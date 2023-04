Głośnik Xiaomi Sound Move może być centrum dobrej imprezy, ale też inteligentnego domu

Nowy głośnik Xiaomi, z uwagi na swoją konstrukcję, jest stworzony do noszenia – nie bez powodu ma w nazwie słowo „move”, czyli „ruch”, jednak sprawdzi się w wielu różnych rolach, nawet w typowo „stacjonarnych” scenariuszach.

Xiaomi Sound Move to niewielki głośnik o wielkich możliwościach

Urządzenie wygląda niepozornie, ale ma dużą moc, bowiem jest w stanie wyemitować dźwięk o natężeniu nawet 90 dB. Według Wikipedii podobny generuje ruch uliczny, zatem można sobie wyobrazić, że Sound Move potrafi być naprawdę głośny. Na jego pokładzie znajdują się dwa pełnozakresowe głośniki 1,75″ o mocy 7,5 W każdy i dwa pasywne radiatory.

Co więcej, nawet bardziej wymagający słuchacze powinni być zadowoleni z jakości dźwięku, gdyż przy tworzeniu Sound Move pomagali inżynierowie z Harman, którzy wspólnie z zespołem Xiaomi Acoustic Golden Ear dostroili go poprzez profesjonalne dostrojenie oprogramowania audio HARMAN AudioEFX.

Co ważne, dźwięk ma brzmieć tak samo dobrze, bez względu na to, w jakiej pozycji znajdzie się głośnik – ma to być możliwe dzięki zastosowaniu czujnika grawitacyjnego G-Sensor, który rozpoznaje położenie urządzenia. Gdy jest ono ustawione poziomo, dźwięk jest stereo, a gdy stoi pionowo, pole dźwiękowe jest bardziej skoncentrowane.

źródło: Xiaomi

Xiaomi Sound Move oferuje trzy rodzaje efektów dźwiękowych odpowiednich dla różnych środowisk, dzięki czemu dźwięk ma być zrównoważony wewnątrz i mocny na zewnątrz. Pomaga w tym technologia, która wykonuje 48000 dynamicznych obliczeń na sekundę. A gdy głośnik wykryje, że dźwięk to głównie ludzki głos, automatycznie poprawi go, aby był wyraźniejszy.

Głośnik Xiaomi Sound Move to nie tylko głośnik

Model ten waży 568 gramów (podobnie jak butelka wody o pojemności 500 ml), więc jego transport nie będzie żadną niedogodnością. Spokojnie można z niego korzystać również na zewnątrz, ponieważ jest on pyłoszczelny i wodoodporny, zgodnie z normą IP66. Swobodę używania głośnika w różnych miejscach gwarantuje jednak nie tylko jego niewielka waga i kompaktowe gabaryty – 17,7×5,55×5,55 cm.

Xiaomi Sound Move jest bowiem naprawdę wielofunkcyjny – może na przykład stanowić centrum inteligentnego domu, za pośrednictwem którego (korzystając z połączenia Bluetooth) można sterować innymi urządzeniami, a także pomocnika, bowiem zapewnia wsparcie asystenta głosowego Xiao Ai (podobnie jak Xiaomi Mi Band 8). Aby przełączyć go w tryb Bluetooth, wystarczy wcisnąć jeden guzik na obudowie.

Tutaj warto dodać, że głośnik obsługuje najnowszy Bluetooth 5.3, a do tego też protokół bezstratnej transmisji LHDC. Ponadto istnieje możliwość połączenia ze sobą dwóch głośników w celu uzyskania efektu stereo oraz podłączenia urządzenia do źródła dźwięku poprzez kabel USB-C.

Według deklaracji producenta, Sound Move może odtwarzać dźwięk z wykorzystaniem Bluetooth przez 21 godzin. W trybie inteligentnym, czyli w przypadku połączenia WiFi i używania głośnika jako centrum inteligentnego domu, czas pracy wynosi do 17 godzin. Zastosowany akumulator ma pojemność 4150 mAh i można go ładować z mocą 15 W i 22,5 W.

źródło: Xiaomi

Cena

Cenę głośnika ustalono w Chinach na 699 juanów, co jest równowartością ~430 złotych. Na tę chwilę nie wiadomo, czy Xiaomi Sound Move będzie dostępny poza Chinami.