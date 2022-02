Chrome i Firefox coraz bliżej „setki”. Może to popsuć niektóre strony internetowe

Bez obaw, nie czeka nas apokalipsa, która popsuje cały internet, aczkolwiek problem jest jak najbardziej warty odnotowania. Co ciekawe, pojawi się on wraz z aktualizacją Google Chrome i Firefoksa do wersji 100.

Trzy cyfry to już za dużo

Szybki cykl wydawniczy, a także podnoszenie wersji aplikacji o cyfrę 1 przy prawie każdej drobniejszej aktualizacji, sprawiło, że wiele popularnych przeglądarek internetowych w dość krótkim czasie osiągnęło wysoki numerek. Przykładowo aktualna wersja Google Chrome oznaczona jest liczbą 98, podobnie jak Microsoft Edge. Z kolei Firefox ma obecnie numerek 97.

Mogłoby się wydawać, że numer wersji przeglądarki internetowej nie ma większego znaczenia, że to tylko informacja m.in. dla użytkowników, aby mogli w łatwy sposób sprawdzić, czy posiadają zaktualizowaną aplikację. Cóż, tak jednak nie jest. Numer jest brany pod uwagę także przez strony internetowe i to właśnie to może okazać się problemem, gdy twórcy przeglądarek wydadzą wersje oznaczone liczbą 100.

Okazuje się, że część stron internetowych nie jest gotowa do odczytania trzycyfrowych ciągów zawartych w identyfikatorze użytkownika (user agent). Niestety, w najbardziej skrajnych przypadkach może to oznaczać brak możliwości przeglądania konkretnej strony.

Problem wystąpi już niebawem

Jak już wcześniej wspomniałem, twórcy wielu przeglądarek internetowych stosują szybki cykl wydawniczy. W związku z tym, Google Chrome i Microsoft Edge 100 pojawią się już w marcu. Z kolei Firefox 100 ma zostać wydany w maju. Nie mamy więc zbyt dużo czasu.

Z przeprowadzonych przez Mozillę testów wynika, że ucierpieć może niewielka liczba stron internetowych, ale należy mieć na uwadze, że problemy występują na niektórych popularnych witrynach – m.in. HBO Go, Bethesda i Yahoo. Co więcej, użytkownicy mogą zobaczyć komunikaty o nieobsługiwanej przeglądarce, niepoprawne renderowanie strony, błąd 403 i wiele więcej.

Aktualna wersja Chrome to 98 (fot. Tabletowo.pl)

Za pewne pocieszenie można uznać fakt, że twórcy Chrome’a czy Firefoksa już od dłuższego czasu zdają sobie sprawę z możliwych awarii. Sprawdzane jest działanie stron, a ewentualne awarie są zgłaszane.

Ponadto deweloperzy mogą sami przeprowadzać testy. W Google Chrome, Microsoft Edge czy Firefoksie możliwe jest aktywowanie flagi, aby przeglądarki już teraz przedstawiały się jako wersje 100. Dodatkowo Mozilla obiecuje, że w razie poważniejszych awarii zamrozi główną wersję Firefoksa na liczbie 99. Z kolei Google ma wykorzystać specjalną flagę, aby Chrome przedstawiał się jako wersja 99 do momentu usunięcia błedów.