Premiera zegarków Garmin Venu 3. Czekaliśmy na nie ponad dwa lata!

CZAS DZIAŁANIA BATERII

Tryb zegarka: do 14 dni

Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 26 dni

Tryb GNSS tylko GPS: maks. 26 godz.

Tryb GNSS z wszystkimi systemami: do 20 godz.

Tryb GNSS z wszystkimi systemami i muzyką: do 11 godz.

Tryb zegarka: do 10 dni

Tryb oszczędzania baterii zegarka: do 20 dni

Tryb GNSS tylko GPS: maks. 21 godz.

Tryb GNSS z wszystkimi systemami: do 15 godz.

Tryb GNSS z wszystkimi systemami i muzyką: do 8 godz.