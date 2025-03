Jaki smartwatch do 1000 złotych? Te modele zasługują na uwagę

Interesuje Cię najlepszy smartwatch do 1000 złotych? Ranking, który stanął przed Tobą otworem, zawiera – moim zdaniem – najlepsze smartwatche z tej kategorii cenowej. Cechuje je szeroka funkcjonalność, wysoka wydajność, nienaganna jakość wykonania, a nierzadko też długi czas działania.

Ranking smartwatchy do 1000 złotych

Na niniejszy ranking smartwatchy w kategorii cenowej „do 1000 złotych” składa się osiem urządzeń. Trzy z nich mieszczą się w połowie założonego budżetu, więc znajdziesz tu też coś dla siebie, jeśli celujesz w dobry i tani smartwatch, a tysiak to po prostu absolutne maksimum i wolisz wydać mniej.

Nie brałem pod uwagę tylko ceny. Tworząc to zestawienie, starałem się wybrać modele reprezentujące różne kategorie (przeznaczone bardziej na trening lub oferujące praktyczną funkcjonalność na co dzień), utrzymane w różnej stylistyce i – zawsze – cechujące się wysoką jakością. Oto gadżety, które polecam na 2025 rok.

Jaki smartwatch do 1000 złotych? Ranking 2025:

C MF Watch Pro 2 – najlepszy spośród najtańszych

– najlepszy spośród najtańszych Xiaomi Redmi Watch 5 – dobry smartwatch do 500 złotych

– dobry smartwatch do 500 złotych Hammer Watch 2 – solidny smartwatch dla aktywnych

– solidny smartwatch dla aktywnych H uawei Watch Fit 3 – dobry i tani smartwatch na co dzień

– dobry i tani smartwatch na co dzień Huawei Watch GT 5 – prawie kompletny smartwatch do 1000 złotych

– prawie kompletny smartwatch do 1000 złotych Garmin Vivoactive 5 – fitnessowy zegarek do 1000 złotych

– fitnessowy zegarek do 1000 złotych Samsung Galaxy Watch 7 – stosunkowo niedrogi zegarek z eSIM i NFC

– stosunkowo niedrogi zegarek z eSIM i NFC Apple Watch SE (2. generacji) – najlepszy zegarek do iPhone’a do 1000 złotych

Co w 2025 roku oferuje najlepszy smartwatch do 1000 złotych?

Najlepsze smartwatche w tej kategorii cenowej są w stanie zaoferować bardzo szeroką funkcjonalność. Możesz liczyć na obsługę płatności zbliżeniowych i rozmów telefonicznych, a także na obecność wielu innych praktycznych funkcji, takich jak kalendarz, prognoza pogody, alarm czy zdalne sterowanie odtwarzaczem muzycznym. Dzięki temu wszystkiemu konieczność wyjmowania smartfona z kieszeni ogranicza się właściwie do minimum (a po to, przede wszystkim, kupuje się taki zegarek).

Nawet te niedrogie smartwatche w 2025 roku mają też na swoich pokładach wysokiej klasy sensory i wykorzystują zaawansowane algorytmy, dzięki którym są w stanie dostarczyć (w miarę) precyzyjne i wiarygodne informacje na temat Twojego zdrowia i skutecznie monitorować aktywność – zarówno podczas treningów, jak i wykonywania zwykłych, codziennych czynności. Nierzadko automatycznie wykrywają rozpoczęcie podstawowych ćwiczeń, a przypadku konkretnych dyscyplin oferują tryby dostrojone pod ich kątem.

Jasne wyświetlacze o wysokiej rozdzielczości to już właściwie standard – nawet wtedy, gdy mówimy o modelach, których cenom bliżej do 500 niż 1000 złotych. Czas pracy od kilku do nawet kilkunastu dni też już nikogo nie zaskakuje. Do jakości wykonania również trudno mieć większe zarzuty – przynajmniej w przypadku smartwatchy opisywanych w tym rankingu.

Skoro już o tym mowa, zaczynajmy!

CMF Watch Pro 2 – najlepszy spośród najtańszych

Najlepszy spośród najtańszych? Moim zdaniem CMF Watch Pro 2 to mocny kandydat do tego tytułu. Pomimo niewysokiej ceny smartwatch ma naprawdę sporo do zaoferowania. Przede wszystkim jest to oferujący nasycone kolory wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,32 cala z funkcją automatycznej regulacji jasności.

