Nowy smartfon vivo ma notcha. Hot or not?

Kiedy zadebiutował iPhone X, na rynku jak grzyby po deszczu zaczęły pojawiać się smartfony z notchem. Mało który producent nie dał się ponieść temu szaleństwu. Wydawałoby się, że wszyscy już o nim zapomnieli, a tymczasem na scenę wchodzi vivo S12 (i nie, nie cały na biało).

vivo S12 ma dużego notcha, ale nie bez powodu

Apple jako jedyny producent z uporem maniaka stosuje notcha w ekranie swoich smartfonów, choć w serii iPhone 13 nieco go zmienił. Wycięcie zniknie dopiero w kolejnej generacji, aczkolwiek podobno tylko w modelach iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max. U innych producentów ze świecą szukać podobnego rozwiązania – vivo zdecydowało się na nie jednak nie bez powodu.

Seria vivo S12 mocno stawia na fotografię autoportretową. Podstawowy model ma na przodzie aparat o rozdzielczości 44 Mpix (f/2.0), natomiast wersja z dopiskiem „Pro” aż 50 Mpix (f/2.0). W obu przypadkach towarzyszy mu 8 Mpix (f/2.28) aparat z obiektywem ultraszerokokątnym.

Właśnie dlatego producent zdecydował się na notcha, aby zmieścić dwa aparaty obok siebie. Oczywiście mógł zastosować owalne wycięcie (jak Samsung w serii Galaxy S10) czy dwa osobne otwory (jak Motorola w Moto G100), ale najwyraźniej właśnie takie rozwiązanie okazało się najbardziej satysfakcjonujące.

vivo S12 Pro oferuje również m.in. obustronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,56 cala i rozdzielczości Full HD+ 2376×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 1200, do 12 GB LPDDR4x RAM, do 256 GB pamięci flash typu UFS 3.1 i akumulator o pojemności 4300 mAh z obsługą 44 W ładowania przewodowego.





źródło: vivo

Ponadto model ten odda swoim właścicielom do dyspozycji m.in. trzy aparaty na panelu tylnym (108 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix do zdjęć makro), obsługę WiFi 6, ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM i port USB-C. Urządzenie to ma wymiary 159,46×73,27×7,36 mm i waży 171 gramów.

Wersja podstawowa ma natomiast m.in. 6,44-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli ze wsparciem dla odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, procesor MediaTek Dimensity 1100 i akumulator o pojemności 4200 mAh z obsługą 44 W ładowania przez port USB-C.





źródło: vivo

Ponadto ten smartfon, podobnie jak wersja z dopiskiem „Pro”, oferuje do 12 GB LPDDR4x RAM, do 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.1, zestaw aparatów 108 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix na tyle, żyroskop, dual SIM i ekranowy czytnik linii papilarnych. Urządzenie ma wymiary 157,2×72,42×7,55 mm i waży 181 gramów.

Na tę chwilę oba modele są dostępne jedynie w Chinach. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek trafią do Polski.