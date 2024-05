Nowy smartfon Oppo będzie miał niespotykaną funkcję

Dotarliśmy do takiego momentu, że producenci muszą naprawdę się postarać, aby ich smartfony oferowały coś, czego nie mają inne urządzenia na rynku. Oppo (po raz kolejny) udowodni, że wciąż jest to możliwe.

Oppo Reno 12 Pro zaoferuje wyjątkową funkcję

Seria Reno 11 zadebiutowała w Chinach pod koniec listopada 2023 roku, więc – zgodnie ze schematem wydawniczym – producent szykuje się do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji. W sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat nachodzącej rodziny, jednak żadna do tej pory nie zrobiła na nas takiego wrażenia jak ta.

Renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, przekazał wiadomość, że Reno 12 Pro będzie pierwszym smartfonem na świecie, który zaoferuje możliwość wykonywania połączeń głosowych poprzez technologię Bluetooth. Niestety, nie znamy szczegółów, jak ma ona działać w praktyce, ale to wystarczyło, żebyśmy zaczęli z niecierpliwością czekać na oficjalną premierę serii Reno 12.

A ta, według zakulisowych informacji, planowana jest na maj 2024 roku. Oznacza to, że producent zaprezentuje następcę linii Reno 11 w ciągu najbliższych trzech tygodni. Oczywiście najpierw w Chinach. Dopiero później powinna ona trafić do innych krajów, ale niewykluczone, że w nieco zmienionej formie, jak miało to miejsce w przypadku poprzednich generacji.

Specyfikacja smartfona Oppo Reno 12 Pro

Nie tylko z powodu obsługi połączeń głosowych poprzez Bluetooth Reno 12 Pro zapowiada się intrygująco. Według Digital Chat Station zostanie on również wyposażony w niezaprezentowany jeszcze oficjalnie SoC MediaTek Dimensity 9200+ Star Speed Editon. Także w tym przypadku nie mamy niestety więcej informacji, więc pozostaje czekać na rychłą premierę.

Tajemnicą nie jest natomiast zaplecze fotograficzne w Reno 12 Pro. Na przodzie znajdzie się 50 Mpix aparat z sensorem Samsung JN5, natomiast na tyle 50 Mpix aparat główny z matrycą Sony IMX890 oraz 50 Mpix (ponownie z JN5) teleobiektyw z 2x zoomem optycznym i 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym.

Ponadto na pokładzie smartfona znajdzie się (maksymalnie) 16 GB RAM i 512 GB pamięci wbudowanej, optyczny czytnik linii papilarnych, silnik wibracyjny osi X oraz akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy 80 W. Wiemy też, że rama urządzenia zostanie wykonana z plastiku.

Więcej informacji na temat specyfikacji Reno 12 Pro oraz Reno 12 znajdziecie we wcześniejszym artykule na Tabletowo.pl.