Jego konstrukcja nie wszystkim przypadnie do gustu, choć znam co najmniej kilka osób, które nazwałyby go ładnym. Na pewno wyróżnia się na tle innych modeli, a w dodatku obudowa została wykonana z aluminium, zapewniającego wysoką trwałość. Wypada też wspomnieć o pyło- i wodoszczelności w klasie IP68.

fot. producenta

Jeśli chodzi o funkcjonalność, możemy liczyć na całkiem precyzyjny pomiar kroków i dystansu, śledzenie pulsu i natlenienia krwi oraz monitoring aktywności w rozmaitych trybach treningowych. Ma nawet wbudowany GPS, co na tej półce cenowej wcale nie jest standardem. Oczywiście wyświetla też powiadomienia z telefonu, umożliwia prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth oraz pozwala na sterowanie odtwarzaniem muzyki, a działa nawet 2 tygodnie na jednym ładowaniu.

Najważniejsze cechy smartwatcha CMF Watch Pro 2:

wyświetlacz: okrągły, 1,32 cala, AMOLED, 466×466 pikseli

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

czas działania: do 14 dni regularnego użytkowania

odporność: IP68

szerokość i grubość kopery: 45 x 13,6 mm

waga: 48,1 g

cena i dostępność:

Gdzie kupić? CMF Watch Pro 2 ok. 300 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Xiaomi Redmi Watch 5 – dobry smartwatch do 500 złotych

Jeśli interesuje Cię tani smartwatch, ale preferujesz prostokątny wyświetlacz, weź pod rozwagę model Xiaomi Redmi Watch 5. To stylowy zegarek z przeszło 2-calowym wyświetlaczem AMOLED i obrotową koronką pełniącą zarazem funkcję przycisku głównego. Ekran cechuje się ponadto jasnością sięgającą 1500 nitów, dzięki czemu nawet w wyjątkowo słoneczny dzień jesteśmy w stanie dostrzec jego zawartość.

Poza dużym wyświetlaczem Redmi Watch 5 może też pochwalić się niesamowicie pojemnym akumulatorem. Przy normalnym użytkowaniu jest w stanie wytrzymać przeszło 3 tygodnie, więc ładowanie jest prawdziwą rzadkością. I jest tak pomimo szerokiej funkcjonalności, na którą składają się powiadomienia, połączenia telefoniczne przez Bluetooth czy całodobowe monitorowanie aktywności, tętna, natlenienia krwi czy stresu. Nie zabrakło też, oczywiście, funkcji śledzenia czasu i jakości snu.

Xiaomi Redmi Watch 5 (fot. Xiaomi)

Zegarek ma GPS i kilka innych przydatnych sensorów, dzięki którym może także pełnić funkcję asystenta treningowego. Wodoszczelna konstrukcja (w klasie 5 ATM) pozwala również na monitorowanie aktywności w wodzie.

Najważniejsze cechy smartwatcha Xiaomi Redmi Watch 5:

wyświetlacz: prostokątny, 2,07 cala, AMOLED, 432×513 pikseli

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

czas działania: do 24 dni regularnego użytkowania

odporność: 5 ATM

szerokość i grubość kopery: 47,5 x 11,3 mm

waga: 33,5 g

cena i dostępność:

Hammer Watch 2 – solidny smartwatch dla aktywnych

Kolejną propozycją w rankingu jest Hammer Watch 2 – wyjątkowo solidny smartwatch do 500 złotych. Producent słynący z pancernych smartfonów przygotował swój zegarek w podobnym duchu. Konstrukcja jest wzmocniona włóknem szklanym, bezel został wykonany z tytanu, a ekran pokryto szkłem Gorilla Glass 3. Dopełnieniem całości jest wodoszczelność w klasie 5 ATM.

To smartwatch, który powstał z myślą o zastosowaniach terenowych. Stąd wbudowany GPS i kompas, zintegrowana latarka LED-owa oraz akumulator o pojemności 530 mAh. Naładowanie go do pełna zapewnia nawet 15 dni działania.

Hammer Watch 2 (fot. Hammer)

Hammer Watch 2 ma także 1,5-calowy wyświetlacz AMOLED o wysokiej rozdzielczości i automatycznie regulowanej jasności, a funkcja Always On Display sprawia, że może on nigdy nie gasnąć. Funkcjonalność zaś można by nazwać typową: można liczyć na pomiar pulsu i saturacji, analizę snu oraz monitoring aktywności w kilkudziesięciu trybach treningowych. Do tego dochodzą powiadomienia i rozmowy głosowe przez Bluetooth.

Najważniejsze cechy smartwatcha Hammer Watch 2:

wyświetlacz: okrągły, 1,5 cala, AMOLED, 466×466 pikseli

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

czas działania: do 15 dni regularnego użytkowania

odporność: 5 ATM

szerokość i grubość kopery: 47 x 12 mm

waga: 31,5 g

cena i dostępność:

Gdzie kupić? Hammer Watch 2 ok. 500 zł Allegro Media Expert x-kom Zawiera linki afiliacyjne.

