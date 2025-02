Premiera nowego komputera Apple już w marcu

Apple jest na ostatniej prostej do rozpoczęcia sprzedaży nowego komputera. Będzie on należał do serii, przeznaczonej dla najszerszego grona klientów. Amerykanie dopracowują też nową rodzinę iPhone’ów, których wygląd może być dla Was ogromnym zaskoczeniem.

Premiera MacBook Air z Apple M4 już w marcu 2025 roku

Do tej pory gigant z Cupertino zaktualizował połowę swoich komputerów do wersji z procesorem Apple M4. Nowy iMac z Apple M4 zadebiutował 28 października 2024 roku, Mac Mini z Apple M4 miał premierę 29 października 2024 roku, natomiast MacBooki Pro z Apple M4 zostały zaprezentowane 30 października 2024 roku.

Na podobną aktualizację czekają jeszcze MacBook Air, Mac Studio i Mac Pro. Według informacji, które przekazał Mark Gurman w newsletterze Power On na łamach Bloomberga, pierwszy z ww. komputerów doczeka się nowej wersji już w przyszłym miesiącu.

Według Gurmana MacBook Air z procesorem Apple M4 zadebiutuje w marcu 2025 roku – wskazują na to topniejące zapasy aktualnie dostępnych w sklepach producenta wersji. Ponadto informator dowiedział się, że zespoły ds. marketingu, sprzedaży i handlu detalicznego przygotowują się już do rychłej premiery tego sprzętu.

MacBook Air z Apple M4 będzie wydajnym laptopem

Jeszcze przed oficjalną premierą nadchodzący laptop został dostrzeżony w bazie Geekbench, który ujawnił istnienie wersji z 24 GB RAM. W teście Metal (pokazuje on wydajność układu graficznego) uzyskał 54806 punktów, podczas gdy MacBook Air z Apple M3 w analogicznym teście zdobył 41045 punktów. Różnica jest zatem znacząca.

Jednocześnie wynik MacBooka Air z Apple M4 jest o około 5% niższy niż rezultat MacBooka Pro z tym samym układem (57603 punkty), zatem osoby, które kupią znacznie tańszy model, również dostaną do dyspozycji bardzo wydajny komputer.

Wygląd iPhone’ów 17 może Was zaskoczyć

Równocześnie w sieci udostępniono rendery, przedstawiające wygląd nowych smartfonów Apple z serii iPhone 17. Opierają się one na dotychczasowych doniesieniach, które wskazują, że Amerykanie nie zachowają spójności stylistycznej w całej rodzinie.

Od lewej: iPhone 17 Air (nazwa nie jest jeszcze na 100% pewna), iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max (źródło: Majin Bu | X)

iPhone 17 (podobno) będzie wyglądał jak iPhone 16 (Plus), podczas gdy iPhone 17 Air otrzyma wyspę w kształcie pastylki (nasuwającą skojarzenie z Google Nexus 6P), na której Amerykanie umieszczą tylko jeden aparat. Podobna, choć znacznie większa, bo bardziej prostokątna, znajdzie się na tyle iPhone’ów 17 Pro i 17 Pro Max. Co więcej, ich panel tylny ma być dwukolorowy, co z kolei może kojarzyć się z designem Oppo Find X6 Pro i Oppo Find X7 (Ultra).