Orange też będzie musiało zwracać klientom pieniądze, których nie wykorzystali

Operatorzy bardzo chętnie przyjmują pieniądze od swoich klientów, lecz do tej pory mieli duży problem z ich oddawaniem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił coś z tym zrobić. Dzięki temu Orange również będzie musiało zwracać użytkownikom ofert na kartę niewykorzystane środki na konto bankowe.

Przyszła kryska na matyska

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów już ponad cztery lata temu wszczął postępowania przeciwko czterem największym operatorom telekomunikacyjnym w Polsce, których przedmiotem była kwestia niezwracania przez nich niewykorzystanych przez klientów (użytkowników ofert na kartę) środków.

Postępowania trwały bardzo długo i dopiero w tym roku udało się wszystkie zakończyć, choć jednocześnie nie wszystkie zakończyły się tak samo. UOKiK nałożył bowiem karę (w wysokości ponad 20 mln złotych) na Polkomtela, operatora sieci Plus, z którą ten się nie zgadza i się odwołuje.

W przypadku pozostałych operatorów nie ma mowy o żadnych karach – UOKiK zobowiązał ich do zwracania klientom (użytkownikom ofert na kartę) niewykorzystanych przez nich środków. Od teraz bowiem będzie to musiało robić również Orange, podobnie jak T-Mobile i Play.

Orange będzie musiało zwracać klientom pieniądze, których nie wykorzystali

Wizja utraty zgromadzonych na koncie środków, których użytkownik oferty na kartę nie zdążył wykorzystać, zniechęcała wiele osób do zmiany operatora. Według Prawa telekomunikacyjnego i Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej jest to niedopuszczalne, dlatego UOKiK postanowił raz na zawsze się z tym rozprawić.

Orange, podobnie jak pozostali operatorzy, zastrzegało sobie, że niewykorzystane środki w ofertach na kartę przepadają po zakończeniu okresu ważności konta, jeśli użytkownik nie doładuje go ponownie. Od teraz taka praktyka będzie niedozwolona – UOKiK zobowiązał bowiem operatora do zwracania klientom pieniędzy, których nie wykorzystali. Ma on miesiąc na wprowadzenie w życie procedur, które to umożliwią.

fot. Pexels

Jak odzyskać niewykorzystane pieniądze z konta w Orange?

Do otrzymania zwrotu niewykorzystanych środków będą uprawnieni jedynie użytkownicy ofert na kartę, którzy mają co najmniej 6-miesięczny staż w sieci Orange lub nju mobile. Jednocześnie będą oni mieli też tylko 30 dni (od zmiany operatora bądź upływu okresu ważności połączeń przychodzących) na złożenie wniosku o zwrot pieniędzy.

Klienci będą mogli to zrobić osobiście w salonie, poprzez specjalny formularz elektroniczny dostępny w internecie bądź telefonicznie, dzwoniąc na numer infolinii Biura Obsługi Klienta (ta ostatnia opcja ma być jednak dostępna tylko do 1 kwietnia 2021 roku). Orange będzie miało 30 dni (od złożenia wniosku) na przelanie pieniędzy na wskazany przez klienta rachunek bankowy.

Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej zastrzega jednak, że operator może pobrać niewielką opłatę manipulacyjną za zwrot niewykorzystanych środków, ale nie więcej niż 20 złotych.