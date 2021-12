Nowy monitor LG DualUp – nie wiesz, czy jest bardziej szeroki, czy wysoki

W temacie proporcji obrazu, branża monitorów do dzisiaj nie przerobiła tak wielkiego przeskoku, jak z 4:3 na 16:9. Owszem, mamy jeszcze 16:10 oraz 21:9, lecz nie są one tak szeroko stosowane, jak klasyczne 16:9. LG jednak idzie krok dalej, proponując potężny monitor w formacie 16:18

Dual Up, czyli dwa ekrany w jednym

A gdyby tak połączyć dwa 21,5-calowe monitory i zrobić z nich jeden wielki ekran – pomyślał zapewne któryś z pracowników LG, po czym pobiegł budynek dalej do szefostwa. Mając na uwadze zatrważającą proporcję 16:18, rozdzielczość 2560 x 2880 oraz przekątną 27,6 cali, jest to dość intrygująca propozycja dla fanów wielozadaniowości.

300 nitów jasności oraz pokrycie 98% gamy kolorów DCI-P3 to istotne rzeczy, ale w Dual Up są ważniejsze. Wysokość urządzenia sprawia, że użytkownik rzadziej porusza głową – a co za tym idzie – spotyka się on z mniejszymi bólami karku. Ogromna powierzchnia ekranu sprawia również, że o wiele łatwiej zarządzać oknami systemu Windows. Pamiętam jak z dwa lata temu pracowałem w biurze na dwóch monitorach i muszę przyznać – jest to o wiele wygodniejsze od pojedynczego ekranu laptopa.

Jak donosi The Verge, LG wstrzymuje się jednak z podaniem ceny monitora DualUp. Na nią będziemy musieli poczekać zapewne do CES 2022, kiedy to producent ponownie zaprezentuje swój najnowszy produkt. Na szczęście, to jeszcze nie wszystko.

Potężny ekran LG Dual-Up to świetne rozwiązanie dla każdego przodownika pracy

LG UltraFine – dość klasycznie

Koreański producent pokazał jeszcze jeden monitor, choć ten nie już aż tak rewolucyjny jak DualUp. 32-calowy UltraFine obsłuży rozdzielczość 4K i będzie nieco jaśniejszy od swojego większego kuzyna – zyska aż 400 nitów. LG do tego obiecuje realistyczne, czarne tony, za sprawą ulepszonego wyświetlacza IPS. Co ciekawe, monitor zawrze w sobie także sensor kalibracyjny, pozwalający na ustawienie odpowiedniego schematu kolorów, w zależności od wykonywanego zadania.

LG UltraFine – nic dodać, nic ująć

Razem z DualUp, nowe monitory Koreańczyków zostaną wyposażone w dwa porty HDMI, jeden port USB-C (niestety bez Thunderbolt). Więcej szczegółów poznamy 4 stycznia na targach CES 2022. Wtedy to LG będzie miało swoją prezentację, dlatego liczymy na ceny produktów oraz więcej konkretów.