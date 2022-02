Jesteś twórcą? Zainteresuj się NVIDIA Studio

Akcja partnerska

Nieważne czy jesteś profesjonalistą, który w branży jest od zawsze, czy może dopiero początkującym artystą, wykonującym mniej zaawansowane projekty – szereg przygotowanych przez NVIDIA rozwiązań pozwoli Ci zdecydowanie łatwiej, szybciej i lepiej pracować.

Czym jest NVIDIA Studio?

NVIDIA jest niekwestionowanym liderem w branży kart graficznych. Producent od lat dostarcza nam coraz to wydajniejsze układy, które są wypełniane nowszą i bardziej dopracowaną technologią. Każdy, kto interesuje się technologią, chociaż raz słyszał o układach z serii GeForce, a także Quadro (obecnie jest znana pod krótszą nazwą oznaczaną literką „A”).

Mówiąc o rozwiązaniach NVIDIA Studio mamy na myśli potężne konfiguracje laptopów, jak i desktopów, które dzielą się na dwie kategorie: wyposażone w karty graficzne z serii GeForce RTX lub z kartami Quadro z zainstalowanymi specjalnymi sterownikami graficznymi. Do działania potrzebują najlepszych procesorów, które nie będą stanowić wąskiego gardła dla potężnych GPU oraz sporej ilości RAM.

Wyselekcjonowane laptopy dla twórców można kupić m.in. w sklepie Media Expert. Tymczasem sprawdźmy, co oferują rozwiązania NVIDIA Studio.

Jeszcze wyższa wydajność w najpopularniejszych programach

Każdy twórca chociaż raz korzystał z aplikacji należących do pakietu Adobe – najpopularniejszym narzędziem jest zdecydowanie Photoshop, jednak producent ma w zanadrzu kilka innych docenianych programów. Te, jak się okazuje, mogą zaoferować jeszcze płynniejszą pracę, jeśli mamy na pokładzie komputera odpowiednią kartę graficzną, obsługującą technologię ray tracingu (serie Turing, Ampere) z zainstalowanymi sterownikami NVIDIA Studio.

Na początek warto skupić się na zaletach, jakie niesie NVIDIA Studio w programie Photoshop. Dzięki wydajnej karcie graficznej niektóre funkcje działają sprawniej, co pozwala oszczędzać czas na projektach – szczególnie tych bardziej skomplikowanych, z większą ilością detali, z których każdy wymaga dopracowania. Rozmywanie, formowanie, wyostrzenie czy wypaczenie perspektywy pomagają szybko modyfikować, jak i dostosowywać obrazy tak, aby wyglądały adekwatnie do tego, co twórca zamierza wykonać.

Ponadto, sztuczna inteligencja, która jest akcelerowana przy pomocy zaimplementowanych w karcie graficznej rdzeni Tensor, ułatwia sprawniejsze wykorzystanie narzędzi, takich jak „portret inteligentny”. Funkcja przyspiesza złożone korekty obrazów, zdjęć czy grafik, dzięki czemu nie trzeba robić tego ręcznie.

Podobnie jest w Photoshop Lightroom, gdzie edycja zdjęć – nawet na wyświetlaczach o wysokich rozdzielczościach (przykładowo 4K) – jest zdecydowanie szybsza. Algorytm Adobe Sensei automatycznie udoskonala obrazy w formacie RAW o wysokich rozdzielczościach, co pozwala zaoszczędzić sporo czasu fotografom.

Nie inaczej rozwiązania NVIDIA Studio wpływają na pracę w Adobe Premiere Pro, gdzie edycja wideo wspierana wieloma funkcjami jest o wiele łatwiejsza. Ponadto karty graficzne zapewniają nawet 5-krotnie szybsze eksportowanie materiału wideo dzięki sprzętowemu enkodowaniu.

Warto dodać, że dla użytkowników nowo zakupionych laptopów i desktopów z NVIDIA Studio, 3-miesięczna subskrypcja Adobe Creative Cloud o wartości 276,72 euro jest całkowicie za darmo. Szczegóły promocji znajdziecie tutaj.

Jak rozwiązania NVIDIA Studio wpływają na wydajność?

Producent przygotował kilka wykresów, które obrazują wydajność poszczególnych mobilnych kart graficznych z serii Quadro (NVIDIA A) w konfiguracji z procesorem Intel Core i7-11850H, zestawionych z MacBookiem Pro (2020) 16 cali w konfiguracji z kartą graficzną AMD Radeon RX 5600M, a także zintegrowanym układem Intel Iris Xe.

