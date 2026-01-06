Laptop z dwoma ekranami i coś, co zawstydza RGB. Nowości Asusa dla graczy

Marka Asus Republic of Gamers (ROG) obchodzi w tym roku swoje 20-lecie. Z tej okazji na targach CES 2026 doczekała się obszernej (re)prezentacji. Producent pochwalił się masą nowego sprzętu dla graczy, nierzadko imponującego.

Laptop Asus ROG Zephyrus Duo 16 (GX651) ma dwa 16-calowe ekrany!

Najjaśniejszą gwiazdą tegorocznej prezentacji nazwałbym urządzenie o nazwie Asus ROG Zephyrus Duo 16 (GX651) – to pierwszy gamingowy laptop z podwójnym ekranem o przekątnej 16 cali. Podobne rozwiązanie widzieliśmy już chociażby w testowanym przez Kasię modelu Zenbook Duo 2025, a cała koncepcja polega na tym, że zamiast ekranu i sekcji z klawiaturą mamy… dwa ekrany – jeden z nich może zostać przykryty klawiaturą albo też rozszerzać obszar roboczy w pionie lub poziomie (w zależności od tego, czy bardziej zależy nam na mobilności czy dużym wyświetlaczu).

Jeden i drugi ekran to panel OLED typu ROG Nebula HDR, cechujący się wysokim kontrastem i wiernym odwzorowaniem kolorów. Oferuje rozdzielczość 3K, częstotliwość odświeżania 120 Hz i czas reakcji na poziomie zaledwie 0,2 ms. O tym, że jest to gamingowy sprzęt, świadczy również obecność procesora z serii Intel Core Ultra, topowej karty graficznej Nvidia GeForce RTX 5090, maksymalnie 64 GB RAM typu LPDDR5X oraz zaawansowanego systemu chłodzenia ciekłym metalem.

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (fot. Asus)

Do tego dochodzi łączność Wi-Fi 7, układ 6 głośników z Dolby Atmos, SSD o pojemności do 2 TB oraz akumulator o pojemności 90 Wh, mający zapewniać długie działanie. W dodatku – dzięki ładowaniu z mocą 250 W – poziom 50% uzyskuje się w zaledwie pół godzinki. Wszystko to zaś przy grubości na poziomie 1,95 cm oraz wadze wynoszącej 2,85 kg. Nieźle!

Laptopy i desktopy – gamingowe nowości Asusa na targach CES 2026

Wraz z tym cackiem światło dzienne ujrzały nowe laptopy o klasycznej formie: ROG Zephyrus G14 (GU405/GA403) oraz ROG Zephyrus G16 (GU606) z, odpowiednio, 14- i 16-calowymi ekranami (pokrywającymi 100% palety barw DCI-P3 i cechującymi się jasnością sięgającą 1100 nitów). W obu przypadkach producent postawił na procesory Intel Core Ultra (Series 3) i AMD Ryzen AI, a także na karty graficzne z serii GeForce RTX 50.

Asus ROG Zephyrus G14 po lewej i G16 po prawej (fot. Asus)

Jednak na laptopach świat – ani oferta Asusa – się nie kończy. Producent pokazał także swój najnowszy komputer stacjonarny dla graczy: ROG G1000. To prawdziwa bestia, która na pokładzie może mieć nawet procesor AMD Ryzen 9 9950X3D, kartę graficzną GeForce RTX 5090, 128 GB pamięci DDR5, SSD o pojemności 4 TB i zasilacz o mocy 1000 W z certyfikatem 80+ Gold. Do tego dochodzi jeszcze zaawansowany układ chłodzenia cieczą.

Tym, czym Asus ROG G1000 naprawdę się wyróżnia, jest jednak system AniMe Holo, przy którym typowe oświetlenie RGB wypada blado. Mowa bowiem o technologii, która rzuca na boczny i przedni panel obudowy pełnokolorową, holograficzną animację w zgodzie z preferencjami i pragnieniami użytkownika (wystarczy wrzucić plik MP4, GIF, JPEG lub PNG).

Asus ROG G1000 (fot. Asus)

Jeszcze więcej…

Do blaszaka przyda się też odpowiedni monitor, a tak się składa, że Asus pokazał ich kilka na targach CES 2026. To między innymi ROG Swift OLED PG27UCWM z 27-calowym ekranem 4K o częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji 0,03 ms oraz ROG Swift OLED PG34WCDN wyposażony w 34-calowy panel QD-OLED o rozdzielczości 1440p, częstotliwości odświeżania 360 Hz i zakrzywieniu 1800R.

Nie lada ciekawostką są również gamingowe okulary rzeczywistości rozszerzonej: Asus ROG Xreal R1, o których więcej możecie przeczytać tutaj. Zostały wyposażone w wyświetlacz micro-OLED o rozdzielczości Full HD i częstotliwości odświeżania 240 Hz. Umożliwiają uzyskanie nawet 171-calowego wyświetlacza wirtualnego i nakładanie rozmaitych elementów wizualnych na obraz rzeczywistego świata.

Właściwie już powoli kończę, ale mam takie pytanko: należysz do grona fanów Hideo Kojimy? Jeśli tak, to ostatnia seria nowinek może przypaść Ci do gustu. Asus we współpracy ze studiem Kojima Productions przygotował specjalne edycje swoich urządzeń, nawiązujące stylistyką do brandingu KJP. Na rodzinę składają się: laptop ROG Flow Z13 (2025), słuchawki ROG Delta II, myszka ROG Keris II oraz podkładka ROG Scabbard II XXL.