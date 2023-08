Dwa nowe czytnik PocketBook już wkrótce w Polsce. Co oferują i za ile?

O marce PocketBook bez wątpienia można powiedzieć, że to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów czytników e-booków. Firma zaprezentowała właśnie swoje dwa najnowsze urządzenia – PocketBook Verse oraz Verse Pro. Oba modele łączy 6-calowy wyświetlacz, a co je różni?

Co oferuje czytnik PocketBook Verse? (specyfikacja)

Nie ma wątpliwości, że w urządzeniu przeznaczonym do czytania najważniejszym elementem specyfikacji jest wyświetlacz. Producent wyposażył PocketBook Verse w 6-calowy ekran E Ink Carta o rozdzielczości 758×1072 pikseli i ich zagęszczeniu na poziomie 212 ppi. Wyświetlacz zapewnia możliwość wyświetlania tekstów lub obrazów w 16 odcieniach szarości. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w przednie podświetlenie SMARTlight.

Na pokładzie czytnika znalazło się też 512 MB RAM oraz 8 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej – tę ostatnią można jednak bez problemu rozszerzyć o dodatkowe 32 GB za pomocą karty micoSD. Za dostarczanie energii do podzespołów zadba zaś akumulator o pojemności 1500 mAh, który według producenta ma wystarczyć nawet na miesiąc aktywnego czytania.

Czytnik ma wymiary 161,3x108x7,6 mm i waży zaledwie 182 gramy. Urządzenie będzie dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych: szaro-niebieskiej oraz mglisto-szarej. Klawisze do zmiany strony znalazły się na przednim panelu, pod ekranem. Rekomendowana cena najnowszego czytnika PocketBook została ustalona na 589 złotych. Producent podaje, że powinien pojawić się w sprzedaży w połowie września 2023 roku.

Verse Verse Pro (fot. PocketBook)

Czym różni się PocketBook Verse Pro od modelu Verse?

Największą różnicą pomiędzy podstawowym modelem opisanym powyżej a PocketBook Verse Pro jest zastosowany w urządzeniu wyświetlacz. Chociaż tutaj też mamy do czynienia z 6-calowym ekranem E Ink Carta, to jednak w wersji z dopiskiem „Pro” oferuje on wyższą rozdzielczość, bo 1072×1448 piskeli, co przekłada się na ich zagęszczenie na poziomie już 300 ppi (vs 212 ppi).

Na pokładzie znalazło się także więcej wbudowanej pamięci wewnętrznej – dokładnie 16 GB. Ponadto model z dopiskiem „Pro” oferuje swoim użytkownikom możliwość obsługi plików audio oraz funkcję zamiany tekstu na mowę przez Bluetooth. Sama konstrukcja czytnika może pochwalić się także klasą odporności na wodę IPX8.

PocketBook Verse Pro ma wymiary 156x108x7,6 mm i waży 186 gramów. Tak samo jak model Verse pojawi się w sprzedaży w naszym kraju w połowie września 2023 roku. Czytnik będzie dostępny w dwóch kolorach: lazurowym i czerwonym. Jego cena została ustalona na 769 złotych.