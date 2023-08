Xiaomi szykuje dwa potężne smartfony z hitowej serii. Wiemy o nich już niemal wszystko

Xiaomi to dobrze znana w naszym kraju marka, której smartfony często stawały się hitem sprzedażowym, przede wszystkim dzięki dobremu stosunkowi jakości do ceny. Producent przygotowuje teraz dwa potężne smartfony, które uzupełnią portfolio hitowej serii Redmi Note. Co o nich wiemy?

To już wiemy o nowych smartfonach Xiaomi

Zacznijmy od tego, że seria wydawana przez jedną z submarek Xiaomi, czyli Redmi, to prawdziwy hit sprzedażowy chińskiego producenta już od kilku lat. Od początku jej istnienia sprzedano ponad 300 mln sztuk urządzeń, których nazwa rozpoczyna się od „Redmi Note”. Wszystko wskazuje na to, że teraz producent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek kolejnych dwóch modeli. Co o nich wiemy?

Smartfony Xiaomi o numerach modeli 23090RA98C i 2312DRA50C pojawiły się w bazie chińskiego urzędu certyfikacyjnego TENAA. Podejrzewa się, że są to Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 Pro+. Według danych, zawartych w bazie, oba smartfony zaoferują 6,67-calowy wyświetlacz wykonany w technologii OLED o rozdzielczości 2712×1220 pikseli. Mówi się, że ekran będzie mógł pochwalić się częstotliwością odświeżania na poziomie 144 Hz.

Na przednim panelu pojawi się 16 Mpix kamerka do selfie. Z kolei główny aparat na tyle obu modeli ma oferować rozdzielczość 200 Mpix. Wiadomo również, że wspierać będą go jeszcze dwa sensory: 8 Mpix (z obiektywem ultraszerokokątnym) oraz 2 Mpix (do zdjęć makro). Póki co nie pojawiły się żadne informacje dotyczące wyglądu smartfonów. Nie wiadomo także nic o planowanej dacie premiery tych urządzeń.

źródło: Gizmochina

To mogą być potężne smartfony Xiaomi

W danych, które pojawiły się w chińskim urzędzie, nie pada niestety nazwa modelu chipsetu, który ma zostać zastosowany w Redmi Note 13 Pro i Redmi Note 13 Pro+. Wiadomo jedynie, że otrzymają one dwa różne procesory – o maksymalnej częstotliwości taktowania odpowiednio 2,4 GHz i 2,8 GHz.

W Redmi Note 13 Pro pojawi się 6 GB, 8 GB, 12 GB lub 16 GB RAM. Wersji ilości wbudowanej pamięci wewnętrznej też jest całkiem sporo, ponieważ na pokładzie może znaleźć się 128 GB, 256 GB, 512 GB i nawet 1 TB. Nie jest pewne, czy do finalnej wersji smartfona trafią wszystkie te warianty, ale jeśli tak, że to będzie on dostępny w naprawdę wielkiej liczbie konfiguracji. Za dostarczanie energii w tym modelu odpowiedzialny ma być akumulator o pojemności 5020 mAh.

Z kolei procesor w Redmi Note 13 Pro+ będzie wspierany przez 8 GB, 12 GB, 16 GB lub nawet 18 GB RAM. Trzeba przyznać, że to imponująca wartość, która na rynku smartfonów poza gamingowymi urządzeniami Nubii lub ASUSA nie trafia się zbyt często. Dostępne warianty pamięci wewnętrznej mają być dokładnie takie same jak w przypadku Redmi Note 13 Pro, zmieni się za to bateria. Według danych z TENAA akumulator będzie mieć pojemność 4880 mAh.