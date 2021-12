Wyprzedaż elektroniki – smartfony, laptopy, smartwatche i setki innych produktów w dużo niższych cenach

To już tradycja, że po szale świątecznych zakupów rozpoczyna się szał wyprzedażowy. Promocja promocją pogania również w sklepach z grupy x-kom. Jest to dobra okazja, by wynagrodzić sobie trud włożony w przygotowania do świąt. Koniecznie sprawdźcie oferty sklepów x-kom i al.to, jeśli chcecie kupić najnowszą elektronikę w dużo niższych cenach.

Wyprzedaż noworoczna w sklepie x-kom

Jeśli przed świętami nie kupiłeś wymarzonego sprzętu, to jeszcze nie wszystko stracone – cały czas możesz znaleźć atrakcyjne oferty. W sklepie x-kom ruszyła noworoczna wyprzedaż, w ramach której przeceniono kilkaset produktów, m.in. smartfony, smartwatche i laptopy.

Wybraliśmy kilka ciekawych propozycji z tej oferty:

Aby obniżyć ceny wybranych produktów, aktywuj w koszyku kod: ostatnie-sztuki. Oferta rabatowa obowiązuje do 05.01.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Nie łączy się z innymi promocjami.

Skorzystaj z wyprzedaży ostatnich sztuk w x-kom

Wyprzedaż noworoczna w al.to

Nie ma nic piękniejszego niż radość ukochanej osoby, która została obdarowana wymarzonym prezentem. Z okazji wyprzedaży w al.to kupisz zabawki oraz sprzęty RTV i AGD w promocyjnych cenach. Wybór jest ogromny – każdy z pewnością będzie zadowolony!

Oto wybrane produkty, które są objęte rabatem:

Robot sprzątający Kyvol E30 899 złotych 499 złotych

499 złotych Piekarnik do zabudowy Whirlpool AKZ96240NB 1239 złotych 1109 złotych

1109 złotych Zestaw Wahl Maszynka do strzyżenia + trymer 179 złotych 119 złotych

Aby obniżyć ceny produktów, aktywuj w koszyku kod: WITAMY-2022. Wyprzedaż noworoczna obowiązuje w sklepie al.to do 16.01.2021 lub do wcześniejszego wyczerpania puli produktów promocyjnych. Trzeba też pamiętać, że nie łączy się z innymi promocjami.

Skorzystaj z wyprzedaży ostatnich sztuk w al.to

To już ostatni dzwonek, aby zadbać o budżet swojej firmy

Sprzęt Twojej firmy powinien składać się z najlepszych urządzeń biurowych i sprzętu technologicznego, który wesprze Ciebie i Twoich pracowników w wykonywaniu codziennych obowiązków. Oprócz tego urządzenia peryferyjne powinny również stworzyć ergonomiczne stanowiska pracy, a profesjonalne oprogramowanie wspomóc w efektywnym wykonywaniu zadań i usprawnieniu komunikacji zewnętrznej oraz wewnątrzfirmowej.

Jak skorzystać z oferty? To proste – wybierz dla swojej firmy produkty ze statusem „dostępny”, a następnie złóż i opłać zamówienie do 29 grudnia 2021 roku. Sklep x-kom zrealizuje je i wystawi fakturę jeszcze w tym roku. Jeśli planujesz większe zakupy, skontaktuj się z naszym doradcą przez formularz. Spiesz się, ponieważ czasu zostało niewiele – zegar tyka!

Podejmując współpracę B2B z x-komem zyskujesz pomoc osobistego doradcy, który wesprze w wyborze najlepszego sprzętu i rozwiązań dopasowanych do potrzeb Twojej firmy oraz pomoże w załatwieniu wszelkich formalności. Zajmiemy się również opieką posprzedażową.

Kup sprzęt komputerowy dla firmy jeszcze w tym roku

Bądź na bieżąco z naszą aplikacją

Robiąc zakupy w aplikacji x-kom, możesz bez problemu zrobić darmowy zwrot w ciągu 15 dni od momentu otrzymania zamówienia. Pieniądze wrócą na Twoje konto do 3 dni roboczych od zweryfikowania stanu zwróconego sprzętu.

Nie posiadasz jeszcze na swoim smartfonie aplikacji x-kom? Zmień to już teraz! Dzięki niej dowiesz się o przyszłych promocjach aż 2 godziny przed ich startem na stronie internetowej x-kom.

Poznaj i pobierz aplikację x-kom na swój smartfon

Wpis powstał przy współpracy ze sklepem x-kom