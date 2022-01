YouTube Premium w ramach rocznego abonamentu to ulga dla portfela

Google w wybranych regionach wprowadziło roczny plan subskrypcji YouTube Premium i Music Premium. To jak najbardziej dobra informacja dla stałych użytkowników, którzy nie zamierzają zrezygnować z usługi Google, ponieważ w ten sposób mogą w łatwy sposób zaoszczędzić pieniądze.

Roczny abonament YouTube bez reklam i muzyczny serwis streamingowy

Co prawda wymienione przed chwilą usługi firmy z Mountain View nie cieszą się aż tak ogromną popularnością jak chociażby Spotify, ale regularnie zdobywają nowych użytkowników. Nie powinno to dziwić, bowiem zapewniają możliwość oglądania filmów bez reklam na platformie, która w ostatnim czasie jest nimi przesiąknięta. Ponadto użytkownicy zdobywają dostęp do naprawdę dobrej usługi z dużą biblioteką muzyczną.

Podstawowa subskrypcja YouTube Premium kosztuje obecnie 23,99 złotych (11,99 dolarów w USA), ale firma oferuje już dodatkowe opcje, pozwalające obniżyć cenę. Zainteresowane osoby, spełniające warunki zawarte w umowie, mogą skorzystać z abonamentu rodzinnego lub dostępnego na wybranych rynkach abonamentu studenckiego. Okazuje się, że nie jest to ostatnie słowo Google.

Firma, bez większego rozgłosu, wprowadziła dodatkową opcję – subskrypcję roczną. Jak sama nazwa wskazuje, w tej wersji płacimy za cały rok z góry. Co więcej, korzystając z takiego wariantu, klienci mogą odczuwalnie zmniejszyć wydatki.

YouTube Premium i YouTube Music (fot. 9to5Google)

YouTube Premium i YouTube Music Premium w ramach rocznej opłaty kosztują 107,99 dolarów. Oznacza to, że w każdym miesiącu można zaoszczędzić niecałe 3 dolary, a w ciągu roku otrzymujemy łącznie 35,89 dolarów oszczędności. W przypadku, gdy ktoś zdecyduje się wyłącznie na YouTube Music Premium, w cenie 89,99 dolarów rocznie, każdego miesiąca zaoszczędzi około 2,5 dolara. Trzeba przyznać, że oferta jest jak najbardziej warta uwagi.

Niestety, powyższa promocja obowiązuje tylko do 23 stycznia 2022 roku. Po upływie tego terminu trzeba będzie zapłacić więcej – odpowiednio 119,99 dolarów i 99,99 dolarów. Wciąż jednak użytkownicy zaoszczędzą, jeśli wybiorą roczny abonament. W przypadku YouTube Premium będzie to 23,89 dolarów, a decydując się tylko na Music Premium zyska się 19,89 dolarów.

W Polsce musimy jeszcze trochę poczekać

Jak już wcześniej wspomniałem, nowa oferta została początkowo wdrożona tylko na niektórych rynkach, m.in. w USA, Kanadzie, Meksyku, Brazylii czy Rosji. Na liście nie znalazła się Polska, ale niebawem może się to zmienić.

Co prawda nie mamy oficjalnego potwierdzenia ze strony Google, ale należy mieć na uwadze, że YouTube Premium jest od dłuższego czasu dostępny nad Wisłą. Ponadto strona pomocy technicznej, wyjaśniająca zasady rocznej subskrypcji, została przygotowana w języku polskim.

Niewykluczone więc, że już wkrótce także będziemy mogli skorzystać z nowego modelu płacenia za dostęp do usług Google i zaoszczędzić trochę pieniędzy.