Nowy Xiaomi MIX Fold 2 zrobi na Was wrażenie

Xiaomi dość nieoczekiwanie ogłosiło, że zaprezentuje kolejną generację składanego smartfona już jutro, 11 sierpnia 2022 roku. Producent ukrywał go w ścisłej tajemnicy, dlatego nie wiemy o nim zbyt wiele. Firma zdecydowała się jednak jeszcze przed premierą ujawnić kilka informacji na jego temat, które robią ogromne wrażenie i sprawiają, że z niecierpliwością czekamy na jego oficjalną prezentację.

Xiaomi MIX Fold 2 wywołuje efekt WOW jeszcze przed oficjalną premierą

Chociaż o kolejnej generacji składanego smartfona marki mówiło się od dawna, to oficjalne ogłoszenie jego prezentacji już 11 sierpnia 2022 roku było dla nas zaskoczeniem. W ostatnim czasie nie pojawiły się bowiem żadne nieoficjalne doniesienia na jego temat, co jest rzadkością, szczególnie w przypadku urządzeń tego producenta.

Właśnie dlatego przedpremierowe informacje, ujawnione przez samo Xiaomi, robią takie wrażenie i sprawiają, że szczerze nie możemy doczekać się jutrzejszej, oficjalnej prezentacji. Firma ujawniła, że nowy zawias w kształcie mikrokropelki z mniejszym promieniem był opracowywany przez aż 651 dni, czyli blisko dwa lata. Oznacza to, że prace nad nim rozpoczęły się jeszcze przed premierą Xiaomi MIX Fold 30 marca 2021 roku.

Lei Jun, założyciel Xiaomi, zdradził też, liczba obracających się elementów w zawiasie została zmniejszona do 87, a do tego udało się zredukować masę pojedynczego, obracającego się elementu o 35% w porównaniu ze średnią w branży. Jednocześnie producent zdołał zmniejszyć też jego wagę o 25% (nieoficjalnie mówi się, że m.in. dzięki wykorzystaniu włókna węglowego).

To jednak jeszcze nie koniec informacji, które wywołują opad szczęki. Producent pochwalił się również, że nadchodzący smartfon ma mieć po rozłożeniu grubość – uwaga – zaledwie 5,4 mm! W pełni zasłuży więc na to, aby nazywać go „brzytwą”. Do tej pory mianem tym określało się Motorole razr, ale w porównaniu do Xiaomi MIX Fold 2 to „grubasy” (Motorola razr miała grubość 6,9 mm).

Niestety, nie wszystkie przedpremierowe informacje brzmią tak samo optymistycznie

O ile ujawnione przez samego producenta informacje sprawiają, że z niecierpliwością czekamy na premierę nowej generacji składanego smartfona marki, o tyle nieoficjalne doniesienia nieco tłumią ten entuzjazm.

Jeden z renomowanych informatorów z Chin ujawnił bowiem, że Xiaomi MIX Fold 2 zostanie wyposażony w bardzo drogie wyświetlacze. Zewnętrzny to podobno niestandardowy panel z wysokim współczynnikiem zagęszczenia pikseli, który jest dwukrotnie droższy niż zwykły elastyczny ekran. Z kolei wewnętrzny ma wykorzystywać technologie, zapewniające zmniejszone zapotrzebowanie na prąd i wysoką wydajność.

Szacuje się, że za same dwa wyświetlacze do Xiaomi MIX Fold 2 producent musi zapłacić ponad 4000 juanów – to najwyższa cena za ekrany do składanego smartfona w branży. W związku z tym należy się spodziewać, że nowa generacja będzie znacznie droższa od poprzedniej, która – dla przypomnienia – kosztowała od 9999 juanów. Nie ma możliwości, aby firma zdołała utrzymać cenę początkową na takim samym poziomie.

Nieoficjalnie mówi się, że cena wersji z 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci zostanie ustalona na od 10000 do 10999 juanów, co oznaczałoby wzrost o ~1000 juanów względem poprzedniej generacji. Ponadto na rynku mają pojawić się też konfiguracje 12 GB/512 GB i 12 GB/1 TB. Klienci mogą być jednak skłonni zapłacić więcej, bo – jak zostało powiedziane – Xiaomi MIX Fold 2 naprawdę będzie robił wrażenie.