Nowy Mac Mini pokazany. Teraz ten komputer jest naprawdę „mini”

Do oferty komputerów Apple dołącza właśnie Mac Mini nowej generacji. Tym razem firma z Cupertino zdecydowała się wprowadzić zmiany w projekcie obudowy, która stała się naprawdę „mini”. Do tego dochodzi całkiem przyjemna cena.

Nowy Mac Mini zadebiutował

Wczoraj Apple pokazało pierwszy komputer z procesorem Apple M4, czyli iMaca (2024). Natomiast dziś zespół Tima Cooka postanowił pochwalić się znacząco odświeżoną wersją Maca Mini, którego też możemy skonfigurować z układem M4, ale dla bardziej wymagających osób przygotowano wariant wyposażony w mocarnego M4 Pro. Uwagę zwraca jednak przede wszystkim obudowa, więc od niej zaczniemy.

Niezmiennie obudowa jest aluminiowa, ale jej wymiary uległy sporej zmianie. Poprzedni model ma następujące wymiary: 19,70 cm x 19,70 cm x 3,58 cm. Zależnie od wybranego procesora, jego waga to 1,18 kg (M2) lub 1,28 kg (M2 Pro). W przypadku tegorocznego Maca Mini otrzymujemy wymiary: 12,7 cm x 12,7 cm x 5 cm. Z kolei waga to 0,67 kg dla wersji z M4 i 0,73 kg dla M4 Pro.

Mamy więc do czynienia z naprawdę małym komputerem i w internecie możemy już spotkać się z rewelacjami, że Mac Mini jest wymiarowo niemal identyczny jak przystawka Apple TV, co nie jest prawdą. Owszem jest mały, ale nie aż tak – wymiary Apple TV 4K to 9,3 cm x 9,3 cm x 3,1 cm.

Sercem komputera jest układ Apple M4, który składa się z 10-rdzeniowego CPU (4 rdzenie nastawione na wydajność, 6 rdzeni energooszczędnych), 10-rdzeniowego GPU i 16‑rdzeniowego systemu Neural Engine. W mocniejszej wersji mamy natomiast procesor Apple M4 Pro, który to zbudowany jest z 12-rdzeniowego CPU (8 rdzeni nastawionych na wydajność, 4 rdzenie energooszczędne), 16-rdzeniowego GPU i 16‑rdzeniowego systemu Neural Engine. Dostępny jest jeszcze M4 Pro z 14-rdzeniowym CPU i 20-rdzeniowym GPU. Model z M4 charakteryzują się przepustowością pamięci 120 GB/s, podczas gdy w M4 Pro otrzymujemy 273 GB/s.

Poprzednik w podstawie był wyposażony w Apple M2, ale firma z Cupertino niezbyt chętnie odnosi się do tego procesora. Czyżby różnica w kwestii mocy nie była aż tak odczuwalna? Możliwe, ale na zweryfikowanie tego założenia musimy trochę poczekać. Tymczasem wypada podać dane przedstawione przez Apple, które porównują Maca Mini nowej generacji z tym mającym układ M1:

nawet 1,7x szybciej wykonuje obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel,

nawet 2x szybciej lokalnie konwertuje mowę na tekst przy użyciu AI w MacWhisper,

nawet 4,9x szybciej łączy zdjęcia panoramiczne w Adobe Lightroom Classic.

W przypadku M4 Pro nie mamy już tego problemu, bowiem firma Tima Cooka odnosi się do Maca Mini z M2 Pro. Względem poprzednika nowy Mac Mini z M4 Pro:

stosuje nawet 1,8x więcej wtyczek efektów dźwiękowych w projekcie Logic Pro,

nawet 2x szybciej renderuje animacje z wykorzystaniem podglądu RAM w aplikacji Motion,

finalizuje renderowanie 3D w aplikacji Blender nawet 2,9x szybciej.

To kolejny komputer Apple, który w podstawie nie ma już 8 GB RAM. W najtańszej wersji dostajemy 16 GB RAM, więc coraz bardziej prawdopodobny jest scenariusz, że w przyszłym MacBookach też nie zobaczymy już 8 GB RAM. Maksymalnie dostępne jest 64 GB RAM. Natomiast pamięć na dane użytkownika zaczyna się od 256 GB, ale nic nie stoi na przeszkodzie (poza ilością gotówki w portfelu), aby sięgnąć po topowy wariant oferujący aż 8 TB.

Jeśli chodzi o złącza, to nowy Mac Mini z przodu ma dwa porty USB-C zgodne ze standardem USB 3 oraz gniazdo słuchawkowe. Natomiast z tyłu w modelach z procesorem Apple M4 otrzymujemy trzy porty Thunderbolt 4, a w wersjach z M4 Pro trzy porty Thunderbolt 5. Mac Mini jest standardowo wyposażony w port Gigabit Ethernet i można go zamówić z interfejsem Ethernet 10 Gb (dopłata 500 złotych). Nie zabrakło portu HDMI. Należy jeszcze wspomnieć, że Mac Mini z M4 obsługuje do trzech wyświetlaczy (maksymalnie dwa wyświetlacze 6K i jeden wyświetlacz 5K) lub dwa wyświetlacze przy założeniu, że ten pierwszy to maksymalnie 8K, a drugi ma rozdzielczość do 5K. Natomiast model z M4 Pro obsługuje maksymalnie trzy wyświetlacze 6K lub maksymalnie dwa wyświetlacze – jeden wyświetlacz do 6K i drugi wyświetlacz do 8K.

Nowy Mac Mini – cena i dostępność w Polsce

Podstawowa konfiguracja z procesorem M4, a także z 16 GB RAM i 256 GB na dane startuje od całkiem przyjemnych 2999 złotych. Jeśli chcemy mieć 512 GB na dane, to musimy wydać już 3999 złotych. Z kolei, gdy potrzebujemy większy zastrzyk mocy, to Mac Mini z procesorem M4 Pro startuje od 7499 złotych i wówczas mamy 24 GB RAM i dysk 512 GB.

Ile natomiast trzeba zapłacić za maksymalnie wyposażoną wersję? Mac Mini z M4 Pro (14 rdzeni CPU i 20 rdzeni GPU), 64 GB RAM, 8 TB na dane i interfejsem Ethernet 10 Gb to wydatek 23999 złotych.

Komputer obecnie dostępny jest w przedsprzedaży, a jego regularna sprzedaż rozpocznie się 8 listopada.