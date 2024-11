iPhone’y miały być składane tylko przez niezamężne kobiety. Zaraz, co?!

Historia brzmi niewiarygodnie, ale wydarzyła się naprawdę. W fabryce Foxconna, do pracy przy liniach montażowych iPhone’ów, zatrudniane były tylko niezamężne kobiety.

Zdecydowanie dziwne i nietypowe kryteria

Na samym początku należy wyjaśnić, że nie mamy do czynienia z jakimikolwiek zaleceniami Apple. Zresztą, takie podejście byłoby sprzeczne z zasadami, które wyznaje zespół Tima Cooka, dotyczącymi równości podczas zatrudniania pracowników. Nie możemy też stwierdzić, że to Foxconn nakazał zatrudniać tylko osoby określonej płci o konkretnym stanie cywilnym. O co więc chodzi? Zapraszam do wyjaśnienia dość nietuzinkowej historii.

W Indiach, w przemysłowym mieście Sriperumbudur, znajduje się fabryka należąca do Foxconna, w której powstają iPhone’y. Oczywiście przy liniach montażowych pracują nie tylko roboty, ale również ludzie, których wcześniej trzeba przyjąć do pracy. W przypadku omawianej fabryki tym zadaniem zajmowały się zewnętrzne agencje, które zlecenie poszukiwania pracowników otrzymały od Foxconna.

Reuters, powołując się na przeanalizowane ogłoszenia o pracę, zamieszczone między styczniem 2023 roku a majem 2024 roku, informuje o dość nietypowej praktyce stosowanej przez indyjskie agencje rekrutacyjne. Otóż poszukiwane były tylko niezamężne kobiety w określonym wieku.

(fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Foxconn zareagował. Ogłoszenia o pracę (prawdopodobnie) zostały zmienione

Wspomniany raport Reutersa został opublikowany w czerwcu tego roku. Agencja prasowa, wskazując na źródła będące blisko sprawy, dodaje, że dyrektorzy ds. kadr w firmie Foxconn, kilka dni po tym wydarzeniu, zlecili zmianę materiałów rekrutacyjnych. Miały one zostać dostosowane do przekazanych wytycznych.

Zarówno Apple, jak i Foxconn, zakazują tego typu praktyk. Nie będzie więc chyba zaskoczeniem, że – według nowych wytycznych – z materiałów rekrutacyjnych miały zniknąć jakiekolwiek wymagania dotyczące płci, wieku czy stanu cywilnego. Co więcej, firma odpowiedzialna za produkcję iPhone’ów miała zalecić usunięcie nazwy Foxconn ze wszystkich ogłoszeń.

Obie firmy, czyli ta projektująca iPhone’y i ta odpowiedzialna za ich składanie, odmówiły komentarza. Reuters poprosił bowiem o odniesienie się do wytycznych, które otrzymali rekruterzy, a także do potwierdzenia, czy zlikwidowano ograniczenia dotyczące zatrudniania tylko kobiet o określonym stanie cywilnym.

Nie udało się ustalić, czy faktycznie zmiany zostały wprowadzone. Jednak ostatnie ogłoszenia o pracę wskazują, że faktycznie wcześniejsze, kontrowersyjne wymogi, już nie występują. Zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniach nie pojawia się nazwa firmy Foxconn. Nie ma też wzmianki o iPhone’ach, a tekst sugeruje tylko pracę przy montowaniu smartfonów. Źródła, na które powołuje się Reuters, twierdzą zgodnie, że chodzi o pracę właśnie przy liniach montażowych iPhone’ów.

Nie jest to potwierdzone w 100%, ale obecne informacje wskazują, że faktycznie wcześniejsze kryteria zniknęły z ogłoszeń. Pozostaje więc trzymać kciuki, że w przyszłości takie sytuacje się nie powtórzą.