Garmin zaprezentował nowe smartwatche Venu 2 i Venu 2S. Co oferują i ile kosztują?

Garmin regularnie wprowadza na rynek nowe wearables. Dziś producent zaprezentował nowe smartwatche Garmin Venu 2 i Garmin Venu 2S, które – jak deklaruje – „zostały stworzone, aby towarzyszyć użytkownikom na drodze do zdrowszego trybu życia”.

Nowe smartwatche Garmin Venu 2 i Garmin Venu 2S

Producent informuje, że najnowsze smartwatche oferują nowe modele algorytmów określania wieku sprawnościowego i oceny snu, które w połączeniu z szeroką gamą doskonale znanych użytkownikom wearables marki Garmin funkcji dostarczą swoim właścicielom jeszcze więcej szczegółowych, istotnych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia.

Smartwatche z serii Venu 2 są dostępne w dwóch rozmiarach (40 mm i 45 mm) i w sumie sześciu różnych wersjach kolorystycznych, zatem powinny trafić w gusta i oczekiwania różnych klientów. Poza atrakcyjnym designem, zaoferują swoim właścicielom szerokie spektrum funkcji, które będą kompleksowo monitorować ich aktywność fizyczną oraz ogólny stan organizmu.



źródło: Garmin

Garmin Venu 2S i Venu 2 oferują m.in. stały pomiar tętna z możliwością ustawienia alertów, gdy będzie ono zbyt niskie lub zbyt wysokie, monitorowanie snu (z podziałem na jego fazy + późniejszą analizą) i stresu, śledzenie oddechu oraz możliwość sprawdzenia poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO2) i nawodnienia organizmu, a także określanie wieku sprawnościowego i śledzenie cyklu menstruacyjnego lub ciąży (ostatnie dwie funkcje naturalnie skierowane są tylko do kobiet).

Nowe smartwatche marki Garmin oferują również monitoring energii Body Battery, co ma być pomocne przy planowaniu treningów, czasu odpoczynku i snu, a także ponad 25 wbudowanych aplikacji sportowych do ćwiczeń w pomieszczeniach i na zewnątrz. Co ciekawe, jest też funkcja automatycznego wykrywania wypadków podczas aktywności fizycznej i możliwość ręcznego uruchomienia powiadomienia o konieczności udzielenia pomocy (oba narzędzia wysyłają lokalizację w czasie rzeczywistym, ponieważ Garmin Venu 2S i Venu 2 mają na pokładzie GPS). Z kolei LiveTrack pozwala uprawnionym osobom monitorować aktywność użytkownika na świeżym powietrzu.



źródło: Garmin

Ponadto Garmin Venu 2S i Venu 2 dają też możliwość pobrania do ich pamięci do 650 utworów, w tym playlisty z serwisów Spotify, Amazon Music i Deezer, płacenia za zakupy z wykorzystaniem Garmin Pay, a także funkcję odpowiadania na powiadomienia bezpośrednio z poziomu smartwatcha (dostępna tylko po sparowaniu ze smartfonem z Androidem).

Warto też wspomnieć, że oba smartwatche zostały wyposażone w ekrany AMOLED z funkcją Always on Display, który pokryto szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji, a zamontowane w ich wnętrzu akumulatory wystarczą na od 10 do 11 dni standardowego użytkowania lub od 7 do 8 godzin w trybie „GPS + muzyka”.

Cena Garmin Venu 2S i Venu 2 została ustalona na 399,99 euro, co jest równowartością ~1830 złotych (tak, kosztują tyle samo). Smartwatche są już dostępne na oficjalnej stronie internetowej marki Garmin.