Lego ożywia swoje klocki. To prawdziwa (r)ewolucja!

Lego zrobiło coś, czego nigdy wcześniej nie było. Znany na całym świecie producent klocków konstrukcyjnych przedstawił platformę Smart Play. Już wkrótce będzie można zamawiać pierwsze zestawy z inteligentnymi klockami Lego!

(R)ewolucja w Lego – takich klocków jeszcze nie było!

Na tegoroczne targi technologiczne w Las Vegas Lego przywiozło inteligentne klocki, dzięki którym wznoszone konstrukcje ożywają. Całość oparto na nowej platformie Smart Play, która obejmuje klocki, tagi i minifigurki. Firma podkreśla, że najnowsza propozycja jest jedną z najważniejszych ewolucji od czasu wprowadzenia na rynek minifigurek Lego w 1978 roku.

Laboratorium Kreatywnej Zabawy Grupy Lego opracowało klocki, mające reagować na zabawę za pomocą dźwięków i świateł w zależności od wykonywanych ruchów i rodzaju budowanego obiektu. Co najważniejsze, te wyjątkowe klocki zachowują ten sam wygląd i kształt co standardowe Lego, dzięki czemu łatwo można je przyczepić do budowanej konstrukcji i wręcz ją ożywić.

Duńska firma podkreśla, że obecnie udało jej się stworzyć ponad dwadzieścia opatentowanych rozwiązań, będących nowością na świecie, a jednym z nich jest miniaturowy układ scalony. Klocki Lego Smart Play 2×4 wyposażono w inteligentne czujniki światła i dźwięku oraz akcelerometry, a także niewielkie głośniki z wbudowanym syntezatorem i bezprzewodowy system ładowania.

Z klockiem Lego Smart połączone są specjalne inteligentne Tagi i minifigurki, co sprawia, że elementy te stają się interaktywne i reagują m.in. konkretnym dźwiękiem na kolor, orientują się w terenie, a nawet szacują odległość.

Smart klocek Smart Tag Smart minifigurka (źródło: Lego)

Jak to działa? Wystarczy, że zamontujesz Smart Tag w pobliżu Smart klocka, a Tag wskaże w co dany klocek ma się zamienić. Ponadto ten specjalny Smart klocek może wykrywać obecność figurek i ożywiać je za pomocą unikatowych dźwięków, reakcji czy nastrojów. Co ważne, dźwięki wydawane są przez Smart klocek, a nie figurki.

System Lego Smart Play – jak to działa? (źródło: Lego)

Pierwsze zestawy Lego Smart Play już wkrótce zadebiutują na rynku

Możliwości rewolucyjnych klocków Lego Smart Play zaprezentowano w czasie CES 2026 przez Julię Goldin – dyrektor ds. produktów i marketingów w Grupie Lego – i Toma Donaldsona – starszego wiceprezesa i dyrektora Creative Play Lab w Grupie Lego. Do wydarzenia dołączyli też dyrektor ds. marki w The Walt Disney Company i prezes Disney Entertainment Marketing – Asad Ayaz, oraz dyrektor kreatywny Lucasfilm – Dave Filoni. Ich obecność nie była przypadkowa, bo pierwsze zestawy konstrukcyjne, które obejmą innowacyjne klocki Lego Smart Play, będą dotyczyły Gwiezdnych Wojen.

Już 1 marca 2026 roku na wybranych rynkach zadebiutują trzy propozycje dla fanów filmów:

Lego Star Wars Smart Play: Myśliwiec TIE Dartha Vadera (nr zestawu 75421) – z jednym klockiem Lego Smart, minifigurką Dartha Vadera i jednym Smart Tagiem z wizerunkiem myśliwca TIE w cenie 69,99 euro,

Lego Star Wars Smart Play: Luke’s Red Five X-wing (nr zestawu 75423) – z jednym klockiem Lego Smart, dwoma minifigurkami Luke’a Skywalkera i księżniczki Leii, pięcioma Smart Tagami z X-wingiem, wieżyczką imperialną, transporterem, centrum dowodzenia i akcesoriami R2-D2 w cenie 89,99 euro,

Lego Star Wars Smart Play: Pojedynek w sali tronowej i zestaw konstrukcyjny A-wing (nr zestawu 75427) – z dwoma klockami Lego Smart, trzema minifigurkami Luke’a Skywalkera, Imperatora Palpatine’a i Dartha Vadera, pięcioma Smart Tagami z samolotem A-wing, tronem, wieżyczką Gwiazdy Śmierci i pojedynkami na miecze świetlne™ (dwie sztuki) w cenie 159,99 euro.

Przedsprzedaż wystartuje już 9 stycznia 2026 roku.