Dzięki temu Twój kolejny smartfon może być potęgą

Firma Arm pokazała komponenty, na bazie których powstawać będą najnowsze procesory do smartfonów i tabletów, na czele z flagowym chipsetem MediaTek Dimensity 9500. Cechy charakterystyczne? Wyższa wydajność, niższe zużycie energii i optymalizacja pod kątem sztucznej inteligencji. W porównaniu do poprzedniej generacji zmienia się wiele – włącznie z nazewnictwem.

Nowe rdzenie Arm z rodziny C1 – zastąpią rdzenie Cortex

Firma Arm wymyśliła swoje komponenty na nowo – począwszy od nomenklatury. W przypadku nowych rdzeni procesorów głównych (CPU) zamiast nazw Cortex-X i Cortex-A będziemy mieli do czynienia z rodziną C1, a stworzą ją cztery rdzenie, wykonane w procesie technologicznym 3 nm i oparte na architekturze ARMv9.3:

C1-Ultra,

C1-Premium,

C1-Pro,

C1-Nano.

C1-Ultra będzie najpotężniejszym członkiem tej rodziny i bezpośrednim następcą rdzenia Cortex-X925. W porównaniu z nim ma być o 12% wydajniejszy i oferować częstotliwość taktowania do 4,1 GHz, a zrównując się wydajnością – o blisko 28% bardziej energooszczędny.

Arm C1-Ultra (źródło: Arm)

C1-Premium stanowić ma nieco uboższą wersją C1-Ultra – tańszą w produkcji i nieco mniejszą, ale też oferującą nieco niższe taktowanie – do 3,9 GHz, a przez to też bardziej energooszczędną.

C1-Pro będzie się cechować częstotliwością taktowania do 3,5 GHz i zastąpi rdzeń Cortex-A725. Firma Arm obiecuje o 11% wyższą wydajność lub o 26% niższe zużycie energii przy tej samej wydajności.

C1-Nano o częstotliwości taktowania sięgającej 3 GHz domknie rodzinę, zastępując rdzeń Cortex-A520 przeznaczony do obsługi mniej wymagających zadań. Priorytetem w tym przypadku jest niskie zużycie energii, a przewidywany wzrost efektywności wynosi 26%. Wydajność natomiast wzrośnie o 5-8%.

C1-Ultra, C1-Premium, C1-Pro i C1-Nano – porównanie

Nowy rdzeń Taktowanie Stary rdzeń Taktowanie Wzrost wydajności (IPC) Zużycie energii C1-Ultra 4,1 GHz Cortex-X925 3,8 GHz +12% -28% C1-Premium 3,9 GHz Cortex-X925 3,8 GHz (?) -35% C1-Pro 3,5 GHz Cortex-A725 3,25 GHz +11% -26% C1-Nano 3 GHz Cortex-A520 2,27 GHz +5-8% -26%

W przypadku procesora firma Arm zwraca również uwagę na SME2 (Scalable Matrix Extension 2), czyli akcelerator odpowiedzialny za obsługę zadań związanych ze sztuczną inteligencją. W przeciwieństwie do poprzedniej generacji, gdzie tego typu jednostka była wbudowana w każdy rdzeń, tym razem producent postawił na zewnętrzny i współdzielony akcelerator – dostępny na życzenie lub całkowicie dezaktywowany, gdy nie jest potrzebny.

Taka optymalizacja pod kątem AI pozwolić ma na zdecydowanie sprawniejsze działanie wirtualnych asystentów, funkcji fotograficznych czy narzędzi do generowania treści. A wszystko to przy mniejszym obciążeniu całego systemu.

Arm C1 SME2 (źródło: Arm)

Nadchodzą procesory graficzne Mali G1 do smartfonów i tabletów – już nie Immortalis

Zmiany nie ominęły także procesora graficznego (GPU). W jego przypadku również żegnamy się z dotychczasową nazwą (Mali Immortalis), a zamiast niej nowa rodzina będzie znana jak po prostu Mali G1. Firma Arm zaproponuje cztery warianty:

Mali G1-Ultra (ponad 10 rdzeni),

Mali G1-Premium (6-9 rdzeni),

Mali G1-Pro (1-5 rdzeni).

Nieco więcej dowiedzieliśmy się tylko na temat flagowego procesora Mali G1-Ultra, w którym należy widzieć następcę jednostki Immortalis G925. W porównaniu z nim zaoferuje o 20% wyższą wydajność, 2-krotnie szybsze przetwarzanie ray tracingu, zwiększoną przepustowość połączeń między pamięcią podręczną i masową oraz o 9% niższe zużycie energii.

Arm Mali G1-Ultra (źródło: Arm)

Chipset MediaTek Dimensity 9500 wykorzysta je jako pierwszy

O tym, jak to wszystko wypadnie w praktyce, przekonamy się już niebawem, ponieważ na bazie tych nowych komponentów budowany jest flagowy chipset MediaTek Dimensity 9500. Jego zapowiedzi powinniśmy się doczekać jeszcze przed końcem września 2025 roku. I wygląda na to, że warto czekać.