Huawei Watch Fit 3 – dobry i tani smartwatch na co dzień

Wartą rozważenia opcją za kilkaset złotych jest również Huawei Watch Fit 3. To przypominający nieco Apple Watcha zegarek wyposażony w 1,82-calowy wyświetlacz AMOLED i całkiem pokaźny zestaw modułów (na czele z pulsometrem, pulsoksymetrem i GPS-em). Na dobrą sprawę brakuje jedynie wysokościomierza oraz obsługi kart eSIM.

Świetnie radzi sobie z monitoringiem zdrowia i aktywności, a do tego oferuje standardowy pakiet funkcji smart, na czele z powiadomieniami, rozmowami przez Bluetooth, sterowaniem odtwarzaczem muzycznym czy prognozą pogody. Na uznanie zasługuje też grubość koperty poniżej 10 mm.

Huawei Watch Fit 3 (fot. Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

W recenzji tego modelu napisałem, że polecam ten smartwatch każdemu, kto szuka subtelnego gadżetu o sporych możliwościach albo też potrzebuje dodatkowej motywacji do tego, by zadbać o swoje zdrowie i kondycję. I kilka miesięcy później jak najbardziej podtrzymuję tę opinię.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch Fit 3:

wyświetlacz: prostokątny, 1,82 cala, AMOLED, 480×408 pikseli

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: nie / nie

czas działania: do 10 dni regularnego użytkowania

odporność: 5 ATM

szerokość i grubość kopery: 43,2 x 9,9 mm

waga: 26 g

cena i dostępność:

Huawei Watch GT 5 – prawie kompletny smartwatch do 1000 złotych

Bardzo dobre wyposażenie – to po pierwsze. Stylowy design przyciągający wzrok – po drugie. Długi czas działania między ładowaniami – na dopełnienie całości. W dodatku jeszcze Huawei Watch GT 5 Active oferuje płatności zbliżeniowe poprzez Quicko, co czyni go już niemal kompletnym smartwatchem do 1000 złotych.

Drugi już model firmy Huawei w tym zestawieniu również może pochwalić się precyzyjnymi pomiarami zdrowia i aktywności, ma wbudowany moduł GPS o wysokiej dokładności oraz oferuje szeroką funkcjonalność na co dzień.

Huawei Watch GT 5 (fot. Huawei)

Wśród codziennych funkcji odnajdujemy między innymi możliwość prowadzenia rozmów głosowych przez Bluetooth oraz – coś, czego w zegarkach Huawei przez długi czas nie było – możliwość odpisywania na wiadomości przy użyciu pełnej klawiatury QWERTY. Co tu dużo mówić – zdecydowanie warto.

Najważniejsze cechy smartwatcha Huawei Watch GT 5 Active (41 mm):

wyświetlacz: okrągły, 1,22 cala, AMOLED, 466×466 pikseli

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak (przez Bluetooth)

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak

czas działania: do 7 dni regularnego użytkowania

odporność: 5 ATM

szerokość i grubość kopery: 41,3 x 9,5 mm

waga: 35 g

cena i dostępność:

Garmin Vivoactive 5 – fitnessowy zegarek do 1000 złotych

Garmin Vivoactive 5 to nie tyle smartwatch, co zegarek fitness. Tak przynajmniej opisuje go producent, ale urządzenie spełnia też wszystkie wymogi, aby nazywać go właśnie smartwatchem. Wyświetla powiadomienia, umożliwia sterowanie odtwarzaczem muzycznym, a nawet oferuje płatności zbliżeniowe (przez Garmin Pay).

Jednak, jak na sprzęt Garmina przystało, cechuje go także wysoka precyzja pomiarów treningowych. Oferuje również rozmaite porady treningowe i szczegółową analizę w tym kontekście. Monitoruje nie tylko puls i saturację, ale też stres, poziom energii czy sen. Krótko mówiąc: pomaga dbać o kondycję, jak i zdrowie.

Garmin Vivomove 5 (fot. Garmin)

Wszystko, co potrzebne, wyświetla na 1,2-calowym ekranie AMOLED z trybem Always-On, a działa nawet 11 dni między jednym ładowaniem a drugim. Cechuje go przy tym solidna, a zarazem wygodna konstrukcja.

