Xiaomi szykuje aż 6 (!) modeli smartfonów z serii Redmi Note 13

Strategia Xiaomi opiera się na wprowadzaniu na rynek mnóstwa nieflagowych smartfonów, które nierzadko debiutują w różnych krajach (a nawet tych samych!) pod zmienionymi nazwami (zwykle Redmi są rebrandowane na POCO). W przypadku serii Redmi Note 13 również będzie „na bogato”, bowiem producent szykuje co najmniej 6 modeli urządzeń. I wcale nie zdziwimy się, jeśli na nich się nie skończy.

Aż (co najmniej) sześć modeli smartfonów Xiaomi z rodziny Redmi Note 13 na horyzoncie

Serwis xiaomiui udostępnił informacje na temat sześciu nadchodzących przedstawicieli serii Redmi Note 13, ale nie można wykluczyć, że producent ma w planach wprowadzić na rynek więcej modeli z tej linii. Mamy natomiast pewność, że przynajmniej część z nich trafi również do oferty marki POCO, co nie jest żadną niespodzianką, gdyż to „standardowa” procedura Xiaomi w przypadku nieflagowców.

Redmi Note 12 Pro+ 5G (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Pierwsze dwa modele z rodziny Redmi Note 13 noszą nazwy kodowe sapphire (N7) i sapphiren (N7N). Na tę chwilę wiadomo na ich temat jedynie tyle, że oba zostaną wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon bez modemu 5G i tylko jeden z nich zaoferuje moduł NFC – i to właśnie najpewniej on trafi do sprzedaży w Europie.

Trzeci model to natomiast Redmi Note 13 5G, który ma nazwę kodową gold (N17) – on zostanie wyposażony w procesor MediaTek Dimensity oraz aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i dedykowany do zdjęć makro. Co ciekawe, główny aparat na tyle, w zależności od wersji, ma mieć rozdzielczość 50 Mpix, 64 Mpix lub 108 Mpix. Według serwisu xiaomiui wersja z 64 Mpix aparatem będzie dostępna na rynku jako smartfon POCO.

Redmi Note 12 (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Redmi Note 13 5G, podobnie jak Redmi Note 13 4G, będzie dostępny m.in. w Europie. Prawdopodobnie tak samo może być w przypadku modeli Redmi Note 13 Pro 5G (zircon, N16U) i Redmi Note 13 Pro+ 5G. Wersja bez „plusa” w nazwie otrzyma procesor MediaTek z modemem 5G oraz aparat główny z matrycą Samusng ISOCELL HP3 o rozdzielczości 200 Mpix, obok którego znajdą się jeszcze 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym i 2 Mpix do zdjęć makro.

Ponadto Xiaomi szykuje jeszcze model Redmi Note 13 Turbo o oznaczeniu kodowym garnet, który również zaoferuje aparat o rozdzielczości 200 Mpix, ale jego sercem będzie procesor Qualcomm Snapdragon, a nie MediaTek Dimensity.

Kiedy premiera serii Redmi Note 13?

Według serwisu xiaomiui producent może zaprezentować w Chinach pierwsze smartfony z serii Redmi Note 13 już na początku października 2023 roku, a zatem za kilka tygodni. Na koniec warto przypomnieć, że niedawno w sieci pojawiły się szczegółowe listy parametrów, które mają należeć do Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 Pro+ (informacje podawane przez portal xiaomiui pokrywają się z tymi danymi).