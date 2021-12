e-TOLL i e-bilet autostradowy na A2 i A4 od dziś! Co należy wiedzieć? Gdzie kupić bilet? (lista aplikacji)

Na państwowych autostradach zlikwidowano szlabany i został wprowadzony nowy system płatności, obowiązkowy dla wszystkich kierowców. Oznacza to ogromne zmiany dla osób podróżujących autostradami A2 i A4. Od teraz zamiast płacić przy bramce musimy skorzystać z systemu e-TOLL lub kupić e-bilet autostradowy.

Reklama

Koniec z płaceniem przy bramkach

W założeniach nowe rozwiązanie ma być wygodniejsze, ponieważ kierowcy unikną stania w korkach przy bramkach, aby opłacić przejazd wybranymi odcinkami państwowych autostrad. Cały proces został bowiem zmodernizowany i zautomatyzowany. Obecnie pojawia się jednak mnóstwo pytań, co wynika po części ze słabej komunikacji ze strony rządowych instytucji.

Na wstępie warto zaznaczyć, że opisywane zmiany nie dotyczą wszystkich autostradach w Polsce. System e-TOLL obowiązuje na odcinku Konin-Stryków na autostradzie A2, a także na odcinku Wrocław-Sośnica na A4. Ponadto nie jest on opcjonalny. Szlabany zostały zlikwidowane i wszyscy podróżujący muszą korzystać z nowych metod płatności – aplikacji rządowych, aplikacji firm trzecich lub nabyć e-bilet autostradowy w wyznaczonych punktach.

Reklama

Należy mieć na uwadze, że za brak ważnego e-biletu grozi mandat w wysokości 500 złotych, a więc odczuwalnie więcej niż opłata za przejazd autostradą.

Aplikacje rządowe – e-TOLL PL i e-TOLL PL BILET, Orlen Pay i mFlota

Do dyspozycji kierowców zostały oddane aplikacje – e-TOLL PL i e-TOLL PL BILET, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Obie dostępne są na urządzenia z Androidem i iOS. Niestety, jak wynika z opinii większości użytkowników, ich jakość – delikatnie mówiąc – jest słaba.

W przypadku pierwszej aplikacji konieczna będzie rejestracja, a do tego musi być ona włączona podczas jazdy. Naliczanie opłat opiera się bowiem na geolokalizacji, co chociażby negatywnie przekłada się na czas pracy smartfona. Co więcej, niektórzy wskazują, że aplikacja potrafi się sama wyłączyć podczas jazdy, bez jakiegokolwiek powodu.

Patrząc na niedociągnięcia aplikacji e-TOLL PL, lepiej sięgnąć po e-TOLL PL BILET. Druga aplikacja służy przede wszystkim do kupowania e-biletu autostradowego. Warto dodać, że cały proces sprowadza się do wprowadzenia rejestracji samochodu, a także wybrania odcinka autostrady. Płacimy za bilet i możemy już ruszać w podróż. Aplikacja nie musi być ciągle uruchomiona.

Alternatywną opcją są aplikacje Orlenu, które pozwalają na kupno e-biletu. Od 1 grudnia 2021 roku w Orlen Pay i mFlota dostępna jest dedykowana zakładka, w której powinna być widoczna możliwość nabycia elektronicznego biletu autostradowego. Wkrótce będzie to także możliwe w aplikacji VITAY, aczkolwiek nie poznaliśmy dokładnego terminu wydania odpowiedniej aktualizacji.

Aplikacje firm trzecich – Autopay, mPay i Spark

Podobnie jak w przypadku aplikacji rządowych, do wyboru mamy dwie opcje – automatyczne pobieranie należności za przejazd lub wcześniejsze kupno e-biletu autostradowego.

Dla osób preferujących pierwsze podejście przeznaczona jest aplikacja Autopay. Po rejestracji, wprowadzeniu danych pojazdu, a także dodaniu karty płatniczej, możemy już ruszać w drogę. Oczywiście aplikacja musi być uruchomiona i należy nadać jej usprawnienia dostępu do lokalizacji.

Jeśli jednak nie chcemy korzystać z opisanej przed chwilą metody, to można po prostu kupić e-bilet autostradowy. Tutaj do dyspozycji są dwie aplikacje – mPay i Spark. Cały proces sprowadza się do wprowadzenia rejestracji samochodu, danych o czasie przejazdu i wyboru odcinka, którym będziemy się poruszać. Obie aplikacje nie muszą działać w tle i nie muszą mieć dostępu do GPS.

Nie chcę korzystać z aplikacji. Gdzie kupić e-bilet?

Na szczęście nie musimy instalować żadnej aplikacji. Dla osób stawiających na bardziej tradycyjne podejście przygotowano możliwość zakupu e-biletu autostradowego w punktach stacjonarnych. Aktualnie jest to możliwe wyłącznie na stacjach Orlenu, dokładnie w 234 placówkach.

Stacje, na których możemy kupić bilet, zostały oznaczone naklejkami na drzwiach i wyposażone są w specjalne kasy. Dodatkowo kierowcy mogą liczyć na pomoc mobilnych kasjerów, a do tego przygotowano materiały wyjaśniające działanie systemu e-TOLL i elektronicznych biletów.

Pełna lista stacji umożliwiających zakup e-biletu autostradowego dostępna jest na rządowej stronie systemu e-TOLL.

Warto jeszcze dodać, że e-bilet autostradowy, niezależnie od tego, czy zostanie kupiony przez aplikacjęc czy na stacji Orlenu, ważny jest przez 48 godzin od wskazanej daty rozpoczęcia przejazdu. Ponadto można go kupić z 60-dniowym wyprzedzeniem, podając jedynie niezbędne dane – numer rejestracyjny samochodu, odcinek autostrady oraz planowaną datę i godzinę rozpoczęcia przejazdu.