Xiaomi sypie powerbankami jak z rękawa. Ten może Was zainteresować

Xiaomi zaprezentowało nowy powerbank, który wyróżnia się minimalistycznym designem i niezwykle kompaktowymi wymiarami. Dzięki niewielkiej wadze oraz szybkiemu ładowaniu, ten model ma szansę zdobyć uznanie użytkowników szukających przede wszystkim czegoś poręcznego, co zmieści się do niemal każdej kieszeni czy torebki.

Kompaktowy i lekki, czyli powerbank idealny na co dzień

Trzeba przyznać, że w ostatnim czasie chiński producent mocno rozszalał się z produkcją nowych modeli banków energii. Regularnie informujemy Was o kolejnych ciekawych rozwiązaniach marki, które są niemal skrojone pod konkretne grupy użytkowników. Teraz do tej bogatej oferty sprzętów dołącza Xiaomi Ultra Slim Power Bank.

Tym, co wyróżnia go na tle innych modeli, jest przede wszystkim fakt, że ma rozmiar niewiele większy od karty kredytowej i grubość zaledwie 10 mm, co czyni go jednym z najcieńszych powerbanków dostępnych na rynku. Przy wymiarach 113 x 53 x 10 mm i wadze jedynie 93 g, urządzenie bez problemu zmieści się w kieszeni lub małej torbie. Stylowy wygląd dopełnia metaliczna powłoka, która nadaje mu nowoczesnego i eleganckiego charakteru.

Urządzenie wykorzystuje litowo-jonowy akumulator o pojemności 5000 mAh, oferując wystarczającą ilość energii do jednorazowego pełnego naładowania większości smartfonów.

Xiaomi Ultra Slim Power Bank (źródło: Xiaomi)

Co oferuje Xiaomi Ultra Skin Power Bank?

Powerbank Xiaomi jest wyposażony w jeden port USB-C, który obsługuje szybkie ładowanie do 20 W. Jak zapewnia producent, to wystarcza, aby w 30 minut naładować Xiaomi 14 do 39%. Dzięki dwukierunkowej funkcji ładowania, port USB-C pozwala także na szybkie uzupełnienie energii samego powerbanku z mocą 18 W. Uzupełnienie mocy w banku energii zajmuje dokładnie 105 minut.

Xiaomi zadbało o wszechstronność i bezpieczeństwo użytkowania. Powerbank jest kompatybilny z różnymi urządzeniami, takimi jak smartfony, tablety czy słuchawki bezprzewodowe. Inteligentny układ rozpoznawania automatycznie dostosowuje natężenie prądu do podłączonego sprzętu, zapewniając optymalne ładowanie.

Urządzenie zostało wyposażone także w dziewięć warstw ochronnych, które zapobiegają przegrzaniu, przeładowaniu, a także przeciążeniom i zwarciom. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z niego bez obaw, nawet w bardziej wymagających warunkach. Co więcej, powerbank spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa lotniczego, co oznacza, że można go zabrać na pokład samolotu.

Xiaomi Ultra Slim Power Bank pojawił się już na oficjalnej stronie producenta prezentującej produkty dostępne globalnie, dlatego jest szansa, że urządzenie zawita także na sklepowe półki w Polsce.

Niestety, cena tego sprzętu póki co nie jest znana.