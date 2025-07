Marzy Ci się tablet, który nie będzie męczył Twoich oczu, a równocześnie zapewni pełną funkcjonalność tego typu urządzeń? Jesteś zatem w dobrym miejscu. Przedstawiamy ranking, w którym znajdziesz najlepsze tablety z matowymi ekranami, jakie można kupić w 2025 roku.

Ranking tabletów z matowymi ekranami

Tablet z matowym ekranem to rozwiązanie, którego szuka coraz więcej osób. I zupełnie mnie to nie dziwi, bo antyrefleksyjna powłoka wyświetlacza naprawdę zmienia komfort korzystania z urządzenia mobilnego. Gdy nie odbija się światło, można komfortowo pracować w różnych warunkach oświetleniowych. Takie rozwiązanie jest też znacznie bardziej przyjazne dla oczu, które nie męczą się nawet po wielu godzinach użytkowania. Nie jest to może poziom panelu E Ink znanego z czytników e-booków, no ale ten z kolei nie sprawdza się w dynamicznych zastosowaniach.

Tablet z matowym wyświetlaczem sprawdzi się przede wszystkim u osób intensywnie korzystających z tego typu urządzeń. To też dobra opcja dla użytkowników, którzy chcą czytać e-booki, ale niekoniecznie potrzebują do tego osobnego sprzętu. Świetne rozwiązanie dla pracujących i uczących się na tablecie. A jaki model wybrać? Oto moje propozycje:

Jaki tablet z matowym ekranem? Ranking 2025:

Zanim kupisz tablet z matowym wyświetlaczem…

Już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że wszystkie urządzenia w tym zestawieniu pozwalają łączyć się z internetem wyłącznie poprzez Wi-Fi. Żadne nie ma modemu 5G ani nawet 4G (LTE), co nie wynika z mojej złej woli, lecz najzwyklejszego w świecie faktu, że na polski rynek nie trafił jak dotąd żaden tablet, który równocześnie miałby i matowy ekran, i moduł łączności komórkowej.

Ten brak da się, oczywiście, do pewnego stopnia obejść, aktywując mobilny hotspot w telefonie. Dzięki temu uzyskamy na tablecie dostęp do internetu poza zasięgiem Wi-Fi, ale musimy wtedy mieć przy sobie smartfon – to raz. Dwa: hotspot potrafi sakramencko drenować akumulator.

Drugie ważne ograniczenie, jakiego należy być świadomym, jest takie, że matowe wyświetlacze często oferują nieco bardziej przytłumione kolory i niezbyt wysoką jasność maksymalną, przez co korzystanie z nich na dworze w słoneczne dni może być utrudnione. To jednak zaczyna się zmieniać i chociażby Huawei wprowadził do oferty tablety z ekranami o jasności 1000, a nawet 2000 nitów – to już w zupełności wystarcza.

Poza tym jednak tablety z matowymi wyświetlaczami praktycznie niczym nie różnią się od modeli z ekranami, które są błyszczące. Są w stanie zaoferować równie wysoką wydajność, równie długi czas pracy i równie dobrą jakość dźwięku, cechując się przy tym równie szeroką funkcjonalnością i jakością wykonania. Przejdźmy zatem do opisów poszczególnych urządzeń, z których dowiesz się więcej…

Zaczynamy!

TCL Nxtpaper 11 Plus – dobry i tani tablet z matowym ekranem

Zestawienie otwiera TCL Nxtpaper 11 Plus. To stosunkowo tani tablet z matowym wyświetlaczem LCD o przekątnej 11,5 cala. Rozdzielczość 2200×1440 pikseli zapewnia sporą przestrzeń roboczą, a częstotliwość odświeżania sięgająca 120 Hz – dynamiczny obraz w ruchu. Całość bazuje na technologii Nxtpaper 4.0, skutecznie generującej efekt papieru, redukując tym samym zmęczenie oczu.