Najważniejsze cechy smartwatcha Garmin Vivoactive 5:

wyświetlacz: okrągły, 1,2 cala, AMOLED, 390×390 pikseli

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność

eSIM / rozmowy głosowe: nie / nie

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak

czas działania: do 11 dni regularnego użytkowania

odporność: 5 ATM

szerokość i grubość kopery: 42,2 x 11,1 mm

waga: 26 g

cena i dostępność:

Samsung Galaxy Watch 7 – stosunkowo niedrogi zegarek z eSIM i NFC

Krótko i na temat: na początku 2025 roku jest to moim zdaniem jeden z najlepszych smartwatchy do 1000 złotych. Samsung Galaxy Watch 7 ma wszystko, czego można by oczekiwać od tego typu urządzenia.

W standardzie otrzymujemy możliwość prowadzenia rozmów telefonicznych (dzięki eSIM), można też odbierać i wysyłać SMS-y. Do tego zastosowane sensory (i różnorakie tryby sportowe) zapewniają dokładne monitorowanie aktywności, zdrowia i snu, a system działa stabilnie i zapewnia dostęp do najrozmaitszych przydatnych aplikacji. Z kolei dzięki modułowi NFC mamy możliwość płacenia zegarkiem w sklepie z użyciem Google Pay / Portfela Google.

Samsung Galaxy Watch 7 (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Siódemka Samsunga ma właściwie tylko jedną wadę. Można do niej przywyknąć, ale dla wielu osób i tak będzie czymś, co wręcz dyskwalifikuje ten model. Chodzi o czas działania, który nawet po wyłączeniu trybu AOD nie przekracza dwóch dni. W większości przypadków trzeba więc nastawić się na codzienne ładowanie.

Najważniejsze cechy smartwatcha Samsung Galaxy Watch 7 LTE (40mm):

wyświetlacz: okrągły, 1,31 cala, AMOLED, 432×432 pikseli

pomiary: puls, saturacja, sen, aktywność

eSIM / rozmowy głosowe: tak / tak

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak

czas działania: do 2 dni regularnego użytkowania

odporność: 5 ATM

szerokość i grubość kopery: 40,4 x 9,7 mm

waga: 29 g

cena i dostępność:

Apple Watch SE (2. generacji) – najlepszy zegarek do iPhone’a do 1000 złotych

Stosunkowo od niedawna za mniej niż 1000 złotych można też kupić zegarek producenta z nadgryzionym jabłkiem w logo. Chodzi konkretnie o model Apple Watch SE (2. generacji) z 40-milimetrową kopertą.

Nie oferuje tak wiele jak pełnoprawny Apple Watch, ale w kategorii do 1000 złotych i tak jest najlepszą opcją dla posiadaczy iPhone’ów, z którymi doskonale współgra. Nie brakuje mu też żadnej z podstawowych funkcji przydatnych na co dzień, a do komfortu noszenia i jakości wykonania nie można mieć absolutnie żadnego zastrzeżenia.

Apple Watch SE 2. generacji (fot. Apple)

Plusem zegarka jest również jego wyświetlacz Retina zapewniający świetną widoczność niezależnie od warunków oświetleniowych dookoła. Minusem zaś – podobnie jak w przypadku przed momentem opisywanego smartwatcha firmy Samsung – jest czas pracy, który raczej nie przekracza 2 dni.

Najważniejsze cechy smartwatcha Apple Watch SE (2. generacji) GPS (40 mm):

wyświetlacz: prostokątny, OLED, 324×394 pikseli

pomiary: puls, sen, aktywność

eSIM / rozmowy głosowe: nie / tak

GPS: tak

NFC / płatności zbliżeniowe: tak / tak

czas działania: do 2 dni regularnego użytkowania

szerokość i grubość kopery: 34 x 10,7 mm

waga: 26 g

cena i dostępność:

Dobry smartwatch do 1000 złotych? Wybór jest znacznie szerszy

Na wyróżnienie zasługują też tzw. hybrydowe samrtwatche, które w zasadzie są tradycyjnymi zegarkami, tyle tylko że wzbogaconymi o funkcje smart. Na plus w tej kategorii wyróżniają się modele Withings ScanWatch oraz Garmin Vivomove Sport.

Skoro jesteśmy już przy tym producencie, warto wspomnieć też o modelu Garmin Instinct Solar. Bardziej niż smartwatchem jest on zegarkiem sportowym, niemniej oferuje także funkcje smart: między innymi wyświetla powiadomienia z telefonu, zapewniając pełną kontrolę nad sytuacją. Podobne polecajki i propozycje można by mnożyć, ale celem tego rankingu było ułatwienie wyboru, a nie jego skomplikowanie, więc w tym miejscu skończę.

A Twoim zdaniem jaki smartwatch do 1000 złotych jest obecnie najbardziej opłacalną i po prostu najlepszą opcją? Któryś z tego rankingu czy może jednak Twój wybór padłby na coś innego?