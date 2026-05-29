Kolejny smartfon z dużą baterią. To nie koniec jego zalet

Akumulator o dużej pojemności to dla dużej części klientów jeden z najmocniejszych, a nierzadko najmocniejszy argument przemawiający za wybraniem danego modelu. Ten nowy smartfon takim właśnie może się pochwalić.

Vivo T5 to smartfon z dużą baterią i nie tylko

Nowy smartfon Vivo T5 promowany jest hasłem Żyję bez przerwy (oryg. Vivo sin parar), co nie tylko jest (fajną) grą słowną, ale przede wszystkim podkreśla, że użytkownicy tego modelu nie będą musieli co chwilę sięgać po ładowarkę.

Urządzenie wyposażono bowiem w akumulator o pojemności 7200 mAh, co może nie jest rekordową wartością, ale wciąż powinno wystarczyć na długo. Producent podaje, że przykładowo na 68 godzin słuchania muzyki, 45 godzin odtwarzania wideo lub 14,5 godziny korzystania z nawigacji albo ponad 13 godzin grania w „popularną grę MOBA”. Nowy smartfon Vivo T5 obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 44 W, które pozwoli naładować baterię od 1 do 50% w 43 minuty.

Mocną stroną tego modelu jest również odporność na pył i wodę, zgodnie z kryteriami klas IP68 i IP69 oraz głośniki stereo i funkcja odświeżania obrazu na ekranie z częstotliwością 120 Hz. Wyświetlacz (LCD) ma przekątną 6,75 cala i rozdzielczość – niestety – tylko HD+ 1570×720 pikseli. Maksymalna jasność to zaś 1250 nitów.

Źle nie wygląda też 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 2.2 (aczkolwiek bez możliwości rozszerzenia za pomocą karty microSD). Moce obliczeniowe zapewnia z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 2,9 GHz (6 nm).

Ponadto smartfon Vivo T5 oferuje aparat o rozdzielczości 32 Mpix (f/2.45) na przodzie i dwa aparaty na tyle: 50 Mpix (f/2.0) + 2 Mpix (f/2.4), a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, Bluetooth 5.1, pilot na podczerwień i port USB-C (USB 2.0). Całość ma wymiary 166,64×78,43×8,39 mm, waży 219 gramów i pracuje pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką OriginOS 6.

Ile kosztuje smartfon Vivo T5?

Nowy smartfon Vivo T5 będzie dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i złotej – za 5799 peso meksykańskich, co jest równowartością około 1215 złotych.

Raczej nie należy spodziewać się jego premiery w Polsce, ale warto przypomnieć, że wcześniej – w Indiach – zadebiutował smartfon Vivo T5 Pro, który może pochwalić się m.in. akumulatorem o pojemności aż 9020 mAh. Co ciekawe, w Meksyku również jest dostępny model o takiej nazwie, ale z baterią 6500 mAh. Pozostała specyfikacja, pomimo identycznej nazwy, również jest inna.