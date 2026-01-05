To może być dobry rok, by kupić telewizor OLED

Telewizory OLED od dawna oferują zdecydowanie żywsze kolory, wyższy kontrast i głębszą czerń niż ich bracia z panelami LCD i podświetleniem LED. To, w czym im jednak czasem ustępują, to maksymalny poziom jasności, choć z generacji na generację jest pod tym względem coraz lepiej. Ostatnio dokonał się kolejny przełom w tym temacie, dzięki czemu w 2026 roku możemy liczyć na naprawdę jasne wyświetlacze OLED.

Telewizory OLED staną się w tym roku jeszcze jaśniejsze

Podczas targów CES 2026 dwaj spośród największych producentów telewizorów OLED – LG i Samsung – równocześnie poinformowali o opracowaniu wyświetlaczy osiągających szczytową jasność na poziomie 4500 nitów. W przypadku LG mowa o technologii Tandem WOLED, a w przypadku Samsunga – o QD-OLED (nowej generacji). Jedna i druga firma zdołała to osiągnąć dzięki zastosowaniu lepiej przemyślanej struktury pikseli i zaawansowanych algorytmów maksymalizujących wydajność świetlną.

Warto przy tym zauważyć, że telewizory, które wylądują w naszych domach, zaoferują najpewniej nieco niższą jasność, ponieważ na etapie kalibracji zostanie ona zredukowana, aby uzyskać jak najbardziej spójny obraz na całej powierzchni ekranu. I tak jednak będą to z pewnością wartości wyższe niż rok wcześniej (i zdecydowanie wyższe niż dwa, trzy czy cztery lata temu).

LG Tandem OLED o jasności 4500 nitów (fot. LG/FlatpanelsHD)

LG zapowiada nowe telewizory OLED na targach CES 2026

Pierwszym telewizorem, wykorzystującym nowy panel Tandem WOLED, będzie LG OLED G6 w wersjach o przekątnych 55, 65, 77 i 83 cale. Poza głęboką czernią, wysoką jasnością i wiernym odwzorowaniem kolorów urządzenia mają się również cechować zredukowanymi o połowę odbiciami światła, co pozwoli komfortowo oddawać się seansom za dnia.

Seria LG OLED G6 zaoferuje także rozdzielczość 4K, częstotliwość odświeżania 165 Hz, HDR w formatach Dolby Vison IQ, HDR10 i HLG, cztery porty HDMI 2.1, procesor Alpha 11 Gen 3 oraz system webOS 26 ze sztuczną inteligencją Gemini oraz Copilot.

LG OLED G6 (fot. LG/FlatpanelsHD)

Firma LG zapowiedziała także niższe serie OLED C6 (w rozmiarach od 42 do 83 cali) i OLED B6 (od 48 do 83 cali). Ta pierwsza będzie zbliżona do G6, ale wykorzysta panel starszej generacji i zostanie pozbawiona części dodatkowych technologii optymalizujących obraz. W przypadku B6 zaś częstotliwość odświeżania sięgnie jedynie 144 Hz, a za działanie poszczególnych rozwiązań odpowiadać będzie nieco słabszy procesor Alpha 8 Gen 3.

Warto też wspomnieć o innowacyjnym modelu LG OLED Evo W6 – pierwszym ultrasmukłym telewizorze bezprzewodowym w ofercie tego producenta. Poświęciłem mu osobny wpis.

LG OLED Evo W6 (fot. LG)

Samsung też pokazał nowe telewizory. Nie tylko OLED

Pierwszymi informacjami na temat swoich nowych telewizorów OLED podzielił się również Samsung. Planuje wypuszczenie na rynek dwóch serii o rozdzielczości 4K i częstotliwości odświeżania 165 Hz: S95H (z nowym panelem QD-OLED i jednym prawie niewidocznym przewodem) oraz S90H.

Na serię Samsung OLED S95H złożą się modele o przekątnych od 48 do 83 cali – obsłużą HDR w formatach HDR10, HDR10+ Advanced i HLG, a do tego zaoferują 4 gniazda HDMI 2.1 i system Tizen 10.0. Zupełnie tak samo jak seria S90H występująca w rozmiarach od 42 do 83 cali.

77-calowy telewizor Samsung S95H (fot. Samsung/FlatpanelsHD)

Samsung wciąż jednak bardziej skupia się na technologii LCD. W 2026 roku wprowadzi do sprzedaży między innymi całą rodzinę telewizorów Micro RGB: swój największy, 130-calowy model z serii R95H (w której znajdą się też modele o przekątnych 65, 75 i 85 cali) oraz nieco mniej zaawansowaną serię R85H (w wersjach 55, 65, 75, 85, 98/100 cali).

Do tego dojdą nowe telewizory Neo QLED, w tym QN80H, oferujący zdecydowanie więcej stref lokalnego ściemniania niż poprzednik (QN80F), a także odświeżony The Frame w rozmiarach od 43 do 85 cali. Jedną z nowości w tegorocznej rodzinie będzie inteligentny tryb piłkarski, w którym dźwięk i obraz będą na bieżąco optymalizowane podczas transmisji sportowych.