Jeśli chodzi o możliwości multimedialne, to poza wyświetlaczem tablet oferuje również dwa aparaty o rozdzielczości 8 Mpix (z tyłu i z przodu), cztery głośniki oraz dwa mikrofony. To ostatnie sprawia, że dobrze nadaje się też do wideokonferencji. Podczas oglądania filmów głośniki też dają radę, ale słuchanie na nich muzyki nie jest już czystą przyjemnością.

Nie jest to też co prawda demon prędkości, ale procesor MediaTek Helio G100 sparowany z 8 GB RAM pozwala liczyć na całkiem niezłą wydajność w podstawowych zastosowaniach. W środku zainstalowano też 256 GB pamięci masowej oraz akumulator o pojemności 8000 mAh, co wystarcza na całą dniówkę w pracy. Uzupełnianie energii ponadto nie trwa długo – dzięki funkcji szybkiego ładowania z mocą 33 W.

Wszystko to zaś przy zachowaniu całkiem niedużych gabarytów. Metalowa obudowa tabletu ma jedynie 6,7 mm grubości, a waga wynosi pół kilograma. Szkoda tylko, że całość nie jest nieco bardziej wytrzymała – urządzenie spełnia jedynie wymogi normy IP54. Ogólnie rzecz biorąc jednak jest to bardzo dobra opcja do codziennych zadań. Warto też wspomnieć, że częścią zestawu jest rysik.

Najważniejsze cechy tabletu TCL Nxtpaper 11 Plus:

wyświetlacz: 11,5 cala, LCD / Nxtpaper 4.0, 2200×1440 pikseli, 120 Hz, do 550 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G100 (6 nm; 2,2 GHz),

akumulator: 8000 mAh (ładowanie do 33 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3,

aparaty: 8 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: Android 15,

wymiary: 260,4×176,8×6,7 mm,

waga: 500 g,

cena i dostępność:

TCL Nxtpaper 14 – niedrogi tablet z matowym ekranem w dużym rozmiarze

Jeśli celujesz w relatywnie tani tablet, ale marzy Ci się zdecydowanie większy ekran, w ofercie tego samego producenta także możesz znaleźć coś dla siebie. Mam tu konkretnie na myśli model TCL Nxtpaper 14, który – zgodnie z nazwą – został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 14 cali (a nawet 14,3 cala).

Tak duży ekran – w dodatku matowy i cechujący się wysoką rozdzielczością – zapewnia niezwykle komfortowe warunki do oglądania filmów, czytania artykułów czy oddawania się różnym formom pracy. Wykorzystana została tu wprawdzie powłoka poprzedniej generacji (Nxtpaper 3.0), ale do jakości nie można mieć większych zastrzeżeń.

TCL Nxtpaper 14 (fot. TCL)

Te można mieć ewentualnie do wydajności, ponieważ mamy tu do czynienia z procesorem MediaTek Helio G99 i 8 GB RAM – taki duet jest w porządku, ale nic ponadto. Poza tym otrzymujemy 256 GB pamięci na pliki, akumulator o pojemności 10000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 33 W, aparaty o rozdzielczości 13 i 8 Mpix oraz cztery głośniki i dwa mikrofony.

Poza samym urządzeniem na standardowy zestaw składają się również rysik i etui. Szkoda, że to ostatnie nie ma zintegrowanej klawiatury, ale biorąc pod uwagę cenę, to i tak jest naprawdę dobrze.

Najważniejsze cechy tabletu TCL Nxtpaper 14:

wyświetlacz: 14,3 cala, LCD / Nxtpaper 3.0, 2400×1600 pikseli, 60 Hz, do 400 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Helio G99 (6 nm; 2,2 GHz),

akumulator: 10000 mAh (ładowanie do 33 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0,

aparaty: 8 Mpix (tył) / 13 Mpix (przód),

system: Android 14,

wymiary: 322,4×222×6,95 mm,

waga: 760 g,

cena i dostępność:

Lenovo Idea Tab Pro Matt – świetny tablet z matowym wyświetlaczem

Zbliżając się do progu 2000 złotych przechodzimy o poziom wyżej. Lenovo Idea Tab Pro Matt stanowi bowiem propozycję dla osób, którym zależy na czymś więcej niż tylko przyzwoitej wydajności. Urządzeniu nie brakuje mocy obliczeniowej, bo jego sercem jest procesor MediaTek Dimensity 8300. Towarzyszy mu 8 GB RAM, a na pliki użytkownika czeka wewnętrzny magazyn o pojemności 256 GB.

