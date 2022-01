Samsung zapowiada premierę Galaxy S22 i puszcza oczko do klientów

Przed nami premiera jednych z najważniejszych flagowców w 2022 roku. Samsung oficjalnie zapowiedział, że wkrótce zaprezentuje nowe modele z serii Galaxy S22 i przy okazji w dość klarowny sposób potwierdził to, o czym nieoficjalnie wiedzieliśmy już od dawna.

Rychła premiera Galaxy S22 oficjalnie zapowiedziana

Co ciekawe, producent wciąż nie podał daty najbliższego Galaxy Unpacked, a jedynie zapowiedział, że wydarzenie odbędzie się w lutym 2022 roku. Nieoficjalnie mówi się, że seria Galaxy S22 zadebiutuje 8 lutego 2022 roku, a jej sprzedaż rozpocznie się dzień później, tj. 9 lutego br.

źródło: Samsung

Na załączonej powyżej grafice pozuje Dr. TM Roh, który w przyszłym miesiącu oficjalnie zaprezentuje nowe smartfony z serii Galaxy S22. Przytoczono też jego wypowiedź, którą można przetłumaczyć w następujący sposób:

Na Unpacked w lutym 2022 zaprezentujemy Wam najbardziej godne uwagi urządzenia z serii S, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy.

Nie sposób jednak nie odnieść wrażenia, że Dr. TM Roh bawi się tutaj słowami, ponieważ „noteworthy” można przetłumaczyć również jako „godny odnotowania” („note” to po angielsku „notować”). A od tego już prosta droga, aby dość do wniosku, że prezydent i głowa działu odpowiedzialnego za smartfony daje do zrozumienia, iż na horyzoncie jest Galaxy Note 2.0.

Szczególnie że w informacji prasowej załączono również film, w którym producent zadaje pytanie, czy jesteśmy gotowi złamać zasady? Na wideo widać dwa zacienione smartfony o różnych bryłach – jedna jest charakterystyczna dla flagowców z serii Galaxy S, natomiast druga dla tych z rodziny Galaxy Note.

Dr. TM Roh poinformował też, że nowa generacja Galaxy S przyniesie ze sobą „najlepsze doświadczenia Galaxy w jednym urządzeniu”. Wcześniej natomiast wielokrotnie odnosi się do serii Galaxy Note, w tym zapewnia, iż producent zauważył, że wiele osób było zaskoczonych brakiem nowego modelu z rodziny Galaxy Note w 2021 roku.

Wszystkie te wskazówki prowadzą do tylko jednego wniosku – podczas Galaxy Unpacked w lutym 2022 roku Samsung zaprezentuje serię Galaxy S i w jej skład wejdzie smartfon, który przejmie schedę po linii Galaxy Note. „Potwierdzają” to liczne, nieoficjalne doniesienia na temat Galaxy S22 Ultra, który jest widoczny na grafice na samej górze niniejszego artykułu.

Na koniec swojego swojej informacji dla klientów Dr. TM Roh zapewnia również, że z pomocą Galaxy S22 użytkownik będzie mógł zrobić „najlepsze i najjaśniejsze zdjęcia i filmy nocne, jakie kiedykolwiek uchwycił na smartfonie”.