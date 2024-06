Nowy powerbank Ugreen to potwór. 130 W czystej mocy

Na chińskim rynku pojawiły się dwa nowe powerbanki marki Ugreen, oferujące dość sporą pojemność. Urządzenia obsługują funkcję szybkiego ładowania o mocy 130 W i podobno naładują MacBooka Air 12 M2 do 55% w pół godziny.

Powerbank jako ratunek poza domem

Przenośne banki energii to bardzo przydatne urządzenia, zarówno na co dzień, jak i w podróży. Tego typu sprzęty uratują nas, gdy intensywnie korzystaliśmy ze smartfona, tabletu czy laptopa i nagle zorientowaliśmy się, że dane urządzenie „krzyczy” o dostęp do gniazdka. Rynek jest niezwykle obfity w powerbanki o urozmaiconych formach, proponowanych przez różne firmy, jak np. Samsung, Anker czy Xiaomi.

Wśród tego sporego grona producentów znajdziemy też markę Ugreen, która na terenie Polski prowadzi sprzedaż urządzeń z kategorii, takich jak ładowarki, adaptery czy kable, a także etui i inne akcesoria do smartfonów. Z kolei na chińskim rynku oraz w serwisie Amazon marka proponuje też wydajne powerbanki o sporej mocy.

Możliwości nowego banku energii

Do akcesoriów Ugreen dołączają właśnie dwa kolejne przenośne banki energii z serii Energy Pai Pro. Jeden z nich oferuje pojemność 20000 mAh, a jego moc wyjściowa sięga 130 W, dzięki czemu proces ładowania jest szybki.

Powerbank Energy Pai Pro z ładowaniem 130 W (źródło: Ugreen/Weibo)

Jak zaznaczył producent, dzięki tak wysokiej mocy urządzenie może w jedyne 30 minut podładować MacBooka Air 13 M2 do 55%, smartfon Huawei Mate 60 Pro do 51% czy iPhone’a 15 Pro do 60%. W wewnętrznych testach firma sprawdziła też szybkość ładowania telefonu Vivo X100 Pro, który został w pełni naładowany w jedyne 32 minuty.

Nowy powerbank o mocy 130 W został wyposażony w czujnik temperatury, działający w oparciu o technologię ThermalGuard. Takie oprzyrządowanie pozwala w ciągu każdej minuty dokonać 200 pomiarów temperatury, aby proces ładowania był stabilny, bezpieczny i nie generował ryzyka pożaru, tak jak jeden z modeli Ankera. Sprzęt Ugreen został też uzbrojony w port USB typu A proponujący moc 22,5 W oraz dwa porty USB typu C – jeden oferujący moc 100 W, drugi zaś maksymalnie 30 W.

Cena banku energii Ugreen Energy Pai Pro o mocy 130 W na rynku chińskim to 349 juanów chińskich, co po prostym przeliczeniu wynosi około 193 złotych. Niewykluczone, że sprzęt zostanie wprowadzony do sprzedaży także poza Chinami, ale na razie nie mamy na ten temat informacji.