Obraz wyświetlany jest na matowym ekranie LTPS o przekątnej 12,7 cala, rozdzielczości 2944×1840 pikseli i częstotliwości odświeżania 144 Hz. Jego jakość jest pierwszorzędna i tak naprawdę przyczepić można się tylko do maksymalnej jasności – 400 nitów nie wystarczy, by komfortowo korzystać z urządzenia poza domem. W mieszkaniu jednak będzie OK.

Lenovo Idea Tab Pro Matt (fot. Lenovo)

To wydajny sprzęt ze świetnym ekranem i rysikiem w zestawie. Do tego ma cztery głośniki dostarczone przez JBL – grają głośno i całkiem nieźle, choć nie jest to jakość, jaka mogłaby zadowolić kogoś, kto chce korzystać z tabletu do słuchania muzyki. Nietrudno za to docenić czas pracy, oscylujący wokół 10 godzin. Ładowanie zaś może odbywać się z mocą nawet 45 W, dzięki czemu zajmuje mniej niż 2,5 godziny.

Aparaty 13 Mpix z tyłu i 8 Mpix z przodu są jak najbardziej poprawne, a największym minusem – poza jasnością ekranu – wydaje się konstrukcja spełniająca tylko wymogi normy IP52. Warto więc uważać na to, by choćby przypadkowo nie zachlapać tego urządzenia.

Najważniejsze cechy tabletu Lenovo Idea Tab Pro Matte:

wyświetlacz: 12,7 cala, LCD / LTPS / Matte, 2944×1840 pikseli, 144 Hz, do 400 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy MediaTek Dimensity 8300 (4 nm; 3,35 GHz),

akumulator: 10200 mAh (ładowanie do 45 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3,

aparaty: 13 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: Android 14,

wymiary: 291,8×189,1×6,9 mm,

waga: 620 g,

cena i dostępność:

Huawei MatePad 11.5 S PaperMatte – dobry tablet z matowym ekranem i akcesoriami

W podobnej cenie, co Idea Pad, oferowany jest też Huawei MatePad 11.5 S PaperMatte. To pierwszy z czterech modeli tego producenta w tym rankingu, a taka nadreprezentacja niech nie będzie dla Ciebie zaskoczeniem – wynika z dwóch faktów: pierwszy jest taki, że Huawei po prostu wypuszcza najwięcej tego typu urządzeń, drugi zaś sprowadza się do tego, że… ich jakość jest świetna, o czym przekonujemy się podczas testów kolejnych modeli.

MatePad 11.5 S PaperMatte to jeden z najtańszych tabletów z matowym ekranem w ofercie firmy Huawei. Mimo to można liczyć na naprawdę sporo. Urządzenie wyposażono w przyzwoity procesor Kirin 9000WL, 8 GB RAM i – przede wszystkim – genialny wyświetlacz IPS o przekątnej 11,5 cala, rozdzielczości 2800×1840 pikseli oraz częstotliwości odświeżania 144 Hz.

Jednym z niewielu minusów tego modelu jest akumulator. Nie ze względu na pojemność, bo 8800 mAh w zupełności wystarcza na około 10 godzin pracy. Problemem jest maksymalna moc ładowania, wynosząca jedynie 22,5 W. Jeśli jednak możesz na to przymknąć oko, to na pewno nie będziesz żałować wyboru.

