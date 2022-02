Nubia Z40 Pro to pierwszy flagowiec na Androidzie z ładowaniem magnetycznym

Zmiany na rynku smartfonów nie przyjmują formy wielkiej rewolucji – bardziej drobnych modyfikacji, których suma jest widoczna dopiero po jakimś czasie. Być może jednym z takich drobiazgów będzie magnetyczne ładowanie indukcyjne we flagowcu Nubia Z40 Pro.

Flagowy sprzęt o charakterystycznej urodzie

Smartfony Nubia często wyróżniają się stylistyką wśród innych urządzeń. Nie zawsze są tak mocno stonowane, nie boją się podkreślać niektórych elementów obudowy czerwonym, zwracającym na siebie uwagę kolorem. Podobnie jest w wypadku nowego flagowego urządzenia. Oto Nubia Z40 Pro.

Smartfon robi dobre wrażenie, choć wydaje się być dość masywny. Jego ciężar to 199 g, zaś grubość sięga 8,49 mm. Wyposażono go w zakrzywiony ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala. Obsługuje on adaptacyjne odświeżanie w przedziale od 60 Hz do 144 Hz, a szczytowa jasność panelu to 1000 nitów.

Sprzętowo Nubia Z40 Pro to flagowiec z krwi i kości. W środku znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Pamięć masowa występuje w generacji UFS 3.1, zaś pamięć RAM to najnowsze kości LPDDR5. By efektywnie odprowadzać ciepło z podzespołów, w smartfonie zastosowano specjalną, dziewięciowarstwową konstrukcję systemu chłodzenia. Całkowita powierzchnia rozpraszania przekracza 35 tysięcy milimetrów kwadratowych, zaś do budowy komór chłodzenia wykorzystano grafen.

Nietypowe ładowanie i aparaty

Nubia Z40 Pro dysponuje baterią o pojemności 5000 mAh, z obsługą szybkiego ładowania 80 W. Co niespotykane w smartfonach z Androidem, specjalna edycja flagowca współpracuje z bezprzewodową ładowarką magnetyczną 15 W. Z takich „zabawek” mogli dotąd korzystać tylko posiadacze iPhone’ów.

Różne wersje ładowarek magnetycznych Nubia

W dziale aparatów mamy solidną kamerę główną 35 mm z matrycą Sony IMX787 o rozdzielczości 64 Mpix. Oprócz tego znajdziemy tu też peryskopowy teleobiektyw 8 Mpix oraz aparat 50 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem. Optyczna stabilizacja obrazu w cenie.

Nubia postarała się także o zastosowanie nowego silnika obrazu NEOVISION 11. Pomaga w fotografowaniu postaci, a także gwiaździstego nieba. Nubia Z40 Pro integruje dziewięć algorytmów astrofotograficznych i mając w pamięci bazę danych zawierającą ponad 20 tysięcy gwiazd. Efekty mogą być całkiem przyjemne oku.

Od strony oprogramowania, nowy flagowiec działa na systemie MyOS 12, bazującym na Androidzie 12. Z pobocznych rzeczy można jeszcze wymienić głośniki stereo z obsługą Snapdragon Sound i DTS.

Sprzedaż Nubii Z40 Pro rozpocznie się 2 marca w cenach:

3399 juanów za wersję 8 GB/128 GB,

3699 juanów za wersję 8 GB/256 GB,

3999 juanów za wersję 12 GB/256 GB,

4499 juanów za wersję 12 GB/512 GB.

Smartfon będzie dostępny także w edycji specjalnej, wspierającej bezprzewodowe ładowanie magnetyczne. Jej ceny to: