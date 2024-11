Smartwatche, słuchawki i powerbanki Infinix trafiają do sprzedaży w Polsce

Infinix to chiński producent elektroniki, który znany jest przede wszystkim ze smartfonów. Marka ogłosiła, że dodaje do swojej oferty w Polsce aż trzy rodzaje produktów – smartwatche, słuchawki bezprzewodowe oraz powerbanki.

Smartwatche Infinix – co oferują?

Do portfolio Infinixa w Polsce dołączyły dwa nowe smartwatche, cechujące się wodoodpornością (IP68) oraz czasem pracy do 7 dni na jednym ładowaniu. Model Infinix XWatch 3 Plus to zegarek wyposażony w zakrzywiony ekran AMOLED. Urządzenie korzysta z łączności Bluetooth 5.2 oraz pozwala na odbieranie połączeń i wysyłanie wiadomości bez potrzeby korzystania ze smartfona (smartwatch nie jest jednak w pełni samodzielny, gdyż nie obsługuje kart SIM). Sprzęt oferuje też funkcje pomiaru parametrów zdrowia – tętna, poziom tlenu we krwi i śledzenie snu. Poza tym zapewnia również 123 tryby treningowe. Infinix XWatch 3 Plus wyceniono na 299 złotych.

Gdzie kupić? Infinix XWatch 3 Plus ok. 299 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Z kolei XWatch 1 wyposażono w wyświetlacz o przekątnej 1,83 cala. Smartwatch oferuje 110 trybów sportowych oraz może monitorować zdrowie użytkownika, mierząc jego tętno, saturację, a także śledzić sen. Sugerowana cena tego modelu wynosi 249 złotych.

Gdzie kupić? Infinix XWatch 1 ok. 249 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Słuchawki bezprzewodowe w ofercie Infinix

Do portfolio marki Infinix dołączyło także siedem modeli słuchawek bezprzewodowych. Xbuds NC XE28 to słuchawki, które wyciszą otoczenie – wyposażono je w cztery mikrofony do redukcji szumów. Dzięki wydajnemu akumulatorowi użytkownik po pełnym naładowaniu baterii może słuchać muzyki czy podcastów nawet przez 30 godzin.

Gdzie kupić? Słuchawki Infinix Xbuds NC XE28 ok. 199 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Z kolei w modelu Infinix Buds Lite XE23 do redukcji dźwięków otoczenia wykorzystano technologię opartą o sztuczną inteligencję. Dokonałowe słuchawki Buds Neo XE26 wyróżniają się zaś funkcją łączności Bluetooth 5.4, zapewniając synchronizację dźwięków i obrazu.

Sugerowane ceny słuchawek prezentują się następująco:

Buds NC XE28 – 199 złotych,

Xbuds 3 Loop XEOE01 – 199 złotych,

Buds NEO XE26 – 149 złotych,

Xbuds 3 WE XE29 – 149 złotych,

Xbuds 3 GT XE30 – 149 złotych,

Buds Lite XE23 – 129 złotych,

Xbuds 3 XE31 – 99 złotych.

Słuchawki Infinix Buds Lite XE26 Słuchawki Infinix Buds Lite XE23 (źródło: Infinix)

Infinix wprowadził też do Polski powerbanki

Chińska marka dodała też do swojej oferty dwa powerbanki. Jeden z nich to Magpower XP03, czyli bezprzewodowy bank energii z funkcją ładowania magnetycznego. Urządzenie oferuje szybkie ładowanie do 18 W, a także umożliwia zasilanie dwóch urządzeń jednocześnie – jednego przewodowo, drugiego bezprzewodowo.

Z kolei Xpower 10 Go to powerbank z ładowaniem 12 W. Akcesorium pozwala na jednoczesne ładowanie aż trzech sprzętów w jednym czasie. Sugerowana cena obu powerbanków wynosi 99 złotych, aczkolwiek w Media Expert jeden z nich jest sprzedawany o 10 złotych drożej.