Kasia w recenzji przyznała mu notę 8,5/10, doceniając nie tylko ekran i czas działania, ale też wydajność i kulturę pracy, głośniki stereo czy obsługę klawiatury i rysika, dzięki czemu nie brakuje scenariuszy, w których MatePad z powodzeniem może zastąpić laptopa.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 11.5 S PaperMatte:

wyświetlacz: 11,5 cala, LCD / PaperMatte 2.0, 2800×1840 pikseli, 144 Hz, do 500 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 8 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 12-rdzeniowy HiSilicon Kirin 9000WL,

akumulator: 8800 mAh (ładowanie do 22,5 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2,

aparaty: 13 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: HarmonyOS 4.2,

wymiary: 261,1×177,3×6,2 mm,

waga: 510 g,

Huawei MatePad 12 X PaperMatte – najlepszy stosunek ceny do jakości

Kolejną propozycją jest Huawei MatePad 12 X PaperMatte, który w moim (i nie tylko moim) odczuciu reprezentuje najlepszy stosunek ceny do jakości w całym portfolio chińskiego producenta. Jego najjaśniejszą – a to bardzo dobre słowo – stroną jest 12-calowy wyświetlacz z powłoką PaperMatte 2.0, który cechuje się bardzo wysoką rozdzielczością, częstotliwością odświeżania 144 Hz oraz jasnością sięgającą nawet 1000 nitów.

Tak wysoka jasność sprawia, że z urządzenia można z powodzeniem korzystać także poza domem czy biurem, choć raczej nie w te najbardziej słoneczne dni. Kolejnym atutem jest akumulator o pojemności 10100 mAh, który w dodatku obsługuje szybkie ładowanie z mocą 66 W.

Huawei MatePad 12 X PaperMatte (fot. Huawei)

Niczego nie można też zarzucić temu tabletowi w kontekście wydajności. Procesor Kirin 9000W w parze z 12 GB RAM radzi sobie po prostu świetnie w najrozmaitszych zastosowaniach. Do tego mamy jeszcze podwójny aparat z tyłu i kamerkę do wideorozmów, 6 głośników i 2 mikrofony – naprawdę niezły zestaw multimedialny.

Warto też docenić fakt, że w zestawie z tabletem otrzymujemy etui z klawiaturą oraz rysik M-Pencil 3. generacji, który jest w stanie rejestrować dotyk na 10000 poziomach nacisku. To robi wrażenie – bez dwóch zdań.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad 12 X PaperMatte:

wyświetlacz: 12 cali, LCD / PaperMatte 2.0, 2800×1840 pikseli, 144 Hz, do 1000 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 12 GB RAM + 256 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy HiSilicon Kirin 9000W,

akumulator: 10100 mAh (ładowanie do 66 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth,

aparaty: 13 + 8 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: HarmonyOS 4.2,

wymiary: 270×183×5,9 mm,

waga: 550 g,

Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte – tablet z matowym ekranem dla wymagających

Jeśli marzy Ci się właśnie 12-calowy tablet, ale celujesz w sprzęt wyższej klasy, to oto moja propozycja: Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte. Model ten ma rewelacyjny, matowy wyświetlacz OLED, oferuje całkiem niezłą wydajność, a do tego został wyposażony w akumulator o pojemności 10100 mAh, który można ładować z mocą aż 100 W. Równocześnie ma zaledwie 5,5 mm grubości i waży niewiele ponad pół kilograma.

„To tablet, który zadowala mnie pod względem designu, lekkości (nawet w zestawie z klawiaturą), czasu pracy, głośników i – przede wszystkim – ekranu!” – tak pisała o nim Kasia w recenzji, przyznając mu notę 8,5/10, co wiele mówi na jego temat. Co jest takiego wyjątkowego w tym ekranie? Ano przede wszystkim fakt, że jest to OLED – dzięki temu można liczyć na bardzo wysoki kontrast, czerń bliską doskonałości, a równocześnie jasność sięgającą aż 2000 nitów!

