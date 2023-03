Nowe smartwatche Garmina są świetnie wyposażone i drogie

Garmin to jeden z najpopularniejszych i najbardziej renomowanych producentów smartwatchy. Dziś oficjalnie zaprezentował nowe zegarki z serii Forerunner 265 oraz Forerunner 965. Co oferują i ile trzeba będzie za nie zapłacić?

Seria Garmin Forerunner 265 – specyfikacja

W skład tej linii wchodzą dwa modele: Forerunner 265 i Forerunner 265S. Pierwszy ma rozmiar 46 mm i pasek 22 mm, natomiast drugi 42 mm i 18 mm. Pozostała specyfikacja w obu przypadkach jest już identyczna i obejmuje m.in. kolorowy, dotykowy wyświetlacz AMOLED z opcjonalnym trybem „zawsze włączony” (w Forerunner 265 o przekątnej 1,3 cala i rozdzielczości 416×416 pikseli, a w Forerunner 265S 1,1 cala i 360×360 pikseli). W obu zegarkach ekran pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Seria Forerunner 265 (źródło: Garmin)

Nowe smartwatche z serii Forerunner 265 oferują poranny raport, zawierający przegląd snu zeszłej nocy i prognozę dziennego treningu wraz ze statusem HRV i prognozą pogody (po sparowaniu ze smartfonem), a także widżet wyścigu ze wskazówkami treningowymi, spersonalizowanymi sugestiami ćwiczeń, ocenami gotowości do treningu oraz prognozami czasu ukończenia nadchodzącego wyścigu na podstawie szczegółów trasy, pogody i wyników.

Seria Garmin Forerunner 265 oferuje również wielopasmowy GPS i możliwość pobrania muzyki z serwisów strumieniowych (Spotify, Apple Music, Deezer – wymagana subskrypcja premium – teraz w Spotify za darmo na 4 miesiące), a także wsparcie dla płatności zbliżeniowych Garmin Pay. Według deklaracji producenta, model Forerunner 265S zapewni do 24 godzin działania z włączonym GPS lub do 15 dni w trybie smartwatcha, natomiast Forerunner 265 – odpowiednio – 20 godzin i 13 dni.

Garmin Forerunner 965 – specyfikacja

Ten model ma 1,4-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 454×454 pikseli z opcjonalnym trybem „zawsze włączony” i szkłem Corning Gorilla Glass DX, a jego wymiary to 47,2×47,2×13,2 mm, podczas gdy waga 53 gramy. Pasek ma zaś szerokość 22 mm. Ramka smartwatcha wykonana jest z tytanu.

Garmin Forerunner 965 oferuje te same funkcje co seria Forerunner 265, a ponadto dodatkowe wskaźniki wydajności (jak funkcja współczynnika obciążenia do śledzenia stosunku obciążenia krótko- i średnioterminowego oraz ClimbPro, która pozwala wyświetlać w czasie rzeczywistym informacje o bieżących i nadchodzących podjazdach, w tym o nachyleniu, dystansie i przewyższeniu), wbudowane kolorowe mapy i możliwość przechowywania większej liczby utworów bezpośrednio na zegarku. Do tego zapewnia dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu – do 31 godzin z włączonym GPS i do 23 dni w trybie smartwatcha.

Cena, dostępność

Smartwatche z serii Forerunner 265 kosztują po 499,99 euro (równowartość ~2345 złotych) – to cena zarówno modelu Forerunner 265 w rozmiarze 46 mm, jak i Forerunner 265S z kopertą 42 mm. Oba można zamówić już za pośrednictwem oficjalnej strony producenta.

Za Forerunner 965 trzeba zaś zapłacić już 649,99 euro, tj. ~3040 złotych. Ten zegarek można kupić w wybranych sklepach – ich listę też znajdziecie na stronie producenta.