Disney+ ze sporą podwyżką cen! Pojawi się też wersja z reklamami

Firma Disney zorganizowała za pośrednictwem swojej strony internetowej konferencję, na której podsumowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2022 roku. Marka ogłosiła również, że jej usługi streamingowe niedługo podrożeją. W najtańszym planie Disney+ pojawią się też reklamy.

Serwisy Disney’a z dużym wzrostem subskrybentów

Disney+ w ostatnich trzech miesiącach znacznie rozszerzył swój zasięg. Stało się tak między innymi dzięki debiutowi na wielu nowych rynkach – w tym polskim. To przełożyło się na wzrost liczby subskrybentów serwisu. Odnotowano 14,4 mln nowych widzów. Obecnie platforma może się pochwalić 152,1 mln subskrybentów na całym świecie. Sumując rezultaty wszystkich serwisów VoD należących do Disneya, ta liczba wzrośnie do 221 mln. To więcej niż Netflix, który ma 220,7 mln użytkowników.

Disney+ to dużo filmowego dobra w jednym miejscu

Usługi VoD coraz droższe

Na konferencji Disney zapowiedział podwyżkę cen swoich usług VOD. Ceny za miesięczny abonament Disney+ wzrosną z obecnych z 7,99 USD (równowartość ~36 złotych) do 10,99 USD (~50 złotych) miesięcznie. Inne usługi VOD należące do Disneya również zdrożeją. Cena Hulu wzrośnie z 6,99 USD (~32 złotych) do 7,99 USD (~36 złotych) za wersję z reklamami. Cena za wersje serwisu bez reklam wzrośnie z 12,99 USD (~59 złotych) do 14,99 USD (~68 złotych). Z kolei miesięczny koszt subskrypcji ESPN+ wzrośnie od 6,99 USD (~32 złotych) do 9,99 USD (~45 złotych).

Disney+ z reklamami

Wprowadzenie wersji abonamentu zawierającej reklamy nie jest żadną niespodzianką. Disney zapowiedział wprowadzenie takiego rozwiązania już na początku tego roku. Ma być to najtańszy plan po zmianie cennika Disney+, która nastąpi 8 grudnia tego roku. Cena za abonament z reklamami wyniesie 7,99 USD (równowartość ~36 złotych).

Wersji z reklamami nie będzie można również kupić od razu na rok. Będzie trzeba płacić za nią w ramach comiesięcznego rozliczenia. Za to cena za roczny dostęp do Disney+ bez reklam wzrośnie z 79,99 USD (~350 złotych) do 109,99 USD (~500 złotych).

Czy reklam będzie sporo? Z doniesień wynika, że nie będą one zbyt uciążliwe. Przewiduje się, że czas ich trwania wyniesie na około 4 minuty na godzinę oglądania. Disney ma również nie wyświetlać reklam na podczas oglądania na profilach przeznaczonych dla dzieci.

Od 8 grudnia nowy cennik oraz wersja z reklamami będzie dostępna dla użytkowników Disney+ w Stanach Zjednoczonych. Firma planuje jednak pojawienie się wersji abonamentu z reklamami w innych krajach w 2023 roku. Wygląda na to, że również w Polsce w przyszłym roku abonament za dopiero co uruchomiony serwis VOD Disney’a podrożeje.