth 5.4 / BLEBluetooth 5.4 / BLE

Kiedy zadebiutują laptopy z Qualcomm Snapdragon X2 Elite?

Jeśli wszystko odbędzie się zgodnie z planem, to pierwsze laptopy z procesorami Snapdragon X2 Elite pojawią się na rynku w pierwszej połowie 2026 roku, najprawdopodobniej wiosną.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas