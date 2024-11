Promocje na odkurzacze Dreame i Mova. Więcej okazji na Black Friday

Dreame pogłębia promocję z okazji tegorocznego Black Friday. Wśród okazji znalazły się roboty sprzątające, odkurzacze pionowe oraz odkurzacze Wet&Dry. Taniej kupimy też produkty marki Mova, która zadebiutowała w Polsce w sierpniu.

Dreame obniża ceny robotów sprzątających

Robot sprzątający Dreame L10s Ultra to odkurzacz automatyczny o mocy ssania 5300 Paskali. Model ten wyposażono w funkcjonalną stację dokującą, która nie tylko naładuje i przechowa maszynę, ale także opróżni pojemnik na kurz, uzupełni wodę i środek czyszczący oraz umyje i osuszy pady mopujące. Obecna cena modelu Dreame L10s Ultra wynosi 2099 złotych – zamiast 2599 złotych.

Marka obniżyła też cenę modelu L10s Pro Gen 2. Oferuje moc ssania 7000 Paskali, a także efektywny system mopowania, technologię LDS do nawigacji i omijania przeszkód. Sprzęt ten kosztuje teraz 1479 złotych zamiast 1749 złotych. Z kolei Dreame L10s Pro Ultra Heat można teraz kupić za 2749 złotych, co stanowi miłą obniżkę z 3299 złotych. Urządzenie to oferuje technologię MopExtend oraz zaawansowany system ssania Vormax, a także korzysta ze stacji opróżniającej zbiornik odkurzacza z kurzu i brudnej wody.

Niższa cena obejmuje też robota D10 Plus Gen 2. Sprzęt ten odkurza z mocą ssania na poziomie 6000 Paskali. Wyposażono go w wysuwaną nakładkę mopującą, która zmyje podłogę w trudnodostępnych miejscach – pod meblami czy wzdłuż ścian. Model ten można teraz kupić za 1079 złotych zamiast 1549 złotych.

Promocyjne ceny na odkurzacze pionowe Dreame

Dreame obniża też ceny wybranych bezprzewodowych odkurzaczy. W promocji znalazły się modele V12 Pro oraz V11 SE, a także urządzenia typu Wet&Drey, z pomocą których nie tylko odkurzymy podłogi, ale też umyjemy. Oferta objęła model H12 Dual oraz H14 Dual, a ich ceny prezentują się następująco:

Dreame V12 Pro za 1049 złotych zamiast 1649 złotych,

Dreame V11 SE za 679 złotych zamiast 899 złotych,

Dreame H12 Dual za 1799 złotych zamiast 2699 złotych,

Dreame H14 Dual za 2449 złotych zamiast 2999 złotych.

Odkurzacze Mova w specjalnej ofercie na Black Friday

W promocji z okazji Black Friday uczestniczą także wybrane modele Mova – marki wprowadzonej przez Deame Technology w sierpniu 2024 roku. Oferta obowiązuje od 18 listopada do 2 grudnia 2024 roku w sklepie producenta oraz w wybranych sieciach handlowych.

Wśród nieco tańszych produktów znalazł się model Mova E30 Ultra, oferujący siłę ssania do 7000 Paskali oraz technologię Smart Pathfinder i system DuoScrub. Zaawansowana stacja dokująca automatycznie opróżnia zbiornik na kurz oraz czyści pady mopujące w temperaturze 70 stopniach Celsjusza. Sugerowana cena urządzenia wynosi 1999 złotych, zaś teraz można go kupić za 1599 złotych.

Z kolei Mova P10 Pro Ultra to flagowy model, który oferuje moc ssania na poziomie 13000 Paskali oraz zaawansowaną stację mopującą. Dok można podłączyć do instalacji wodnej, dzięki czemu woda do mycia podłóg jest uzupełniania automatycznie. Model ten będzie dostępny pod koniec listopada 2024 roku, a jego sugerowana cena detaliczna wyniesie 3479 złotych – dzięki promocji będzie dostępny o 18% taniej.

Mova P10 Pro Ultra (źródło: Mova)

W promocji znajdzie się też model Mova P10 Ultra ze stacją 6-w-1 i mocą ssania do 8300 Paskali. Sprzęt ten oferuje również technologię MopExtend oraz automatyczne unoszenie mopa, gdy robot wykryje dywan. Urządzenie pojawi się w sprzedaży pod koniec listopada, jego sugerowana cena wynosi 3049 złotych, a dzięki promocji koszt zostanie zredukowany o 18%.

Okazje na Black Friday objęły także nieco tańsze modele:

Mova S10 Plus za 1399 złotych zamiast 1749 złotych,

Mova S10 za 979 złotych zamiast 1299 złotych,

Mova E20 Plus o 15% taniej (sugerowana cena detaliczna 1299 złotych),

E20 o 15% taniej (sugerowana cena detaliczna 869 złotych),

M1 za 639 złotych zamiast 869 złotych.

Promocja obejmuje też modele odkurzaczy pionowych i Wet&Dry:

Mova S5 Sense o 15% taniej (sugerowana cena detaliczna 1299 złotych),

Mova S4 Detect za 849 złotych zamiast 999 złotych,

Mova J30 za 599 złotych zamiast 749 złotych,

Mova J20 za 419 złotych zamiast 568 złotych,

Mova J10 za 299 złotych zamiast 439 złotych,

Mova M10 o 15% taniej (sugerowana cena detaliczna 1999 złotych),

Mova K10 Pro za 979 złotych zamiast 1299 złotych,

Mova K10 za 699 złotych zamiast 899 złotych.