Jak się okazuje, w programie do edytowania wideo DaVinci Resolve, NVIDIA RTX A5000 oferuje 17-krotnie wyższą wydajność niż iGPU Intela, jednocześnie jest o około 40% szybsza w porównaniu do MacBooka Pro. Co więcej, nawet mniej zaawansowany model z serii Quadro RTX A2000 zapewni wyższą wydajność niż zeszłoroczny MacBook Pro.

źródło: NVIDIA

W programie Redcine-X PRO przeskok wydajnościowy jest ogromny. Profesjonalne karty graficzne RTX są tu ponad 30-krotnie szybsze pod względem wyświetlonych klatek na sekundę materiałów w rozdzielczościach 6K, jak i 8K, co pokazuje ogromną przewagę rozwiązań NVIDIA Studio nad konkurencją. W programie Adobe Premiere Pro różnica może nie jest już tak spektakularnie wysoka, niemniej jednak karty graficzne oparte na mniej zaawansowanych rdzeniach graficznych oferują zauważalnie wyższe wyniki – szybciej kodują klipy w rozdzielczości 4K.

Propozycje kart graficznych NVIDII podobnie dobrze sobie radzą w przypadku renderowania scen, a także modeli graficznych. W popularnym benchmarku Blender Cycles układy GPU z serii Quadro zapewniają wysoką wydajność.

źródło: NVIDIA

Jeśli chodzi o programy typowo dla fotografów, to w tym przypadku wydajność też będzie topowa. W Adobe Illustrator, RTX A2000 ponad dwukrotnie szybciej wykonuje funkcję powiększania i przesuwania obszaru roboczego niż iGPU, natomiast w Adobe Photoshop Lightroom RTX A3000 33% szybciej realizuje funkcję „Enhance Details” dla zdjęć RAW w różnych rozdzielczościach.

NVIDIA przygotowała też własne narzędzia dla twórców internetowych

Rozwiązania NVIDIA Studio zapewniają najwyższą wydajność nie tylko w programach firm trzecich, ale także w autorskich. Marka przygotowała bowiem aplikację Broadcast, która za sprawą bogatych funkcji jest bardziej przyjazna i atrakcyjna dla streamerów. W programie znajdziemy narzędzia, takie jak wirtualne tło, które może w prosty sposób zastąpić green screen. Wirtualne tło usuwa kadr i daje możliwość zastąpienie go dowolnym obrazem (a także tłem z gry).

Co więcej, w aplikacji znajdziemy opcję automatycznego dopasowania obrazu, która śledzi poruszającą się osobę i dostosowuje odpowiedni kadr. Do dyspozycji streamera jest także funkcja usuwania szumów z kamery. Aplikację doceni każdy streamer, szczególnie ten, który dopiero zaczyna swoją przygodę w świecie transmisji.

NVIDIA Canvas jest kolejną z aplikacji producenta, wykorzystującą sztuczną inteligencję oraz moc obliczeniową układów graficznych NVIDIA RTX. Narzędzie pozwala kilkoma ruchami myszki stworzyć niesamowite efekty – w tym personalizowane, własne pejzaże. Do dyspozycji artysty jest 15 pędzli materiałowych, które dosłownie przy pomocy paru ruchów myszką, bez większego wkładu pracy, pozwala uzyskać wyniki, które wymagałyby dziesiątek godzin.

Wykonane prace bez problemu można przenieść do innych programów – takich jak Adobe Photoshop, gdzie twórca do własnoręcznie wygenerowanej realistycznej sceny, która wygląda jak fotografia, jest w stanie dodać kolejne elementy tak, aby praca wyróżniała się na tle innych.

Znani polscy artyści korzystają z NVIDIA Studio

Jak się okazuje, ze sprzętu i oprogramowania NVIDII korzystają polscy profesjonaliści, którzy pracują w branży kreatywnej.Najlepszym tego przykładem będzie Melt Studio, które współpracuje ze znanymi markami, nie tylko polskimi, ale także zagranicznymi, takimi jak: allegro, Coca Cola, Infiniti, Samsung, Adobe T-Mobile czy Heineken, a także z przodującymi twórcami muzycznymi – m.in. PRO8L3M.

Studio ma w portfolio masę innych prac, w tym animacje 3D, jak i dostosowane do wirtualnej rzeczywistości. Projekty zostały wykonane dzięki kartom graficznym, jak i sterownikom NVIDIA Studio. Na stronie firmy można sprawdzić kilka przykładów, które są naprawdę dobrze i profesjonalnie wykonane.

To idealnie pokazuje, że rozwiązania, jakie oferuje NVIDIA zapewniają świetne efekty końcowe.

