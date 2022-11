Nowe prawo komunikacji elektronicznej to rewolucja w polskim prawie

Polski rząd przyjął dziś projekt nowego prawa komunikacji elektronicznej, który nakłada na operatorów szereg obowiązków. Część z nich wdrożyła już w przeszłości rozwiązania, które w niedalekiej przyszłości zostaną prawnie usankcjonowane, lecz większość to nowe rozwiązania, nierzadko wymagające poniesienia dodatkowych kosztów.

Nowe prawo komunikacji elektronicznej ma zastąpić obecnie obowiązujące prawo telekomunikacyjne, jednocześnie wdrażając unijną dyrektywę Europejski kodeks łączności elektronicznej z dnia 11 grudnia 2018 roku, a przy okazji też dziesięć innych dyrektyw i decyzji, wydanych przez Parlament Europejski i Radę oraz Komisję Europejską. Przyjęty przez rząd projekt ustawy Prawo komunikacji elektronicznej zawiera w sumie 444 artykuły na 312 stronach w formacie A4. Dla porównania, ustawa Prawo telekomunikacyjne ma „tylko” 235 artykułów na 257 stronach A4.

Jak podaje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy będą kompleksowo obejmować funkcjonowanie rynku komunikacji elektronicznej w Polsce. Wśród najważniejszych rozwiązań, ujętych w nowym prawie komunikacji elektronicznej, znajduje się uregulowanie zasad wykonywania działalności, która polega na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług komunikacji elektronicznej. Co ważne – do nowych przepisów będą musieli się dostosować nie tylko tradycyjni przedsiębiorcy telekomunikacyjni, ale też operatorzy tzw. usług Over the Top, czyli aplikacji internetowych i komunikatorów.

fot. PublicDomainPictures / Pixabay

Jak zaś zauważa Business Insider, ustawa Prawo komunikacji elektronicznej nakłada też obowiązek zwiększenia ochrony usług komunikacji elektronicznej, co według rządzących jest korzystne dla ich użytkowników, ale jednocześnie wiąże się to jednocześnie z dużymi nakładami finansowymi przedsiębiorców komunikacji elektronicznej na wdrożenie tych środków w porównaniu z obecnym stanem prawnym. Pomyślano jednak o małych i średnich przedsiębiorcach z branży telekomunikacyjnej – ustawa ma skutkować wydaniem rozporządzenia, które będzie miało korzystny wpływ na ich funkcjonowanie i w rezultacie obniżą się koszty funkcjonowania na rynku telekomunikacyjnym licznych podmiotów słabszych kapitałowo.

Co nowe prawo komunikacji elektronicznej zmienia dla klientów?

Oprócz wyższego poziomu bezpieczeństwa, nowa ustawa gwarantuje ochronę praw użytkowników końcowych, w tym możliwość otrzymania przez abonentów usług na kartę zwrotu pozostałych na koncie środków z doładowań, w przypadku wygaśnięcia ważności konta. Ponadto znacząco ograniczona zostanie wysokość roszczeń odszkodowawczych, które stosują dostawcy usług wobec abonenta.

Do tej pory ww. kwestiami zajmował się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem to właśnie on m.in. nałożył karę na UPC za naliczanie zbyt wysokich kar za zerwane umowy zawartej na czas określony oraz zmusił Orange, Play i T-Mobile do wprowadzenia rozwiązań, dzięki którym klienci będą mogli odzyskać niewykorzystanie środki z konta prepaid (Plus nadal tego nie robi, mimo że UOKiK usilnie starał się go do tego zobligować).

Ponadto nowe prawo komunikacji elektronicznej gwarantuje klientom dostęp do bezpłatnego narzędzia porównawczego umożliwiającego porównanie dostępnych na rynku ofert usług dostępu do internetu oraz usług komunikacji interpersonalnej wykorzystujących numery w zakresie ceny usługi, w tym ceny za jej aktywację, opłaty abonamentowej i ceny za jednostkę rozliczeniową usługi oraz ilości jednostek rozliczeniowych dostępnych w ramach pakietu taryfowego w okresie rozliczeniowym oraz cen za jednostkę rozliczeniową usługi po ich wykorzystaniu.

Co ważne, wspomniane narzędzie porównawcze ma być funkcjonalnie niezależne od dostawców usług i spełniać szereg innych wymogów (łącznie jest ich aż dziesięć). Jeśli tak nie będzie, Prezes UKE ma sam zapewnić takie narzędzie w systemie teleinformatycznym.

Kiedy nowe prawo komunikacji elektronicznej?

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 6 miesiącach od ich ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach. Obecnie ustawa trafiła do Sejmu.