Inteligentny pierścień Bemi Revo dostępny w Polsce. Co oferuje i ile kosztuje?

Urządzenia wearable są obecnie bardzo powszechne, jednak inteligentne pierścienie to nadal bardziej egzotyczna ciekawostka niż nasza codzienność. Warto jednak zauważyć, że sukcesywnie zyskują na popularności. Na polski rynek trafił właśnie Bemi Revo, który kusi stosunkowo niską ceną, ale czy również funkcjami?

Co oferuje inteligentny pierścień Bemi Revo?

Bemi Revo to inteligentny pierścień, wykonany z polerowanej ceramiki i medycznej stali nierdzewnej klasy 316, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję. Ponadto producent dodaje, że taki dobór materiałów zapewnia trwałość, a zarazem wygodę użytkowania. Sprzęt waży zaledwie 5 gramów i jest dostępny w kilku rozmiarach. Konstrukcja spełnia normy ochrony przed wodą i kurzem na poziomie IP68.

Pierścień został wyposażony w zestaw optycznych czujników HR+O2. Może dzięki nim wykonywać pomiary tętna, ciśnienia krwi oraz saturacji zarówno w trybie pojedynczego pomiaru, jak i 24-godzinnego monitoringu tych parametrów. Użytkownik może wybrać częstotliwość pomiarów w odstępach 30, 40, 50 lub 60 minut. Dedykowana aplikacja umożliwia kontrolę ciśnienia poprzez kalibrację.

źródło: Bemi

Sprzęt umożliwia monitorowanie różnych aktywności fizycznych, takich jak bieganie, jazda na rowerze, skakanie na skakance, spacery, wspinaczka, joga, golf czy taniec. Oferuje również licznik kroków i mierzy przebyty przez użytkownika dystans. Ponadto rejestruje całkowity czas snu, czas snu głębokiego, snu płytkiego oraz liczbę przebudzeń.

Ciekawym bajerem jest także możliwość zdalnej obsługi migawki aparatu w telefonie, co pozwala na wygodne robienie zdjęć z odległości poprzez dwukrotne zgięcie palca, na którym znajduje się obrączka. Na pokładzie urządzenia znalazł się moduł Bluetooth 5.2. A co z czasem działania? Jak podkreśla producent, możliwy czas korzystania z pierścienia na jednym ładowaniu w dużej mierze uzależniony jest od intensywności użytkowania – może wynosić od 3 do 7 dni.

Cena i dostępność

Bemi Revo dostępny jest już w na polskim rynku w dwóch kolorach: białym oraz czarnym. Jego cena wynosi 499 złotych i można kupić go w sieci sklepów Media Expert. Trzeba przyznać, że cena jest całkiem kusząca. Warto przypomnieć, że najpopularniejsza obecnie obrączka tego typu, czyli Oura Ring 3, kosztuje od 299 dolarów, czyli ~1170 złotych.

źródło: Bemi

W zestawie z urządzeniem znajduje się stacja ładująca, która jednocześnie pełni funkcję etui. Wyposażona jest we wbudowany powerbank o pojemności 400 mAh, który umożliwia naładowanie inteligentnej obrączki w godzinę i pozwala na 15 pełnych cykli ładowania.

