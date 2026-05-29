Google naprawia wyszukiwarkę. Wreszcie masz znaleźć to, czego szukasz

Wyszukiwarka Google przejdzie szereg zmian, dzięki którym poszukiwanie właściwych, rzetelnych i oryginalnych informacji ma być znacznie prostsze i skuteczniejsze. Te nowe funkcje powinny Cię ucieszyć.

Remont wyszukiwarki Google – te nowości i zmiany pomogą Ci znaleźć to, czego szukasz

Żyjemy w czasach, w których tworzenie bogatych, prawdziwych, oryginalnych i dobrych jakościowo treści skierowanych wprost dla Ciebie – czytelniku – jest coraz trudniejsze. Wyszukiwarka Google jest jednym z narzędzi, po jakie sięgają użytkownicy internetu, gdy poszukują rzetelnych informacji pochodzących z zaufanych źródeł, jednak w ostatnim czasie sztuczna inteligencja, generatory i kopiowanie tekstu utrudniały ten mechanizm.

Wygląda na to, że Google wreszcie to dostrzega i zapowiada szereg zmian, które nie tylko ułatwią Ci poszukiwanie wiarygodnych informacji, ale też pomogą docenić twórców unikatowych treści. Jedną z modyfikacji jest ulepszona funkcja Preferowane źródła. Opcja ta staje się dostępna w Przeglądach AI oraz Trybie AI, dzięki czemu w praktyce jeszcze łatwiej znajdziesz linki do Twoich ulubionych źródeł w odpowiedziach wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Podobna zasada działania dotyczy sekcji Najważniejsze artykuły.

Preferowane źródła w wyszukiwarce (źródło: Google)

Warto podkreślić, że każda strona internetowa, która publikuje nowe treści, kwalifikuje się do programu preferencji źródeł. Jeśli więc lubicie nas czytać i chcecie widzieć nasze artykuły częściej w wyszukiwarce wystarczy, że wyszukacie i dodacie Tabletowo jako Twoje źródło w sekcji dotyczącej preferencji źródeł 😉

Wyszukiwarka Google – łatwiej zgłębisz temat i poznasz główne źródło informacji

Google wprowadza do przeglądarki również nową metodę przeglądania artykułów i różnych perspektyw, gdy użytkownik chce zgłębić dany temat. Dlatego też w przypadku niektórych wyszukiwań wyświetlona zostanie karuzela z dodatkowymi propozycjami artykułów, która będzie wyróżniała źródła wybrane jako preferowane. Firma zapowiada, że wkrótce opcja ta obejmie też spostrzeżenia z mediów społecznościowych, forów czy innych internetowych dyskusji.

Nowa karuzela w wynikach wyszukiwania (źródło: Google)

Google wdraża też nową etykietę o nazwie Często cytowane. Dzięki niej już na poziomie wyszukiwarki zobaczysz, że dany materiał jest często cytowany w wielu innych artykułach. W praktyce użytkownikowi będzie znacznie łatwiej znaleźć główne źródła danego tematu.

Nowa etykieta „Często cytowane” (źródło: Google)

Technologiczny gigant z Mountain View twierdzi, że dzięki wdrażanym zmianom osoby posługujące się wyszukiwarką zyskają łatwy dostęp do najlepszych treści w sieci. Jak deklaruje Google, podkreślanie wiarygodnych źródeł, treści twórców i opinii z pierwszej ręki pomaga wyszukiwać z większą pewnością. Ponadto wspomina, iż jest to obszar, w którym stale wprowadza innowacje i ma jeszcze wiele do zaoferowania.

Google zaanonsował ostatnio inne funkcje w wyszukiwarce obejmujące personalizację, w tym dodał nowe ustawienia w Historii usług wyszukiwania oraz sposób zapisywania multimediów z Obiektywu czy usługi Live. Warto również przypomnieć, że Google wdraża specjalne etykiety na YouTube, informujące o użyciu AI.