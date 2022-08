Pole elektromagnetyczne w Polsce – sprawdź wyniki pomiarów

Główny Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził badania pola elektromagnetycznego w naszym kraju. Opublikowane wyniki nie pozostawiają żadnych wątpliwości – poziom pola elektromagnetycznego w Polsce nadal pozostaje niezwykle niski. Te wyniki potwierdziły badania na terenie całego kraju.

Czym jest pole elektromagnetyczne

PEM to skrót od wyrazów pole elektromagnetyczne, zwane również promieniowaniem elektromagnetycznym. Pola elektromagnetyczne są wszechobecne w naszym otoczeniu.

Oprócz naturalnych źródeł promieniowania takich jak na przykład Ziemia i Słońce, również wiele urządzeń elektrycznych wytwarza pole elektromagnetyczne. Dzieje się tak ponieważ ten sprzęt wręcz potrzebuje PEM do sprawnego działania. Telewizja, radio, telefony komórkowe i bezprzewodowe, piloty zdalnego sterowania, nianie elektroniczne czy systemy komunikacji służb ratunkowych wykorzystują pola elektromagnetyczne częstotliwości radiowych. Dotyczy to też technologii bezprzewodowych, jak Wi-Fi, 4G lub technologii 5G, która według niektórych osób miała przyczynić się do znacznego wzrostu promieniowania elektromagnetycznego.

Maszt GSM

Pomiary GIOŚ w całym kraju

W komunikacie GIOŚ informuje, że pomiary poziomu pola elektromagnetycznego zostały przeprowadzone we wszystkich 16 województwach. W tym celu wykorzystano aż 767 punktów pomiarowych. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadził pomiary przez cały 2021 rok. Oznacza to, że badania uwzględniały wdrożoną w Polsce w 2020 roku sieć 5G, która według wielu osób miała stać się przyczyną znacznego wzrostu wartości PEM.

Wyniki pomiarów nie pozostawiają jednak wątpliwości, że wprowadzenie sieci 5G nie przyczyniło się to diametralnego wzrostu poziomu pola elektromagnetycznego w Polsce. Średnia z pomiarów wynosiła 1,21 V/m, a mediana zaledwie 0,97 V/m. Oba te wyniki nie przekraczają więc nawet 2% bezpiecznej wartości PEM, która została ustalona przez przepisy Unii Europejskiej na 61 V/m.

Wyniki pomiarów GIOŚ pokrywają się z przeprowadzanymi co roku badaniami Instytutu Łączności. Na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Instytut dokonał w sumie 1750 pomiarów (w tym 64 w wytypowanych lokalizacjach oraz w 32 placówkach szkolnych). Te wyniki również wskazywały, że poziom PEM w Polsce jest bardzo niski.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji tłumaczy, że takie wyniki pomiarów są możliwe dzięki starannemu planowaniu sieci przez operatorów. PIIT podkreśla, że jest to również dowód na rygorystyczne przestrzeganie obowiązującego prawa. Nowoczesne technologie tworzone są w taki sposób, by zmniejszać emisje pola elektromagnetycznego oraz zużycie energii, jednocześnie poprawiając parametry oferowanych usług.