Do tego w zestawie otrzymujemy jeszcze klawiaturę, która zapewnia całkiem komfortowe warunki do pracy (na dobrą sprawę brakuje jedynie podświetlenia klawiszy).

Aha, jeszcze jedno – tablet występuje w dwóch wersjach: bez dopisku (to wariant z 2024 roku) oraz z dopiskiem 2025. Nowszy model obsługuje Wi-Fi 7 (a nie tylko Wi-Fi 6) i ma aparat o wyższej rozdzielczości, przy czym wcale nie oznacza to, że robi lepsze zdjęcia, co Kasia zauważyła w recenzji MatePada Pro 12.2 2025 PaperMatte. Za nowinkę trzeba też nieco więcej zapłacić, w związku z czym sugerowałbym postawienie na ubiegłoroczny model, ale oba faktycznie są warte zakupu.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad Pro 12.2 PaperMatte:

wyświetlacz: 12,2 cala, OLED / PaperMatte, 2800×1840 pikseli, 144 Hz, do 2000 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 12 GB RAM + 512 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy HiSilicon Kirin T91,

akumulator: 10100 mAh (ładowanie do 100 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth,

aparaty: 13 + 8 Mpix (tył) / 8 Mpix (przód),

system: HarmonyOS 4.2,

wymiary: 271,25×182,53×5,5 mm,

waga: 508 g,

cena i dostępność:

Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte – najlepszy tablet z matowym ekranem OLED

Ranking wieńczy Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte, a więc tablet reprezentujący równie wysoką klasę, co poprzedni model, ale oferujący jeszcze większy ekran, stając się dzięki temu faktyczną alternatywą dla laptopa. Szczególnie że w zestawie znajduje się także klawiatura.

To prawdziwy potwór wyposażony w procesor Kirin T92 i 12 GB pamięci operacyjnej. Może nie sprawdzi się w grach, ale w codziennych zastosowaniach mocy jest aż nadto, dzięki czemu wszystko działa absolutnie płynnie. Plusem jest też długi czas pracy, zapewniany przez akumulator o pojemności 10100 mAh, a szybkie ładowanie z mocą 100 W stanowi w tym kontekście miły bonus.

Największym atutem, ponownie, jest ekran – to 13,2-calowy wyświetlacz OLED o proporcjach 3:2, bardzo wysokiej rozdzielczości i dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania: od 30 do 144 Hz. Maksymalna jasność jest wprawdzie nieco niższa, ale 1000 nitów to wciąż bardzo dobra wartość.

„Czy Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte Edition to dobry tablet? Odpowiedź na to pytanie – w moim mniemaniu – może być tylko twierdząca” – podsumował Kuba w recenzji, w której wystawił temu urządzeniu ocenę 8/10. Najistotniejszym minusem wydaje się cena, no ale przynajmniej wiemy, za co płacimy.

Najważniejsze cechy tabletu Huawei MatePad Pro 13.2 PaperMatte:

wyświetlacz: 13,2 cala, OLED / PaperMatte, 2800×1920 pikseli, 30-144 Hz, do 1000 nitów,

głośniki: tak, stereo,

pamięć: 12 GB RAM + 512 GB na pliki,

procesor: 8-rdzeniowy HiSilicon Kirin T92,

akumulator: 10100 mAh (ładowanie do 100 W),

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 6, Bluetooth,

aparaty: 50 + 8 Mpix (tył) / 16 Mpix (przód),

system: HarmonyOS 4.2,

wymiary: 289,1×196,1×5,5 mm,

waga: 580 g,

Wiem też, że spora część użytkowników obawia się wybierania urządzeń Huawei ze względu na domyślny brak aplikacji Google. Tak naprawdę jednak obecnie nie jest to większy problem, ponieważ instalacja tych aplikacji jest praktycznie bezproblemowa. Jasno i przejrzyście o tym, jak to zrobić, napisała Kasia w poradniku zatytułowanym Przygody małe i duże, czyli jak działają aplikacje na tabletach Huawei bez GMS?